Глеб Панфилов экранизирует «Один день Ивана Денисовича»

24 апреля. ПРАВМИР. Режиссер Глеб Панфилов снимет фильм «Один день Ивана Денисовича» по книге Александра Солженицына, сообщила журналистам вдова писателя Наталья Солженицына.

«О чем я думаю с большой надеждой – это о фильме “Один день Ивана Денисовича”, который собирается снимать замечательный режиссер Глеб Панфилов, произведения которого я очень люблю. Надо, чтобы это делалось у нас на родине, с русским типажом и русским пониманием той трагедии, через которую страна прошла. То, что это будет делать Панфилов, меня очень радует», – цитирует Солженицыну Интерфакс.

Вдова писателя отметила, что работа над картиной начнется в ближайшее время. Предполагается, что ее выпустят к концу 2018 года.

Сама Солженицына работает над 20-м томом сочинений писателя, всего же планируется издать 30 томов.

Панфилов уже снял сериал по роману Солженицына «В круге первом».