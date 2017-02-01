Доступность высшего образования в России распределена неравномерно

1 февраля. ПРАВМИР. Доля населения с высшим образованием в России сопоставима с показателями развитых стран, хотя его доступность распределена по российским регионам неравномерно.

В возрастной когорте от 25 до 64 лет 54% человек имеют вузовский диплом, в группе от 25 до 34 лет таковых 58%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на доклад «Доступность высшего образования в регионах России», подготовленный НИУ ВШЭ.

Охват молодежи (17-25 лет) программами высшего образования в РФ составляет 33% (число студентов к общей численности этой возрастной категории), но ситуация в регионах сильно различается. Так,

Наибольший охват молодежи программами высшего образования зафиксирован в вузах Курской области (49,6%), где обучается около 1% всех студентов в России. Далее в рейтинге идут Московский регион (49,2%) и Томская область (46,4%). Худшие результаты продемонстрировали Ненецкий (вузы отсутствуют) и Чукотский (10,2%) автономные округа.

По финансовой доступности (доля бюджетных и платных мест, число общежитий и прожиточный минимум региона) лучший результат у Петербурга, второе место Амурской области. Сложнее всего ситуация с финансовой доступностью высшего образования в Дагестане (высокая стоимость обучения), Ингушетии (невысокие доходы) и Чечне (высокие расходы на жилье).

В рейтинге с учетом качества вуза (доля первокурсников в вузе со средним баллом ЕГЭ выше 70) первое место занимают Петербург и Ленинградская область, где доля таких абитуриентов достигает 64,7% всех первокурсников. На втором месте — Томская область (56,9%), а на третьем — Свердловская область (47,2%).

Нужно отметить, что при очень высокой доле выпускников вузов число тех из них, кто впоследствии работает по полученной специальности, является относительно небольшим (35%).