О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Детская жизнь длиной в 14 часов 58 минут

|
«В палату вошли наши родные и тихо встали вокруг нас. ...Я поблагодарила Анни за то, что она изменила меня... Я говорила ей, что люблю ее, столько раз, сколько могла. А потом я увидела, что она уходит». Как изменила родных девочка, прожившая 15 часов.
Детская жизнь длиной в 14 часов 58 минут
Фото: abbeyahern.wordpress.com

Я считала ценной каждую секунду вместе с ребенком

УЗИ-диагност вдруг перестал болтать и поспешил вызвать врача, чтобы посоветоваться. Это был первый признак, что с ребенком что-то не так.

Врач вошел в кабинет, выполнил повторное сканирование и, не теряя времени, рассказал Эбби и Роберту Ахерн, что их ждет.

«То, что я скажу вам, принять нелегко, поэтому я не буду ходить вокруг да около», – начал он.

А затем рассказал супругам, что у их нерожденной дочери анэнцефалия.

– Он объяснил, что в начале развития происходит нарушение формирования нервной трубки, и поэтому у нашего ребенка почти полностью отсутствуют большие полушария головного мозга и кости свода черепа, – рассказала Эбби. – Еще он сказал, что порок головного мозга «несовместим с жизнью», и даже если наш ребенок родится, он умрет через несколько часов после рождения.

Но Ахерны посчитали фразу «несовместим с жизнью» не имеющей смысла. «Я считала ценной каждую секунду, проведенную с моим ребенком», – написала Эбби в своем блоге.

Пара решила назвать дочь Анни Рэйчел и сделать все возможное, чтобы она смогла родиться на свет.

Все удивлялись, почему мы не покончим с этим

– Врач пренатальной диагностики и мой гинеколог сразу сказали, что мы сможем обсудить наши шансы, когда переварим свалившуюся на нас новость, – написала Эбби. – И хотя никто из них не сказал это прямо, я знала, что они предложат мне прервать беременность. Но для нас это был не вариант.

Эбби написала статью в женский журнал Good Housekeeping, в которой рассказала, что, хотя никто из медиков не пытался переубедить супругов, «всякий раз, когда я рассказывала о случившемся близким и друзьям, они говорили: «Ты уверена, что хочешь так поступить?» Я видела по их лицам, что мое решение кажется им безответственным, что они удивляются, почему мы сразу не покончим с этим и не прервем беременность. Даже обе мои сестры позже рассказывали мне, что посчитали нас сумасшедшими».

Анни родилась путем кесарева сечения 26 июня и прожила меньше 15 часов. Но Ахерны, две их дочери, родственники и друзья успели обнять ее, подержать на руках и сфотографироваться с ней.

Фото: abbeyahern.wordpress.com

Фото: abbeyahern.wordpress.com

Я сказала ей «Люблю» столько раз, сколько смогла

В своем блоге Эбби трогательно пишет о последних минутах Анни:

«Было около 11 часов вечера. Роберт сидел в кровати и держал Анни, а я отсела, чтобы выпить глоток супа. Вдруг я услышала, как Анни вздохнула. Я повернулась и посмотрела на нее, и она снова вздохнула. Я схватила ее из рук Роберта, посмотрела в ее глаза и все поняла. Мы нажали на кнопку экстренного вызова, вошла медсестра. Помню, я сказала: «Я думаю, это конец». Она спросила, нужно ли позвать наших родных, и мы сказали «да».

Роберт и я снова начали молиться за нашу дочь, но в этот раз в нашей молитве не было отчаяния. Анни боролась, чтобы провести с нами весь этот день, и она устала. Бог подарил нам гораздо больше времени, чем я мечтала, и мы были благодарны. Это был прекрасный день, и в этот раз я с легким сердцем отпускала ее домой.

В палату вошли наши родные и тихо встали вокруг нас. …Я поблагодарила Анни за то, что она изменила меня… Я говорила ей, что люблю ее, столько раз, сколько могла. А потом я увидела, что она уходит.

Анни умерла в 11:34 вечера, в тот же день, когда родилась.

Мы провели самые удивительные и полные любви 14 часов 58 минут в жизни с нашей дочерью и с семьей, и мы никогда больше не будем прежними.

После того, как врач констатировал ее смерть, мы всей семьей начали молиться и просить Бога, чтобы Он принял к Себе нашу дочь. Затем все близкие обняли нас и оставили наедине с Анни.

Мы провели с ней больше часа, пока шла подготовка для забора донорских органов. Я развернула ее одеялко и восхищалась каждым дюймом ее тела. Я легла на спину, положила ее себе на грудь и поглаживала по спинке. Я держала ее, а Роберт обнял меня. Нам было так спокойно, что это состояние можно объяснить только божественным присутствием. Бог был с нами. Он ответил на каждую нашу молитву. Он дал нам силу, стойкость, радость, время, Свое присутствие, и Он исцелил моего ребенка и забрал его домой».

Фото: abbeyahern.wordpress.com

Фото: abbeyahern.wordpress.com

Мы хотели провести с ней столько, сколько отмерит Бог

Хотя Ахерны договорились с больницей о донорстве органов, в случае с младенческой анэнцефалией все осложняется по медицинским, юридическим и этическим соображениям. Жизненно важные органы человека, такие как сердце, легкие и печень, не могут быть удалены, пока человек не будет признан умершим. Обычный критерий – «смерть мозга», но у младенцев с анэнцефалией нет заднего мозга, а есть передний мозг, который обычно нормально функционирует при рождении и умирает медленно – другие органы могут умереть за это время.

