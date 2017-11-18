Если твои родители были в чем-то неправы – забудь!

По тому, как сейчас мы относимся к своим родителям, какие проблемы с ними у нас возникают, можно заметить, как изменилось наше общество за последнее столетие. Еще сто ‒ сто пятьдесят лет назад совершенно невозможно было представить сына, который обвинял бы в чем-то своего отца; или дочь, которая бы вышла замуж, не спросив родительского благословения.

Авторитет родителей был незыблем, правота их слов не обсуждалась. Сейчас же случаи сложных и долгих конфликтов между родителями и детьми стали встречаться довольно часто. Причина вполне очевидна: разрушение патриархального уклада нашего общества, который основывался на православной вере. Кто виноват в этом: революция, разрушение сельской общины, урбанизация, ‒ я не стану сейчас вдаваться в историческую основу этого явления.

Поговорим о его последствиях: у нас уже несколько поколений выросло в семьях, где нет глубоких духовных устоев, нет иерархии, нет семейных традиций, которые бы связывали молодежь со стариками. К счастью, встречаются семьи, сумевшие сохранить и традиции, и уклад, но это скорее исключения, чем правило.

Именно отход от традиции, от правильного воспитания, от послушания в нескольких поколениях привел к тому, что родители сейчас не воспринимаются как источник мудрости, кладезь важной и полезной информации. Как только дети становятся более или менее самостоятельны, родители для них становятся бесполезны, тогда как они до конца своих дней должны быть домашними божествами, своего рода пророками для своих детей.

Но поскольку родители сами не знали Бога, то они не знали и как воспитывать детей в вере и послушании, какие прививать им ценности. Вот поэтому и произошел такой распад. Сейчас нередко и сами родители не хотят обременять своим присутствием взрослых детей. И дети зачастую ими тяготятся: им нечего у них перенимать, всему, чему могли, они своих детей уже научили. Вот и стараются все жить отдельно, чтобы поменьше конфликтовать.

Другое дело, что, ухаживая за своими пожилыми родителями, мы не только отдаем им дань уважения, но и подаем пример своим детям. Если наши дети увидят, как мы хорошо относимся к своим родителям, то потом так же заботливо будут относиться и к нам. Но мы почему-то этого не учитываем!

Никто не идеален!

Можем ли мы осуждать родителей за то, что они поступили с нами несправедливо? Мне кажется, ответом на этот вопрос может служить заповедь о почитании отца и матери. Само понятие «почитание» не допускает никакого оценивания. Дети ни в коем случае не должны становиться судьями для своих родителей. Разве что, если речь идет о каких-то вопиющих преступлениях, когда родители бросают своих детей, и т. д.

Но тогда эти случаи попадают в поле каких-то правовых отношений, тогда речь не идет о том, чтобы жить под одной крышей. Просто какие-то повседневные обиды на родителей за то, что они чего-то детям недодали, – это, на мой взгляд, бессмысленная вещь. Все мы – грешные люди, и нельзя никого идеализировать, в том числе и своих родителей.

Обязаны ли мы жить вместе с родителями? Нет, не обязаны. Сегодня наши условия жизни сильно изменились, многое зависит от работы, школы и т. д. Жить вместе с родителями не всегда удобно, возможно, да и не всегда нужно.

Это очень индивидуально: кто-то живет вместе с родителями и радуется, а у кого-то из-за этого своя семья распадается! Другое дело, что мы обязательно должны о родителях заботиться, так, чтобы они не чувствовали себя оставленными.

Что это значит? Как определить ту меру внимания, которую мы должны отдавать родителям: сколько раз в день звонить, сколько раз в год навещать? Понятно, что и здесь нет никаких четких рамок. Но здесь будет нелишне вспомнить слова апостола Павла, которые он обращает к родителям: «Отцы, не раздражайте детей ваших» (Кол. 3:21). Мне кажется, это о том, чтобы родители не требовали от детей бóльшего. Мы предъявляем к детям некие требования.

Если дети эти требования в чем-то соблюдают, то не нужно стараться заставить их соблюдать всё. Не нужно постоянно стремиться сделать детей лучше и лучше. Будь мы сами идеальны, то могли бы потребовать того же и от детей, да и вряд ли! Пускай наши требования основаны и на любви к детям, но они раздражают, поскольку детям кажется, что они уже и так сделали достаточно много.

