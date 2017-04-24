Глеб Панфилов экранизирует «Один день Ивана Денисовича»

«О чем я думаю с большой надеждой – это о фильме “Один день Ивана Денисовича”, который собирается снимать замечательный режиссер Глеб Панфилов, произведения которого я очень люблю. Надо, чтобы это делалось у нас на родине, с русским типажом и русским пониманием той трагедии, через которую страна прошла. То, что это будет делать Панфилов, меня очень радует», – цитирует Солженицыну Интерфакс.
Вдова писателя отметила, что работа над картиной начнется в ближайшее время. Предполагается, что ее выпустят к концу 2018 года.
Сама Солженицына работает над 20-м томом сочинений писателя, всего же планируется издать 30 томов.
Панфилов уже снял сериал по роману Солженицына «В круге первом».