Деньги, сэкономленные на покупке цветов Патриарху, направят пострадавшим Сирии

18 мая. ПРАВМИР. Патриарх Кирилл благословил направить средства, сэкономленные московскими приходами на покупке цветов ко дню его тезоименитства, на сбор помощи для пострадавшего населения Сирии.

Об этом сообщил руководитель Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.

«Средства будут направлены на соответствующий целевой счет Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению», — заявил священник.

Сбор помощи для пострадавшего населения Сирии организован в рамках деятельности межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации. Присоединиться к этой акции и внести пожертвования на этот счет смогут все желающие.

Патриарх Кирилл ранее предложил заменить обычай преподносить ему на праздники цветы сбором средств в пользу нуждающихся. В минувшем году, накануне своего 70-летия, Предстоятель попросил настоятелей московских приходов вместо покупки цветов направить средства Центральной клинической больнице святителя Алексия.

В праздник Рождества Христова Предстоятель Русской Церкви передал в дар больнице медицинское оборудование, приобретенное на сэкономленные средства. С подобной просьбой Святейший Патриарх обратился к настоятелям также накануне Пасхи.

«Предлагаю придерживаться этого же подхода и впредь в те праздники, когда московские приходы обычно преподносили цветы Патриарху», — призвал Предстоятель в своем выступлении на Епархиальном собрании города Москвы.