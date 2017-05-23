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Феодорит Сергей Сеньчуков: Киргиз, конечно, на Николая Угодника не похож, а вот действия – очень похожи

Источник: Facebook
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Феодорит Сергей Сенчуков – о том, как киргиз помог ему на дороге.
Феодорит Сергей Сеньчуков: Киргиз, конечно, на Николая Угодника не похож, а вот действия – очень похожи

«Несколько слов о мигрантах.

Сегодня со мной случилась беда.

Не глобальная беда, конечно, но неприятная – лопнула у меня шина на переднем колесе. Нет, безусловно, «самадуравиновата» – доездился на лысой резине, но от этого-то не легче. И вот, значит, встал я у обочины на Малой Филевской и стал думу думать – как от беды избавиться…

Я, реально, чувак продвинутый, поэтому у меня есть клубная карта Автоклуб «Ангел». Звоню туда – а там мне вежливо отвечают – не волнуйтесь, мол, дорогой товарищ, конечно мастер Вам будет, но часа так через два-три. Все далеко и очень заняты.

Я такой ответ уже проходил, когда в морозы замерзла машинка моя. Понятно, сейчас май, но уж больно похоже.

Однако, что-то делать надо. В конце концов, что я – никогда колес не менял?! Извлекаю запаску, достаю домкрат и…

…и все бы хорошо, но домкрат у меня не гидравлический, а «домик». Его крутить – усилие нужно. И меня, естественно, начинает давить. В смысле, сердце. Ну, стенокардия – есть такая штука. В принципе, страшного ничего особо нет, но, во-первых, неприятно, а во-вторых – чревато.

Причем, я же доктор. Я же знаю, что если повторить нагрузку – повторится и приступ. Звоню друзьям – тоже облом: кто близко – приехать не может. А кто может – то далеко: скорее уж Ангелов дождешься.

А надо сказать, что изначально я стоял в подряснике, с крестом, потом уж снял, чтобы не запачкаться. И вот стою я и думаю – хоть бы кто-нибудь остановился и помог. А сам я никого, естественно, не останавливаю, ибо мачо.

И вот как истинный мачо с сердечной недостаточностью я тупо стою около машины и молюсь Николаю Угоднику.

И тут возле меня тормозит «каблук», и из него вылезает КИРГИЗ. Нормальный такой киргиз, который спрашивает меня – не нужна ли помощь?

Помощь мне, естественно, нужна. Он быстро достает свой гидравлический домкрат, за несколько минут перекидывает колесо, пожимает мне руку и уезжает. Я ему попытался денег дать – нет, кричит, никаких денег!!!

Вот такая история.

Киргиз, конечно, на Николая Угодника не похож, а вот действия – очень похожи. Может, у него в помощниках теперь киргизы?

Святителю отче Николае, моли Бога о нас!»

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