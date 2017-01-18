Иордани Москвы: где окунаться на Крещение Господне

В Центральном административном округе купания будут организованы в купели у храма Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке.
На севере столицы погрузиться можно будет в Большой Садовый пруд (ул. Большая Академическая, вл. 47-49) и в Химкинское водохранилище, на котором будет устроено два места для купания (одно по адресу Прибрежный проезд, 1-7 и одно по адресу Ленинградское ш., д.47-49).
В Северо-Восточном округе искупаться удастся только в Дворцовом пруду (1-я Останкинская, д.7).
В Восточном округе их будет целых семь:
- Озеро «Белое» (ул.Заозерная, д.2-6)
- Место на Терлецких прудах (Свободный просп., д.9)
- Озеро «Святое» (ул. Оранжерейная, д.18)
- Купель «Вернисаж в Измайлово» (Измайловское ш., д.73Ж)
- Красный пруд (Измайловский лесопарк, Главная аллея)
- Бабаевский пруд (ул. Курганская, д. 5-9)
- Нижний Майский пруд (Парк Сокольники)
В Юго-Восточном округе к услугам купальщиков предлагаются три пруда: Верхний Кузьминский (ул. Кузьминская, 10), Нижний Люблинский (ул. Шкулева, 2Б) и Шибаевский (ул. Заречье, вл. 14).
В Южном административном округе будут организованы места для купания на Верхнем Царицынском пруду (ул. Дольская, д. 1), на Борисовских прудах (ул. Борисовские пруды, д. 2г), на пруду «Бекет» (Загородное шоссе, д.2).
В Юго-Западном округе шесть мест для купания:
- Воронцовский пруд, при храме Живоначальной Троицы и Воронцово, бывшем Андреевском монастыре (ул. Ак. Пилюгина, 1)
- Одно место для купания в Черневском пруду при храме Рождества Христова в Чернево (ул. Южнобутовская, д.62)
- Пруд на Нахимовском проспекте (Нахимовский проспект, д.8)
- Тропаревский пруд (зона отдыха «Тропарево», ул. Академика Виноградова, д.7)
- Пруд санатория «Узкое» (Храм Казанской Иконы Божьей Матери в «Узком», ул. Профсоюзная, 123Б)
- Пруд у храма Иконы Божьей Матери «Знаменье» (ул. Николая Сироткина, 28А)
В Западном округе Москвы можно будет купаться в Мещерском пруду (ул. Воскресенская, д. 3а) и на Москве-реке: напротив дома 21 по Филевскому бульвару, на Большой Филевской возле дома 40а и в поселке Рублево (ул. Ботылева, д. 41).
Восемь мест для купания организованы в Северо-Западном округе:
- На Строгинской пойме (ул. Твардовского, вл.16, корп. 3)
- На Кировской пойме (ул. Исаковского, вл. 2)
- На Бездонном озере (Хорошево-Мневники, ул. Таманская, д. 91)
- На реке Москва (ул. Свободы, д. 56, ул. Живописная, д. 50 и Карамышевская наб., 13-15)
- На Деривационном канале (ул. Лодочная, вл. 19 и напротив ул. Малая Набережная, д.3, стр.1)
- Пруд №4 реки Чернушка в парке Покровское-Стрешнево
- Ланшафтный парк (Барышиха, вл.4)
- Пруд в пос. Рождествено в Митино (за храмом Рождества Христова)
В Зеленограде купаться можно будет в двух местах – на озерах Школьном (10-й мкрн, на западной стороне) и Черном (Аллея Лесные пруды, 6-й мкрн, купель на западной стороне).
На территории Новой Москвы организованно 20 мест для купания:
- МУСП «Рыболовно-спортивная база» (г.о. Троицк, р. Десна в зоне отдыха «Заречье»)
- Пруд в с. Покровское (п. Вороновское, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, с. Покровское)
- Пруд возле Михайло-Архангельского храма (п. Краснопахорское, с. Былово)
- Пруд п. Филимонковское, д. Кнутово
- Пруд п. Щаповское, с. Ознобишино, храм Святой Троицы
- Пруд п. Воскресенское, территория д/о «Воскресенское», запруда 1
- Пруд поселения Марушкинское, дер. Большое Свинорье
- Пруд п. Московский, п. Ульяновского лесопарка, ООО «Глория», храм-часовня иконы Божьей Матери «Неувядаемый цвет»
- П. «Мосрентген», средний пруд каскада «Усадьбы Троицкого»
- Река п.Роговское, д. Васюнино, в 100 м от храма Святой Троицы на речке
- Купель п. Внуковское, пос. ДСК «Мичуринец», ул. Железнодорожная, д. 1. Купель рядом с р. Сетунь
- Купель п. Марушкинское, д. Марушкино, парк «Ручеек»
- Купель п. Клёновское, д. Товарищево, р. Печенка
- Купель на р.Трешня, п. Кленовское, д. Чернецкое
- Купель п. Десёновское, д. Евсеево-Кувекино
- Купель п. Первомайское, д. Пучково, Церковь Казанской иконы Божьей Матери
- Купель п. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, стр. 43, храм Новомучеников
- Купель п. д/о Плесково, на территории ООО «Новое строительство», храм преподобного Сергия Радонежского
- Купель г. Щербинка, улица Железнодорожная, д.15, храмовый комплекс иконы Божией Матери “Всецарица” и Святой Преподобномученицы Великой княгини Елисаветы в Щербинке
- Пруд в с. Богоявление, п. Вороновское, Храм Богоявления Господня
Крещенские проруби: правила безопасности. Рекомендации МЧС России
Прежде всего, оцените свои возможности и состояние здоровья.
Зимние купания противопоказаны людям, имеющим заболевания почек, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющим повышенное артериальное давление, больным сахарным диабетом и беременным женщинам.
Категорически запрещено купание в необорудованных местах, это может привести к несчастному случаю.
Не употребляйте алкоголь перед тем, как заходить в крещенскую воду.
Нельзя окунаться в прорубь голодным, приём пищи желательно осуществлять не менее чем за час до купания.
Если перед вами стоит несколько человек, проявляйте терпение и спокойствие. Пропускайте вперёд женщин с малолетними детьми и пожилых людей.
Раздевайтесь в специально оборудованных палатках для переодевания.
С собою кроме купальника возьмите полотенце и резиновые тапочки.
Перед окунанием желательно слегка разогреться, для этого можно сделать несколько приседаний и наклонов.
При подходе к проруби стойте строго по одному, не допускайте скопления нескольких человек в одном месте – лёд может не выдержать большого количества людей. Не оставляете детей без присмотра, а малолетних детей держите на руках.
При спуске в прорубь будьте предельно осторожны. При наличии лестницы – держитесь за перила.
После трёхкратного окунания не задерживайтесь, освобождайте место для следующих.
Выйдя из воды, нужно насухо вытереться полотенцем и сразу одеться.
Не оставайтесь долго на морозе – ощущение тепла может пройти через несколько минут.
Если ваш организм переохладился и вы чувствуете озноб, нужно немедленно одеться или укрыться одеялом, принять горячее сладкое питье. Если есть возможность, перейдите в тёплое помещение.
При резком ухудшении самочувствия – обращайтесь к медицинским работникам, спасателям или сотрудникам полиции.
Мы желаем нашим отважным читателям, собирающимся окунуться в иордань на праздник Богоявления, трезво оценить свои силы и – помощи Божьей!
Подготовила Ирина Якушева