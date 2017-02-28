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ФИФА поддержала инициативу РГСУ по обучению футболу детей с синдромом Дауна

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28 февраля. ПРАВМИР. Инициативу Российского государственного социального университета по организации занятий футболом для детей с синдромом Дауна поддержала международная программа ФИФА «Футбол ради надежды».
ФИФА поддержала инициативу РГСУ по обучению футболу детей с синдромом Дауна

Это первая инициатива в России, связанная с этим видом спорта среди людей с синдромом Дауна и созданная в рамках проекта «Спорт во благо. Дети». Спортивные группы по футболу для детей с синдромом Дауна были организованы в декабре 2015 года фондом «Даунсайд Ап» в содружестве с РГСУ, сообщает «Чемпионат».

Цель программы «Футбол ради надежды» – предоставление финансирования некоммерческим организациям для реализации проектов/программ, использующих футбол в качестве инструмента развития и поддержки социального развития уязвимых сообществ по всему миру.

В конце года «Даунсайд Ап» планирует провести футбольный праздник для участников программы, а также итоговый семинар по организации учебно-тренировочного процесса детей с синдромом Дауна в футболе для специалистов в области физической культуры.

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