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Два способа изящно осудить ближнего

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Фрагмент из книги «Страсть осуждения», вышедшей в издательстве «Никея».
Два способа изящно осудить ближнего
Фото: russ.ru

Не судите, да не судимы будете.

Мф. 7:1-2

В наши дни мы часто сетуем, сколько усилий требует от нас жизнь по Богу. Мы считаем, что являемся настоящими христианами в том случае, если соблюдаем посты, молитвенные правила, подаем милостыню и совершаем прочие добродетели. Размышляя о трудах, которые мы должны понести ради добродетелей и жизни во Христе, мы робеем и отступаем. Христос показал нам очень простой и легкий способ стать угодными Богу и избежать осуждения на Страшном суде. Он сказал: не судите, да не судимы будете.

В «Отечнике»[1] — книге, в которой описаны праведные дела и слова святых подвижников, повествуется следующая история:

Кто-то из братьев спросил авву Иосифа:

— Отче, что мне делать, если я не могу переносить страданий любви Христовой ради, но и не могу работать и подавать милостыню?

— Если ты, — ответил старец, — не можешь делать ничего из этого, храни по меньшей мере свою совесть от помыслов и осуждения своих братьев, не унижай их, и тогда непременно спасешься.

366523b1299b23b724636d757978c68eСлова Христа, о которых мы упомянули, и разговор двух подвижников дают нам повод поговорить о раковой опухоли духовной жизни — порицании и осуждении. Этот вопрос касается нас всех, потому что мы все легко осуждаем наших братьев за их дела, а самих себя всегда оправдываем. Мы теряем таким образом Божественную благодать и мучаемся, хотя могли бы, избегая осуждения, жить во Христе без большого труда.

Каждый человек легко замечает ошибки ближнего и преувеличивает их, а свои видит с великим трудом. Если и увидит, то пытается преуменьшить их значение. Поэтому Церковь определила, особенно во время Великого Поста, читать молитву преподобного Ефрема Сирина: «Даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего». Действительно, когда мы видим наши грехи и сознаем, насколько мы ими огорчили Бога, у нас пропадает всякое желание заниматься грехами ближних.

В «Отечнике» рассказывается следующий случай:

Однажды некий брат из Скита пал. Отцы собрались, чтобы его судить, и пригласили авву Моисея присоединиться к ним, но тот отказался пойти на собрание. Поскольку все его ждали и у них было обыкновение не начинать собрания, пока все подвижники не соберутся, священник послал за Моисеем. Моисей поднялся, взял дырявую корзину, наполнил ее песком и отправился на собрание. Монахи, вышедшие ему навстречу, спросили: «Что это такое, отче?» Старец ответил: «Мои грехи сыплются сзади меня, и я не вижу их, а я пришел сегодня, чтобы судить прегрешения другого!» Услышав это, отцы раскаялись, не сказали ничего виновному брату и простили его.

* * *

Способы, с помощью которых мы осуждаем наших ближних, весьма многообразны. Мы можем заметить большинство из них, если будем наблюдать за собой. Здесь мы приведем два достаточно незаметных способа, которыми мы можем согрешить, совсем того не осознавая.

  1. Часто человек ловко смешивает осуждение с похвалой. Преподобный Максим Исповедник замечает: «Кого вчера хвалил, как доброго, и превозносил, как добродетельного, не поноси ныне, как порочного и злого, по причине превращения твоей любви в ненависть… Когда говоришь с другими, смотри, чтобы из-за скрывающейся в тебе досады не смешать обычную похвалу брату твоему, вмешивая в слова свои неприметно порицание».
  2. Нередко осуждение маскируется под видом любви к брату, который согрешил, либо продиктовано якобы желанием исправить согревшившего. Однако по скверному пути не добраться до доброй цели.

Иоанн Лествичник пишет: «Услышав, что некоторые злословят ближних, я запретил им; делатели же сего зла в извинение отвечали, что они делают это из любви и попечения о злословимом. Но я сказал им: «Оставьте такую любовь», чтобы не оказалось ложным сказанное: тайно клевещущего на ближнего своего изгоню [2]. Если ты истинно любишь ближнего, как говоришь, то не осмеивай его, а молись о нем втайне; ибо сей образ любви приятен Богу».

[1] «Отечник» святителя Игнатия Брянчанинова — это сборник кратких рассказов о великих отцах Церкви, отшельниках и монахах.

[2] Пс. 100:5

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