О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Как правильно провести Святки?
Как правильно провести Святки?
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Его ботинок на моем лице

|
«Сидя в ванной, плача после очередных побоев от собственного мужа, я много раз вспоминала ту очередь к мощам Матронушки, свои слова: «Я буду его всякого терпеть». Вот тебе и всякий…» История женщины, которая пережила семейное насилие и нашла в себе силы начать новую жизнь.
Его ботинок на моем лице
Фото: delayfoto.ru

«Матушка Матронушка, я буду его всякого терпеть!»

Мне было уже 22 года, когда я встретила своего первого мужа. Для меня это было «уже», потому что все подруги были либо в серьезных отношениях, либо замужем, а вот я – нет. Я пела на клиросе, где все певчие уже были людьми семейными, так что ощущала я себя такой «старой девой». Свою роль сыграл и мой комплекс неполноценности – я считала себя толстой, некрасивой, и любое внимание мужчины ко мне почитала за великое счастье.

Однажды мы возвращались домой вместе с подругой, и какой-то парень предложил нас подвезти. Мы согласились. По дороге разговорились, Сергей мне показался таким умным, таким начитанным – он мне сразу стал очень интересен как человек. Мы долго разговаривали и условились встретиться на следующий день. А когда я поняла, что он испытывает ко мне интерес, подумала: «Ну наконец-то! Вот он, мой мужчина!» – и очень быстро влюбилась.

Мы сблизились, закрутился роман, встречались каждый день. У нас случилась близость, а на следующий день он просто пропал. Надо сказать, я была из верующей семьи, сама с детства в церкви, пела на клиросе – то есть понимала, что сексуальные отношения должны быть только в браке. Но сыграла роль моя закомплексованность – я не ценила себя и боялась, что, если откажу ему, он меня бросит, и я останусь одна, никому не интересная.  

И, тем не менее, Сергей исчез. Я звонила, но телефон был выключен или же был включен, только он не брал трубку. Так продолжалось чуть больше недели. Конечно, были слезы, переживания… Я поехала в Покровский монастырь, к мощам блаженной Матроны Московской. Помню, стоя в очереди, рыдала навзрыд, и мне было все равно, как я выгляжу. Читала акафист, рыдала и молилась:

«Матушка Матронушка, пускай этот человек будет со мной. Я хочу, чтоб он был моим мужем! Я буду его всякого терпеть, хочу, чтоб был моим мужем только он, никого другого рядом не представляю. Пожалуйста, сделай так, чтоб мы поженились!»

А рядом с монастырем был ЗАГС, оттуда как раз доносились крики «Горько!», и слезы мои становились все пуще, я молилась: «Хочу замуж за него, пожалуйста!»

И через два дня он позвонил. Как-то объяснил свое внезапное исчезновение и отсутствие, сказал, что уезжал. И все пошло, как ни в чем не бывало. Мы продолжили встречаться. А вскоре я обнаружила, что беременна.  

Фото: Ксения Зимина / chita.ru

Фото: Ксения Зимина / chita.ru

Сейчас нас будут венчать, а он меня – матом

Первое проявление агрессии случилось сразу после росписи, перед венчанием.

После росписи к нам подошел его друг и сказал: «Теперь я могу вас поздравить!» Пожал руку моему мужу, потом подошел ко мне, поцеловал меня в щечку. После поздравлений мы сели в лимузин, и тут началось. Сергей кричал: «Ты что себе позволяешь? Разгульная девка! Как ты себя ведешь? Думаешь, мы расписались, и тебе теперь можно с моим другом заигрывать?» – и пошел меня матом крыть. На улице – мороз, гости стоят у храма, ждут, когда мы выйдем из машины, мы же выясняем отношения так, что водитель даже закрыл перегородку, чтобы этого мата не слышать. Я в полном шоке, ведь Сергей никогда так себя прежде не вел: сейчас нас будут венчать, а на меня обрушилась такая ругань, да еще ни за что!

Я даже не помню сам обряд венчания, в таком состоянии шока я находилась. Всю свадьбу он держался со мной очень холодно, не разговаривал, на крики «Горько!» чмокнул меня – и все. Первую брачную ночь я проплакала, потому что он сказал: «Я жалею о том, что на тебе женился. Если б я знал, кто ты такая, никогда бы этого не сделал».

