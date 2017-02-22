Дочь Макаревича решила отказаться от выпускного, перечислив средства на благотворительность

22 февраля. ПРАВМИР. Дочь лидера «Машины времени» Андрея Макаревича Анна приняла решение отказаться от празднования выпускного вечера в школе и перечислить средства на благотворительность.

«Моя дочь заканчивает школу. На днях вернулась домой несколько потрясенная: родительский комитет собирает деньги на выпускной вечер. И деньги нечеловеческие – как бы вам помягче обрисовать? В общем, это не по сто тысяч рублей. И не по двести. С ученика. На выпускной вечер. Может хватить на большой бассейн дорогого шампанского», – пишет Макаревич в фейсбуке.

По его словам, в семье решили выпускной вечер отметить «по-человечески, в семейном кругу». «Деньги, которые изначально планировали внести – сколько не жалко – отдаем в хоспис. Или в фонд Хаматовой. Или доктора Лизы. Выбор, увы, есть», – написал музыкант.

«Нам кажется, лучше начать взрослую жизнь с доброго дела. А сорить деньгами мы научимся как-нибудь потом. Такой вот у нас почин. Присоединяйтесь!» – заключил Макаревич.

«Не ходить на выпускной – Анькин выбор мелкого максималиста. Но если бы каждый 11 класс каждой школы взял и один салют и две бутылки шампанского перечислил на благотворительность – скольким можно было бы помочь, да? Мы с Анькой, не сговариваясь, решили перечислить деньги в Фонд помощи хосписам “Вера”», – добавила супруга Макаревича Анна Рождественская.