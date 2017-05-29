Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получил приз жюри Каннского кинофестиваля

29 мая. ПРАВМИР. Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил приз жюри Каннского кинофестиваля.

Главный приз – «Золотую пальмовую ветвь» – получил фильм «Квадрат» шведа Рубена Эстлунда. Гран-при достался фильму «120 ударов в минуту» режиссера Робена Кампийо из Франции.

Фильм «Нелюбовь» рассказывает о мальчике, который сбегает от разводящихся родителей. В прокат картина выйдет 1 июня.

Сам Звягинцев считает, что полученная им награда – это трамплин для фильма.

«Любая награда на фестивале такого уровня — это, безусловно, признание твоей заслуги, твоей и твоей группы. Твой фильм отмечен — и это, без сомнения, важно. Я не устаю повторять, что фестиваль класса А, такой как Канн — это невероятный трамплин для картины, такой прыжок вверх», — цитирует Звягинцева РИА Новости.

В 2017 году Каннский кинофестиваль прошел в 70-й раз.

Помимо Звягинцева в конкурсе принял участие Сергей Лозница с картиной «Кроткая».