Так мы «общались» несколько месяцев: каждый день – мои слезы и его молчание. Я не понимала, за что он меня обвиняет. И только спустя 3-4 месяца, когда мы поехали отдыхать, удалось разобраться в ситуации. Оказалось, что тогда, после росписи, его друг подошел к нему и сказал: «Поздравляю, у тебя такая жена замечательная. А ты знаешь, что она ведется на богатых мальчиков?» Этот друг ко всему прочему сам был из очень обеспеченной семьи и «славился» тем, что уводил у Сергея подруг. Так что тот ему поверил… Я не знала об этом разговоре.

«Роди мне сына»

Потом семейная жизнь вроде вошла в нормальное русло. Родилась дочка Светлана. Сергей показывал временами свой характер. Например, когда я лежала в роддоме, нужно было привезти памперсы для Светы. Я позвонила ему, а он сказал:

– Ты знаешь, я к тебе не приеду. У меня настроения нет.

– Как нет настроения? У меня ни памперсов, ни денег, чтоб их купить!

– Ну это твои проблемы, – сказал мне мой муж.

Были странности. Но, когда мы приехали из роддома, вроде все прошло. Жили с родителями, плохое забылось, все было нормально.

А через полгода он говорит: «Роди мне ребенка. Я так хочу мальчика. У нас дочка получилась случайно, должен был быть мальчик. Мы – семья, я тебя люблю, дочку люблю, но хочу сына».

Мы поехали в Оптину. В тот момент там находился старец Илий (Ноздрин). Мы подошли под благословение, мы с дочкой – отдельно, муж – после нас. Старец так на меня посмотрел – конечно, это потрясающий человек, потрясающей глубины! – что я проплакала полдня. Потом подошел мой муж и сказал: «Благословите на рождение сына». Хотя он неверующий, но даже он сказал про отца Илия: «У него такой взгляд, словно рентген, он тебя насквозь видит!» Отец Илий посмотрел на него внимательно, долгим взглядом, и сказал тихо: «Бог благословит».

Мы вернулись из Оптиной, и я сразу забеременела вторым ребенком.

И в первый раз муж меня ударил, как раз когда я была беременна…

Его ботинок на моем лице

Однажды ко мне приходила подруга – попользоваться интернетом, сидела в том числе на сайте знакомств. Он, видимо, заглянул в историю, увидел этот сайт… Мы в это время гуляли с дочкой на улице. Сергей вышел из дома, подошел ко мне и прямо на людях дал мне пощечину:

– Ты опять за свое? Думаешь, если ты беременная, я это тебе спущу, и можно по сайтам знакомств шариться?

– Это не я, это подруга.

– Ты мне еще врешь?!

Пришлось звонить подруге, чтоб она объясняла ему, что это она, а не я, заходила на сайты знакомств.

Было очень неприятно. И опять – я получила ни за что!   

Но и это со временем забылось. Я родила сына. Однако счастливого отцовства не случилось, потому что муж вообще не подходил к ребенку. Когда-то он просил: «Хочу сына!», а теперь не подходил к нему вообще! Но подобное отношение к детям у него было и до этого. Например, когда я уходила в храм на службу, а он оставался с дочкой дома и Света начинала плакать – он высаживал ее в коридор и закрывал за собой дверь. Дочь рыдала в коридоре, пока кто-нибудь из моих родных – сестра или папа – услышав плач, не забирали ее к себе.

В общем, мои родственники Сергея терпеть не могли. У нас остро встал квартирный вопрос, и через какое-то время мы переехали в отдельную квартиру. Первое, что он сделал, когда пришел в эту квартиру, было настолько неожиданно и обидно…

Он вошел в комнату, не сняв обуви, подошел ко мне – а я в это время кормила ребенка – поднял ногу и, поставив ботинок мне на лицо, сказал: «Ты что, думаешь, квартиру купили, значит, ты теперь здесь хозяйка? Здесь я хозяин. Поняла? Запомни это раз и навсегда!»

След от подошвы этого ботинка горел у меня огнем, еще больше горела душа.  

И начался мой ад…

Этот человек абсолютно изменился! Наверное, редкую неделю он меня не бил. Причем он не алкоголик, не выпивал, это всегда происходило на трезвую голову. Он приходил, придирался к чему-нибудь, что я не сделала или сделала не так, и начиналось. Со временем уже по тому, как открывалась дверь, по тому, как он заходит в квартиру, по его шагам, я понимала, какое у него настроение – будет он меня бить сегодня или нет.

Он мог ночью проснуться, скинуть меня с кровати и сказать: «Пошла отсюда вон!»