Но донорство тканей возможно. Врачам удалось использовать в качестве донорских сердечные клапаны Анни, а другие органы были изъяты в исследовательских целях.

Но главной целью Эбби было не донорство органов.

– Мы хотели, чтобы она появилась на свет просто потому, что она наша дочь, и мы хотели встретиться с ней, обнять ее и провести с ней столько времени, сколько отмерит нам Бог, – говорит Эбби.

– Мы дали ей родиться, потому что любили ее и хотели, чтобы она использовала каждый шанс на жизнь, а Бог мог творить чудеса через нее – ведь хотя она прожила совсем мало, мы видели множество чудес. Донорство органов было просто последствием ее смерти.

Фото: abbeyahern.wordpress.com

Фото: abbeyahern.wordpress.com

Она помогла мне прийти к Богу и довериться Ему

Анни подарила жизнь другим людям не только через донорство органов и тканей. В день, когда в Good Housekeeping вышла статья, одной беременной женщине в Оклахома-Сити был поставлен тот же диагноз, что и Эбби. Врач, который вел Анни, позвонил Эбби и предложил помочь этой женщине, если у той возникнут какие-либо вопросы.

Пара «все еще была на стадии принятия решения. Женщина сказала, что статья действительно заставила ее задуматься… Они думали: «о Боже, мы собираемся не только выносить этого ребенка, но и организовать его похороны и смотреть, как он умирает».

Но супруги «поняли, что им нужно, – рассказала Эбби. – Они планируют родить ребенка и пожертвовать органы своей дочери».

Но наибольшее влияние Анни оказала на своих родителей, братьев и сестер, и особенно на женщину, которая родила ее.

– Она помогла мне прийти к Богу, потому что до этого я никогда не могла полностью довериться Ему, – говорит Эбби. – У нас были деньги, дом, семья, но иногда нам было так трудно просто оставить все на Его волю, уповать только на Господа, а в то время мы с мужем совершенно доверились Богу, больше нам не нужно было ничего… Она сделала меня более уязвимой.

Пройдя через все, Эбби стала гораздо более отзывчива. В свое время люди избегали говорить с ней о потере, видимо, чувствуя себя неловко и не зная, что сказать.

– Теперь, если я вижу, что с человеком что-то случилось, я всегда стараюсь поговорить с ним, потому что гораздо хуже не сказать вообще ничего, – говорит она. – Нет боли сильнее, чем смотреть, как умирает твой ребенок, так что не бойтесь говорить со мной.

Когда прошло несколько месяцев, друзья Эбби заметили, что «старая Эбби возвращается» к ним. Но это была не «старая Эбби», а новая:

– «Новая я» познакомилась со многими женщинами, которые потеряли близких, и больше не боялась быть уязвимой. «Новая я» имеет гораздо более глубокие отношения с Богом, потому что я пережила время, когда не могла существовать без веры…

История Анни – история надежды. Она показывает людям, что и в самом глубоком горе есть место красоте. Анни принадлежала не только нам, все должны узнать ее историю, и я намерена рассказывать о ней до конца моих дней.

Перевод с английского Марии Строгановой

 

Теги:
, ,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Колядка из Торонто для недоношенных младенцев (+видео)
Колядка из Торонто для недоношенных младенцев (+видео)
Лорен Энрикес

Канадские медсестры поздравили своих подопечных с Рождеством

Жизнь на ладошке
Жизнь на ладошке
Наталия Константинова

Неонатологи открыли для Правмира двери детской реанимации

“Маленькое чудо” – песочный фильм о недоношенном ребенке
“Маленькое чудо” – песочный фильм о недоношенном ребенке
Ксения Симонова

Хочется подарить родителям немного веры и сил

Благотворительный фонд
Максим Матвиенко: чтобы пилот смог ходить
Максим Матвиенко: чтобы пилот смог ходить
86% собрано / 20114 руб. осталось
Ремиссия для Юлии Гриценко
Ремиссия для Юлии Гриценко
97% собрано / 6300 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Статьи Дня
“Старец любит Христа” – рассказы келейницы архимандрита Кирилла
Монахиня Евфимия (Аксаментова)

Батюшка лез на крышу котельной, становился лицом к Поклонной Горе и замирал…

10 фильмов про архимандрита Кирилла (Павлова) (+видео)
Редакция портала "Православие и мир"

Если не слышишь чужие стоны, не помогут ни посты, ни поклоны

Живой голос старца (аудио)
Архимандрит Кирилл (Павлов)

24 проповеди архимандрита Кирилла (Павлова)

самое читаемое

Скончался архимандрит Кирилл (Павлов)25,375

“Ты что, думаешь, я маньяк?” – тренируйте своих детей, пока не поздно20,242

Группы смерти: пароль на вход14,532

Страшный Суд или примитивный вымысел13,881

10 проверенных рецептов блинов10,465

Протоиерей Георгий Завершинский: «Одиночество – это привилегия»8,208

Крестный ход: кто был у Исаакиевского (+фото)4,885

“Папка с мамкой сидели, брат сидел, так что Бог – это прокурор”4,881

Архиепископ Амвросий: Видя наши промахи, гибнут наши братья, за которых умер Христос4,830

“Молчание”: взойти на крест самому или кого-то отправить4,716

лучшие авторы

Новостная служба42,222

Ксения Кнорре Дмитриева20,489

Вера Тихонова14,612

Священник Константин Камышанов13,895

Редакция портала "Православие и мир"11,244

Священник Сергий Круглов9,614

Анна Голубицкая8,546

Протоиерей Андрей Ефанов7,462

Андрей Гореликов4,901

Священник Андрей Мизюк4,519

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть