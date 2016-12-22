Госдума приняла закон, регламентирующий детский отдых

22 декабря. ПРАВМИР. Госдума приняла пакет поправок к законодательству о детском отдыхе, разработанный после массовой гибели детей в карельском лагере летом этого года.

В документе впервые дается определение «туристского маршрута», пишет газета «Коммерсантъ». Власти могут устанавливать как «общие требования» к таким маршрутам, если ими пользуются дети, так и порядок уведомления чиновников и спецслужб о «месте, сроках и длительности их прохождения». Работой займется профильный федеральный орган (сейчас таковым является Ростуризм), который также должен выступать координатором при взаимодействии с местными властями.

Туроператоров и владельцев детских лагерей обязали соблюдать требования к маршрутам, а губернаторов — вести реестры детских оздоровительных лагерей. Однако конкретных требований к турфирмам в законе не указывается.

Депутат Госдумы и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко назвал назвал документ «фиксирующим лишь самые неотложные меры». А замгендиректора туроператора Solvex Людмила Сысойкина называет закон декларативным: «Чиновники Минобрнауки ранее анонсировали около сотни изменений, которые еще предстоит разработать». А гендиректор ГАУК «Мосгортур» Василий Овчинников вообще считает, что документ «не несет никаких изменений». «Все его пункты сейчас исполняются и так. К третьему чтению в законе не осталось ничего, что могло бы что-то улучшить или ухудшить в отрасли»,— сказал он.

По данным Росстата, летом отдыхают 27% российских детей, но туроператоры конкретизируют, что менее половины из них отдыхают на природе.