После такого он всегда извинялся. У нас была такая «традиционная процедура» – утренние эсэмэски: «Прости меня, я тебя люблю!» И я прощала.

356-624_595

Конечно, я задавалась вопросом: «Боже, за что мне это?» Сидя в ванной, плача, я много раз вспоминала ту очередь к мощам Матронушки, свою просьбу, свои слова: «Я буду его всякого терпеть». Вот тебе и всякий… Насколько же нужно быть осторожными в своих желаниях, потому что ты ведь не знаешь, о чем просишь! Я же не просто просила, я настаивала: пусть будет так, как я хочу, любой ценой… Если б я только знала, что из этого получится.

Опомнилась, когда занесла над ним нож

Один раз он меня очень сильно избил. Было это так. Я проснулась ночью от того, что сын плакал, пошла греть ему кефир. Возвращаюсь в комнату и вижу, что сын сидит на полу в коридоре, в одном памперсе – а была зима, в коридоре холодно – сидит на полу и плачет.  

Я хватаю сына и – к мужу:

– Ты зачем ребенка в коридор посадил?

– Он мне мешал спать.

Тут я не выдержала… Не помню, каким образом все это вдруг произошло, но очнулась я только в тот момент, когда сидела сверху на нем, схватив его за грудки и занеся над ним нож. Опомнилась: что же я делаю?

Он сначала испугался, но, видя, что я пришла в себя, осмелел и очень жестко со мной обошелся.

Бил жестоко, головой об стену… Я думала, что он меня убьет, кричала: «Помогите, милиция!», но никто не слышал. На мне живого места не было.

Но он как-то так умел бить, что на коже не оставалось синяков. Голова, например, могла быть вся в шишках, все тело болит, но синяков нет.

Это был, конечно, самый большой стресс за всю нашу семейную жизнь. У меня что-то «перещелкнуло» в голове: я поняла, что так больше не может продолжаться.

Я пошла к батюшке, рассказала ему все. Он сказал так: «Женщина может многое терпеть. Но ты понимаешь, что ты не имеешь права терпеть? У тебя дети! Если он тебя сделает инвалидом, ты ему будешь не нужна и дети ему будут не нужны. Это психически неуравновешенный человек, который бьет сознательно. Решай сама, но я бы рекомендовал ограничить ваше с ним общение».

Следующим шагом было возвращение к родителям – мы поменялись квартирами, я с мужем и детьми переехала обратно к папе и младшей сестре. Но это не спасло положение. Поскольку муж уже распоясался, он не мог себя по-другому вести. Конечно, он ограничился в методах физического воздействия, но продолжал меня избивать морально. Допустим, я приготовлю ужин, подам ему, а он: «Как ты мне подаешь?! Что ты тут наготовила?» Один раз это случилось при папе, папа сказал ему: «Ты что это себе позволяешь?!»

Но мы продолжали жить вместе.

Последней точкой стал такой случай. К нам в гости приехала наша с сестрой общая подруга, мы посидели, и, поскольку время уже было позднее, я попросила мужа:

– Пожалуйста, сходи, проводи ее, уже 12 ночи.

– Я не пойду никуда.

– Тогда я вместе с сестрой пойду ее проводить.

– И ты никуда не пойдешь.

– Уже поздно, нельзя ее одну отпускать, и сестру одну я не отпущу.

– Нет, ты не пойдешь, я тебе сказал!!! Будешь со мной еще спорить?!

И начал меня бить. Так сильно ударил меня ногой по руке, что я подумала: все, сломан палец. Стал бить ногами. А дети не спали, дочка от страха описалась, она пыталась его остановить, кричала: «Папа, прекрати бить маму!» Все это услышал мой отец, забежал к нам в комнату, закричал ему: «Пошел вон!» В этот момент я смогла выскочить из комнаты, из квартиры, села в машину и уехала в травмпункт. Там сделали снимок, оказалось, что кость треснута. У меня на руках появилось доказательство его насилия надо мной.

Shuttrstock

Shutterstock

Папа выгнал моего мужа, тот перед уходом разбил телевизор – «плазму», взятую в кредит. Когда он позвонил мне, я сказала: «Все, это конец. Забирай свои вещи. И возвращай деньги за телевизор. Иначе я иду в милицию и подаю на тебя заявление».

Надо сказать, что на тот момент он нас совсем не обеспечивал, говорил, что ему не платят зарплату – так что все было на мне. Но, услышав про милицию, испугался и деньги тут же передал – откуда-то вдруг они у него появились чудесным образом!

