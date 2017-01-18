Иордани Москвы: где окунаться на Крещение Господне

МЧС России предоставило список московских водоемов, на которых будут организованы места для купания. В этом году таких мест будет 60.

В Центральном административном округе купания будут организованы в купели у храма Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке.

На севере столицы погрузиться можно будет в Большой Садовый пруд (ул. Большая Академическая, вл. 47-49) и в Химкинское водохранилище, на котором будет устроено два места для купания (одно по адресу Прибрежный проезд, 1-7 и одно по адресу Ленинградское ш., д.47-49).

В Северо-Восточном округе искупаться удастся только в Дворцовом пруду (1-я Останкинская, д.7).

В Восточном округе их будет целых семь:

Озеро «Белое» (ул.Заозерная, д.2-6)

Место на Терлецких прудах (Свободный просп., д.9)

Озеро «Святое» (ул. Оранжерейная, д.18)

Купель «Вернисаж в Измайлово» (Измайловское ш., д.73Ж)

Красный пруд (Измайловский лесопарк, Главная аллея)

Бабаевский пруд (ул. Курганская, д. 5-9)

Нижний Майский пруд (Парк Сокольники)

В Юго-Восточном округе к услугам купальщиков предлагаются три пруда: Верхний Кузьминский (ул. Кузьминская, 10), Нижний Люблинский (ул. Шкулева, 2Б) и Шибаевский (ул. Заречье, вл. 14).

В Южном административном округе будут организованы места для купания на Верхнем Царицынском пруду (ул. Дольская, д. 1), на Борисовских прудах (ул. Борисовские пруды, д. 2г), на пруду «Бекет» (Загородное шоссе, д.2).

В Юго-Западном округе шесть мест для купания:

Воронцовский пруд, при храме Живоначальной Троицы и Воронцово, бывшем Андреевском монастыре (ул. Ак. Пилюгина, 1)

Одно место для купания в Черневском пруду при храме Рождества Христова в Чернево (ул. Южнобутовская, д.62)

Пруд на Нахимовском проспекте (Нахимовский проспект, д.8)

Тропаревский пруд (зона отдыха «Тропарево», ул. Академика Виноградова, д.7)

Пруд санатория «Узкое» (Храм Казанской Иконы Божьей Матери в «Узком», ул. Профсоюзная, 123Б)

Пруд у храма Иконы Божьей Матери «Знаменье» (ул. Николая Сироткина, 28А)

В Западном округе Москвы можно будет купаться в Мещерском пруду (ул. Воскресенская, д. 3а) и на Москве-реке: напротив дома 21 по Филевскому бульвару, на Большой Филевской возле дома 40а и в поселке Рублево (ул. Ботылева, д. 41).

Восемь мест для купания организованы в Северо-Западном округе:

На Строгинской пойме (ул. Твардовского, вл.16, корп. 3)

На Кировской пойме (ул. Исаковского, вл. 2)

На Бездонном озере (Хорошево-Мневники, ул. Таманская, д. 91)

На реке Москва (ул. Свободы, д. 56, ул. Живописная, д. 50 и Карамышевская наб., 13-15)

На Деривационном канале (ул. Лодочная, вл. 19 и напротив ул. Малая Набережная, д.3, стр.1)

Пруд №4 реки Чернушка в парке Покровское-Стрешнево

Ланшафтный парк (Барышиха, вл.4)

Пруд в пос. Рождествено в Митино (за храмом Рождества Христова)

В Зеленограде купаться можно будет в двух местах – на озерах Школьном (10-й мкрн, на западной стороне) и Черном (Аллея Лесные пруды, 6-й мкрн, купель на западной стороне).

На территории Новой Москвы организованно 20 мест для купания:

МУСП «Рыболовно-спортивная база» (г.о. Троицк, р. Десна в зоне отдыха «Заречье»)

Пруд в с. Покровское (п. Вороновское, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, с. Покровское)

Пруд возле Михайло-Архангельского храма (п. Краснопахорское, с. Былово)

Пруд п. Филимонковское, д. Кнутово

Пруд п. Щаповское, с. Ознобишино, храм Святой Троицы

Пруд п. Воскресенское, территория д/о «Воскресенское», запруда 1

Пруд поселения Марушкинское, дер. Большое Свинорье

Пруд п. Московский, п. Ульяновского лесопарка, ООО «Глория», храм-часовня иконы Божьей Матери «Неувядаемый цвет»

П. «Мосрентген», средний пруд каскада «Усадьбы Троицкого»

Река п.Роговское, д. Васюнино, в 100 м от храма Святой Троицы на речке

Купель п. Внуковское, пос. ДСК «Мичуринец», ул. Железнодорожная, д. 1. Купель рядом с р. Сетунь

Купель п. Марушкинское, д. Марушкино, парк «Ручеек»

Купель п. Клёновское, д. Товарищево, р. Печенка

Купель на р.Трешня, п. Кленовское, д. Чернецкое

Купель п. Десёновское, д. Евсеево-Кувекино

Купель п. Первомайское, д. Пучково, Церковь Казанской иконы Божьей Матери

Купель п. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, стр. 43, храм Новомучеников

Купель п. д/о Плесково, на территории ООО «Новое строительство», храм преподобного Сергия Радонежского

Купель г. Щербинка, улица Железнодорожная, д.15, храмовый комплекс иконы Божией Матери “Всецарица” и Святой Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы в Щербинке

Пруд в с. Богоявление, п. Вороновское, Храм Богоявления Господня

Крещенские проруби: правила безопасности. Рекомендации МЧС России Прежде всего, оцените свои возможности и состояние здоровья. Зимние купания противопоказаны людям, имеющим заболевания почек, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющим повышенное артериальное давление, больным сахарным диабетом и беременным женщинам. Категорически запрещено купание в необорудованных местах, это может привести к несчастному случаю. Не употребляйте алкоголь перед тем, как заходить в крещенскую воду. Нельзя окунаться в прорубь голодным, приём пищи желательно осуществлять не менее чем за час до купания. Если перед вами стоит несколько человек, проявляйте терпение и спокойствие. Пропускайте вперёд женщин с малолетними детьми и пожилых людей. Раздевайтесь в специально оборудованных палатках для переодевания. С собою кроме купальника возьмите полотенце и резиновые тапочки. Перед окунанием желательно слегка разогреться, для этого можно сделать несколько приседаний и наклонов. При подходе к проруби стойте строго по одному, не допускайте скопления нескольких человек в одном месте – лёд может не выдержать большого количества людей. Не оставляете детей без присмотра, а малолетних детей держите на руках. При спуске в прорубь будьте предельно осторожны. При наличии лестницы – держитесь за перила. После трёхкратного окунания не задерживайтесь, освобождайте место для следующих. Выйдя из воды, нужно насухо вытереться полотенцем и сразу одеться. Не оставайтесь долго на морозе – ощущение тепла может пройти через несколько минут. Если ваш организм переохладился и вы чувствуете озноб, нужно немедленно одеться или укрыться одеялом, принять горячее сладкое питье. Если есть возможность, перейдите в тёплое помещение. При резком ухудшении самочувствия – обращайтесь к медицинским работникам, спасателям или сотрудникам полиции. Мы желаем нашим отважным читателям, собирающимся окунуться в иордань на праздник Богоявления, трезво оценить свои силы и – помощи Божьей!

Подготовила Ирина Якушева