Нужно ли каяться родителям?

На первый взгляд, многолетние затяжные конфликты между взрослыми детьми и их пожилыми родителями кажутся неразрешимыми. Но все разрешается внутри Церкви ‒ через исповедание, покаяние, примирение.

Если мы не можем просить каких-то обид, нам нужно их исповедовать. И тогда, когда мы говорим: «Господи, мы обижаемся, это наша гордыня», ‒ мы начинаем как-то бороться с этим.

Только своими силами невозможно изжить из себя обиду на то, что твоя судьба по воле родителей сложилась не так, как тебе бы хотелось. Если ты считаешь, что твои родители были в чем-то неправы, ‒ забудь! Иначе ты будешь носить это в себе до конца своих дней, и это будет поводом для новых и новых конфликтов. Как правило, тот, кто требователен к себе, снисходителен к другим; и наоборот: снисходительный к себе предъявляет к другим повышенные требования.

Нам всегда есть за что любить, за что быть благодарными нашим родителям: они дали нам жизнь, кров, образование. Есть множество людей, которые этой любви не имеют. Но тогда им нужно пытаться ее стяжать! Именно для этого существуют церковные таинства – другие механизмы мне неведомы. Я верю в благодать, в Божественное преображение человека. Все мы по мере нашей веры получаем от Господа то, о чем просим. Тот, кто просит у Господа любви – получает любовь, которая примирит нас со всем и вся. Но если ты ничего не делаешь для того, чтобы простить, то так и будешь до конца своих дней мучиться со своими неразрешенными обидами.

В советское время жил юродивый св. Афанасий Сайко, не так давно канонизированный нашей Церковью. Он подходил к людям на улице и спрашивал: «Ну что, спят покойнички?» Люди не понимали, о чем он говорит, а он говорил о тех страстях, которые были внутри людей, но себя в данный момент не проявляли. Мы можем усилием воли усмирить наши обиды, но полностью изжить их нам вряд ли удастся. Вот и получается, что как только наступает в отношениях мир, наши «покойнички» снова напоминают о себе, порождая очередной конфликт. Есть такое понятие ‒ «духовный иммунитет», который ослабевает без причастия, глубокой исповеди, молитвы.

Еще один замечательный подвижник нашего времени, святитель Афанасий Сахаров, говорил, что когда человек принимается копать вглубь себя без Бога, он очень быстро докапывается до той пустоты небытия, из которой он был создан. Вот почему, если ты действительно хочешь избавиться от негативных эмоций по отношению к своим родителям, нужно не только пользоваться какими-то приемами аутотренингов, но просить об этом у Господа.

Возвращаясь к теме утраты духовных связей между поколениями, нужно сказать, что не многим из нас попались родители, которые оказались настолько талантливы, что осознавали свои ошибки в воспитании, каялись перед детьми и в то же время соблюдали дистанцию в своем покаянии. Но насколько нам нужно, а главное, полезно родительское покаяние?

Если ты требуешь от отца или матери, чтобы они в чем-то покаялись перед тобой, то насколько совершенен должен быть ты сам, чтобы не воспринять их покаяние как собственную победу. В противном случае слова покаяния окажутся благодатной почвой для укоренения твоей гордыни: «Раз ты, отец, каешься, то, значит, я лучше тебя, и теперь не ты мной, а я тобой буду руководить».

В духовной жизни есть такое правило, что если среди твоих духовных чад есть такие, которые стали священниками, то ты не можешь исповедоваться у них, чтобы не давать им повода возгордиться, что они в чем-то превзошли своих духовных наставников. Господь мудро закрывает от детей грехи родителей, потому что, когда дети узнают что-то секретное о своих родителях, тем более от них самих, то внутри детей начинается революция!

Об этом нужно подумать родителям, прежде чем исповедовать что-то перед своими детьми. Конечно, какие-то очевидные недостатки признавать можно и нужно, но дальше этого идти нельзя, такое покаяние может оказаться тем ящиком Пандоры, который разрушит и без того непрочные взаимоотношения.