Так этот человек ушел из моей жизни. Хотя еще были попытки примирения, он присылал букеты роз, просил прощения. Но у меня – как отрезало: я поняла, что мне все равно, что скажут люди, но к этому человеку я больше не вернусь. Я понимала, что справлюсь сама, с Божьей помощью. Но терпеть унижение и ломать себя как личность больше не хотела – решила, что больше никому не дам себя в обиду.

После развода у меня не было депрессии, было чувство громадного облегчения. На тот момент, 10 лет назад, психологи не были столь популярны, так что я сама как-то выкарабкивалась.

После этого очень сложно было строить отношения с мужчинами, и это тоже увеличивало мои комплексы по поводу собственной внешности. Но со временем это прошло. Когда я пошла работать в магазин мужской одежды, к нам приходили достаточно обеспеченные, высокопоставленные люди и обращали на меня внимание, делали мне комплименты – что мне было просто удивительно! – и я постепенно научилась ценить себя. Сестра меня очень поддерживала, говорила: «Ты красивая, интересная женщина!» Постепенно я расцвела как женщина и почувствовала почву под ногами. Несколько лет назад вышла замуж во второй раз. Конечно, у нас с мужем возникают разногласия, но, когда вспоминаю свой первый брак, понимаю, какое же сокровище мой муж и какое счастье, что Бог дал мне такую семью. И – новых детей.

Не надо терпеть!

Конечно, я думала над вопросом, зачем все это случилось в моей жизни. После того, как я развелась, я стала абсолютно другим человеком, поменялась на 100 процентов: из такой девочки в розовых очках я превратилась в бойца по жизни – за детей, за семью, за себя могу постоять. Научилась разбираться в людях – таких, как мой бывший муж, я вижу издалека. Это мой жизненный опыт, он тяжелый, горький, но он очень помогает.

Не было бы этого брака, не было бы моих детей. Они – мое богатство, самая большая моя радость! Ну и, конечно, главный урок – никогда не диктовать Господу свои условия: «Я буду терпеть, только дай…» Теперь я говорю: «Господи, как Ты решишь. Мне очень хочется, но Тебе виднее».

Анализируя произошедшее, я понимаю, что после первой же пощечины надо было принимать меры. Такого со мной сегодняшней просто не могло бы случиться, а если бы, не дай Бог, случилось, я не дала бы себя в обиду – поставила бы точку, раз и навсегда.

Я долго пыталась понять, почему я это все терпела, почему так долго прожила в состоянии жертвы и никуда не могла из него деться. Дело в том, что я боялась. Этот страх, наверное, еще родителями внушенный: «Нельзя быть одной. Раз уж ты вышла замуж, вы венчались, надо терпеть».

Больше всего я боялась остаться одна, никогда больше не выйти замуж – тем более уже были дети. Был страх: что же общество скажет, как на меня посмотрят люди? Мать-одиночка осталась одна, с двумя детьми, без мужа… У нас же православная семья, я пою в хоре, что обо мне скажут? Так-то разговоров не было, видимость семьи – была, он даже приезжал в храм на праздники, о том, что он меня бьет, никто не догадывался.

Сейчас я абсолютно не боюсь общественного мнения. Понимаю, что никогда не надо загонять себя в состояние жертвы – это самая ужасная позиция. Мужчина очень хорошо чувствует, когда женщина занимает позицию жертвы, и если она однажды допустила такое к себе отношение, очень трудно потом поставить мужчину на место и выскочить из этих ролей – тирана и жертвы. Но это надо делать!

Если попадаешь в такую ситуацию, надо срочно выбираться. Сейчас есть психологи, раньше с этим было сложнее. Возможно, если б я раньше обратилась к психологу, можно было бы прекратить насилие раньше.

Парадоксально, но женщина часто еще и испытывает чувство вины за то, что ее бьют. И надеется, что муж изменится! Каждый раз, когда он писал мне сообщения «Прости, любимая, у нас все будет хорошо», каждый раз я верила, что так и будет: он исправится, все наладится. Я постоянно думала, вспоминала: что же я такого сделала, чем могла вызвать такую негативную реакцию? Винила себя, думая, что я, наверное, что-то действительно не так делаю. Правда, до сих пор не могу понять, что именно! Потом уже разговаривала с психологом, который сказал: «Просто это такой человек, он на тебя так реагировал, ты не виновата».

