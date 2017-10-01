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Главврачи старше 70 лет получат почетные должности

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1 октября. ПРАВМИР. Руководители медицинских учреждений и главные врачи, возраст которых превышает 70 лет и которые в соответствии со вступившим с 1 октября законом должны оставить свои посты, получат почетные должности.
Главврачи старше 70 лет получат почетные должности

 Закон, ограничивающий возраст руководителя на посту в медицинском учреждении 70-ю годами, вступил в силу 1 октября 2017 года.

Минздрав уверяет, что для “почетных, уважаемых руководителей будут найдены решения, аналогичные тем, которые были найдены в системе образования”, сазал депутат Андрей Исаев.

“Там ректорам тоже установлен предельный срок, но введен пост “президента вуза”. Вот что-то аналогичное будет предложено и в этих организациях для того, чтобы люди смогли сконцентрироваться на врачебной деятельности, научной работе, воспитательной работе с кадрами, но были бы освобождены от административной текучки”, – сообщил Исаев, слова которого приводит ТАСС.
Предполагается, что закон поможет решить проблему карьерного роста для молодых специалистов, которые из-за того, что “кадровый лифт закрыт”, уходят из государственных и муниципальных клиник в частные.

Исаев также напомнил, что закон предусматривает переходный период.

Трудовые договоры, заключенные с руководителями медорганизаций и их заместителями, которые достигли возраста 65 лет на день вступления в силу закона или достигнут возраста 65 лет в течение трех лет со дня вступления ФЗ в силу, сохраняют действие до истечения сроков, предусмотренных этими трудовыми договорами, но не более чем в течение трех лет со дня вступления закона в силу.

“Закон – это не ограничение возраста врачей, это ограничение возраста руководителей медицинских учреждений”, – добавил депутат.

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