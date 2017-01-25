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Госдума приняла во втором чтении закон о декриминализации домашних побоев

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25 января. ПРАВМИР. Госдума приняла во втором чтении законопроект о переводе первого случая домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений.
Госдума приняла во втором чтении закон о декриминализации домашних побоев

Ко второму чтению законопроект не претерпел существенных изменений, была поддержана одна поправка технического характера, которая вносит корректировки в наименование законопроекта, сообщает Интерфакс.

Под «побоями» законодательство подразумевает действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет о ссадинах и синяках, а легкий вред здоровью по-прежнему будет наказываться по уголовной статье. При этом второй и последующий случаи домашнего насилия предлагается оставить уголовными преступлениями.

В настоящее время побои вне семьи, совершенные впервые, квалифицируются как административное правонарушение, а в семье – как уголовное преступление.

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