Так что, если в отношениях начинается какое-то давление со стороны мужчины, унижение тебя как личности, это тревожный звоночек – надо обращать на это внимание. Любящий мужчина не будет давить на тебя, не будет стараться унизить тебя, чтобы тем самым подняться самому в собственных глазах. А в моем первом браке давление было постоянное: помимо битья – словесное унижение.

Женщине, которая уже попала в такую ситуацию, я могу сказать: если мужчина в трезвом виде ударил один раз, ударил больно, он ударит и во второй, и в третий.

Это будет продолжаться. Не надо думать, что ты простишь и все будет хорошо. Как правило, хорошо не бывает. Если мужчина поднял руку на женщину, он уже перешел некий порог, и дальше насилие идет по накатанной. Я для себя поняла: настоящий мужчина не поднимет руку на женщину, потому что он мужчина, он защитник, он в любом случае сильнее. А если это произошло – бежать надо от такого мужчины. Что бы там ни говорили, скорей всего, такой человек с собой не справится, не сможет с собой совладать – это очень тяжело.

А тем девушкам, которые только начали встречаться с молодыми людьми, я бы посоветовала внимательнее присматриваться к тому, с кем хочется связать свою жизнь. Если видите какую-то грубость, проявляющуюся до свадьбы, давление, надо сто раз подумать, прежде чем делать дальнейшие шаги.

Подготовила Валерия Михайлова

Теги:
, , , , , ,
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
В первый раз не посадят – разбираем законопроект о семейном насилии
В первый раз не посадят – разбираем законопроект о семейном насилии
Редакция портала "Православие и мир"

Почему решили изменить статью и не развяжет ли это руки «домашним тиранам»

Законопроект о декриминализации домашнего насилия принят в первом чтении
Законопроект о декриминализации домашнего насилия принят в первом чтении
Новостная служба "Православие и мир"

Пока что за побои в семье предусмотрена уголовная ответственность.

ООН выпустила ролик с призывом к женщинам не молчать о насилии
ООН выпустила ролик с призывом к женщинам не молчать о насилии
Новостная служба "Православие и мир"

С призывом прекратить насилие в отношении женщин выступил также посол доброй воли ООН Антонио Бандерас

Благотворительный фонд
Динара Мухтарова: снова двигаться
Динара Мухтарова: снова двигаться
81% собрано / 65750 руб. осталось
Шаг вперед для Тёмы Саркисяна
Шаг вперед для Тёмы Саркисяна
38% собрано / 366563 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
«Ватрушка» как родительский кошмар: 15 вопросов травматологу о детских переломах
Валерия Михайлова

Можно ли не заметить перелом позвоночника и почему нельзя покупать коньки «на вырост»

"
Константин Хабенский: Простить – значит идти дальше
Валерия Михайлова

Сегодня талантливому актеру исполняется 45 лет

"
Протоиерей Александр Дягилев: Если в семье нет счастья, с этим не надо мириться
Валерия Михайлова

Как сказать про разбросанные носки и что делать батюшкам, несчастным в семейной жизни

Все статьи автора
Статьи Дня
«Когда убьют, звоните»
Наталия Константинова

Восемь лет с агрессором и два года по судам: что ждет жертв…

«Покажи, где у вас в Церкви единство?»
Священник Сергий Круглов

Священник Сергий Круглов о подлинном соединении христиан

Враждебность к религии порождает смуту
Сергей Худиев

Как можно подорвать лояльность верующих

самое читаемое

Миша и Тая28,901

Протоиерей Максим Первозванский: Многодетность – это серьезный риск19,454

Нюта Федермессер: Лиза не святая, она земная и грешная, как и все мы18,789

Патриархия составила список профессий, которые не совместимы со священством16,298

Доктор Лиза. В жизнь вечную13,851

«Она ничего не боялась. Только того, что не довезет детей»13,103

Прощание с Доктором Лизой началось в Москве9,164

Победитель конкурса «Чудо-2016»: У меня все перевернулось в жизни8,356

Исаакиевский: собор горожан и прихожан5,314

«Под музыку его оркестра мы становились офицерами»3,977

лучшие авторы

Новостная служба62,034

Елена Горелик28,901

Протоиерей Максим Первозванский19,454

Нюта Федермессер18,789

Ксения Кнорре Дмитриева16,079

Тамара Амелина13,851

Мария Артёмова (Китайчик)11,736

Оксана Головко8,356

Архимандрит Андрей (Конанос)5,381

Андрей Гореликов5,314

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта