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Детские лагеря обяжут получать образовательные лицензии

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10 февраля. ПРАВМИР. Правительство разработало проект федерального закона, обязывающего детские лагеря получать лицензию на осуществление деятельности в сфере дополнительного образования.
Детские лагеря обяжут получать образовательные лицензии

Меры по ужесточению требований к организации детского отдыха и оздоровления в лагерях после трагедии, произошедшей 18 июня 2016 года в Карелии — тогда утонули 14 детей, отдыхавших в лагере «Парк-отель «Сямозеро», пишет газета «Известия».

Сейчас около 60% организаций, занимающихся детским отдыхом и оздоровлением, не имеют лицензии на допобразование. По действующему законодательству детские лагеря обязаны получить лишь разрешение на воспитательную деятельность.

Если закон будет принят, поправки вступят в силу с января 2018 года. Образовательную лицензию лагеря должны будут получить до 1 января 2020 года, иначе они будут закрыты.

Кроме того, правительство определит федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере отдыха и оздоровления детей. По данным издания, это будет Минобранауки. Именно оно и начнет курировать вопросы детского отдыха с 1 января 2018 года.

18 июня 2016 года 47 воспитанников детского лагеря «Сямозеро» в Карелии отправились в плавание по озеру. Из-за непогоды лодки перевернулись. В итоге 14 детей погибли.

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