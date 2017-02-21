Детская жизнь длиной в 14 часов 58 минут

«В палату вошли наши родные и тихо встали вокруг нас. ...Я поблагодарила Анни за то, что она изменила меня... Я говорила ей, что люблю ее, столько раз, сколько могла. А потом я увидела, что она уходит». Как изменила родных девочка, прожившая 15 часов.

Я считала ценной каждую секунду вместе с ребенком

УЗИ-диагност вдруг перестал болтать и поспешил вызвать врача, чтобы посоветоваться. Это был первый признак, что с ребенком что-то не так.

Врач вошел в кабинет, выполнил повторное сканирование и, не теряя времени, рассказал Эбби и Роберту Ахерн, что их ждет.

«То, что я скажу вам, принять нелегко, поэтому я не буду ходить вокруг да около», – начал он.

А затем рассказал супругам, что у их нерожденной дочери анэнцефалия.

– Он объяснил, что в начале развития происходит нарушение формирования нервной трубки, и поэтому у нашего ребенка почти полностью отсутствуют большие полушария головного мозга и кости свода черепа, – рассказала Эбби. – Еще он сказал, что порок головного мозга «несовместим с жизнью», и даже если наш ребенок родится, он умрет через несколько часов после рождения.

Но Ахерны посчитали фразу «несовместим с жизнью» не имеющей смысла. «Я считала ценной каждую секунду, проведенную с моим ребенком», – написала Эбби в своем блоге.

Пара решила назвать дочь Анни Рэйчел и сделать все возможное, чтобы она смогла родиться на свет.

Все удивлялись, почему мы не покончим с этим

– Врач пренатальной диагностики и мой гинеколог сразу сказали, что мы сможем обсудить наши шансы, когда переварим свалившуюся на нас новость, – написала Эбби. – И хотя никто из них не сказал это прямо, я знала, что они предложат мне прервать беременность. Но для нас это был не вариант.

Эбби написала статью в женский журнал Good Housekeeping, в которой рассказала, что, хотя никто из медиков не пытался переубедить супругов, «всякий раз, когда я рассказывала о случившемся близким и друзьям, они говорили: «Ты уверена, что хочешь так поступить?» Я видела по их лицам, что мое решение кажется им безответственным, что они удивляются, почему мы сразу не покончим с этим и не прервем беременность. Даже обе мои сестры позже рассказывали мне, что посчитали нас сумасшедшими».

Анни родилась путем кесарева сечения 26 июня и прожила меньше 15 часов. Но Ахерны, две их дочери, родственники и друзья успели обнять ее, подержать на руках и сфотографироваться с ней.

Я сказала ей «Люблю» столько раз, сколько смогла

В своем блоге Эбби трогательно пишет о последних минутах Анни:

«Было около 11 часов вечера. Роберт сидел в кровати и держал Анни, а я отсела, чтобы выпить глоток супа. Вдруг я услышала, как Анни вздохнула. Я повернулась и посмотрела на нее, и она снова вздохнула. Я схватила ее из рук Роберта, посмотрела в ее глаза и все поняла. Мы нажали на кнопку экстренного вызова, вошла медсестра. Помню, я сказала: «Я думаю, это конец». Она спросила, нужно ли позвать наших родных, и мы сказали «да».

Роберт и я снова начали молиться за нашу дочь, но в этот раз в нашей молитве не было отчаяния. Анни боролась, чтобы провести с нами весь этот день, и она устала. Бог подарил нам гораздо больше времени, чем я мечтала, и мы были благодарны. Это был прекрасный день, и в этот раз я с легким сердцем отпускала ее домой.

В палату вошли наши родные и тихо встали вокруг нас. …Я поблагодарила Анни за то, что она изменила меня… Я говорила ей, что люблю ее, столько раз, сколько могла. А потом я увидела, что она уходит.

Анни умерла в 11:34 вечера, в тот же день, когда родилась.

Мы провели самые удивительные и полные любви 14 часов 58 минут в жизни с нашей дочерью и с семьей, и мы никогда больше не будем прежними.

После того, как врач констатировал ее смерть, мы всей семьей начали молиться и просить Бога, чтобы Он принял к Себе нашу дочь. Затем все близкие обняли нас и оставили наедине с Анни.

Мы провели с ней больше часа, пока шла подготовка для забора донорских органов. Я развернула ее одеялко и восхищалась каждым дюймом ее тела. Я легла на спину, положила ее себе на грудь и поглаживала по спинке. Я держала ее, а Роберт обнял меня. Нам было так спокойно, что это состояние можно объяснить только божественным присутствием. Бог был с нами. Он ответил на каждую нашу молитву. Он дал нам силу, стойкость, радость, время, Свое присутствие, и Он исцелил моего ребенка и забрал его домой».

Мы хотели провести с ней столько, сколько отмерит Бог

Хотя Ахерны договорились с больницей о донорстве органов, в случае с младенческой анэнцефалией все осложняется по медицинским, юридическим и этическим соображениям. Жизненно важные органы человека, такие как сердце, легкие и печень, не могут быть удалены, пока человек не будет признан умершим. Обычный критерий – «смерть мозга», но у младенцев с анэнцефалией нет заднего мозга, а есть передний мозг, который обычно нормально функционирует при рождении и умирает медленно – другие органы могут умереть за это время.

Но донорство тканей возможно. Врачам удалось использовать в качестве донорских сердечные клапаны Анни, а другие органы были изъяты в исследовательских целях.

Но главной целью Эбби было не донорство органов.

– Мы хотели, чтобы она появилась на свет просто потому, что она наша дочь, и мы хотели встретиться с ней, обнять ее и провести с ней столько времени, сколько отмерит нам Бог, – говорит Эбби.

– Мы дали ей родиться, потому что любили ее и хотели, чтобы она использовала каждый шанс на жизнь, а Бог мог творить чудеса через нее – ведь хотя она прожила совсем мало, мы видели множество чудес. Донорство органов было просто последствием ее смерти.

Она помогла мне прийти к Богу и довериться Ему

Анни подарила жизнь другим людям не только через донорство органов и тканей. В день, когда в Good Housekeeping вышла статья, одной беременной женщине в Оклахома-Сити был поставлен тот же диагноз, что и Эбби. Врач, который вел Анни, позвонил Эбби и предложил помочь этой женщине, если у той возникнут какие-либо вопросы.

Пара «все еще была на стадии принятия решения. Женщина сказала, что статья действительно заставила ее задуматься… Они думали: «о Боже, мы собираемся не только выносить этого ребенка, но и организовать его похороны и смотреть, как он умирает».

Но супруги «поняли, что им нужно, – рассказала Эбби. – Они планируют родить ребенка и пожертвовать органы своей дочери».

Но наибольшее влияние Анни оказала на своих родителей, братьев и сестер, и особенно на женщину, которая родила ее.

– Она помогла мне прийти к Богу, потому что до этого я никогда не могла полностью довериться Ему, – говорит Эбби. – У нас были деньги, дом, семья, но иногда нам было так трудно просто оставить все на Его волю, уповать только на Господа, а в то время мы с мужем совершенно доверились Богу, больше нам не нужно было ничего… Она сделала меня более уязвимой.

Пройдя через все, Эбби стала гораздо более отзывчива. В свое время люди избегали говорить с ней о потере, видимо, чувствуя себя неловко и не зная, что сказать.

– Теперь, если я вижу, что с человеком что-то случилось, я всегда стараюсь поговорить с ним, потому что гораздо хуже не сказать вообще ничего, – говорит она. – Нет боли сильнее, чем смотреть, как умирает твой ребенок, так что не бойтесь говорить со мной.

Когда прошло несколько месяцев, друзья Эбби заметили, что «старая Эбби возвращается» к ним. Но это была не «старая Эбби», а новая:

– «Новая я» познакомилась со многими женщинами, которые потеряли близких, и больше не боялась быть уязвимой. «Новая я» имеет гораздо более глубокие отношения с Богом, потому что я пережила время, когда не могла существовать без веры…

История Анни – история надежды. Она показывает людям, что и в самом глубоком горе есть место красоте. Анни принадлежала не только нам, все должны узнать ее историю, и я намерена рассказывать о ней до конца моих дней.

Перевод с английского Марии Строгановой