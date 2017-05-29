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Как действовать во время урагана, бури, смерча

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МЧС России распространило универсальные рекомендации для граждан на случай урагана, бури или смерча. Просим внимательно прочесть и поделиться! Возможно это спасет чью-то жизнь.
Как действовать во время урагана, бури, смерча

Если ураган застал вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, у встроенных шкафов, в коридоре, в ванных комнатах, кладовых, туалетах, в прочных шкафах, под столами. Погасите огонь в печах, выключите электрическую энергию, закройте краны на газовых сетях.

В ночное время суток применяйте лампы, фонари, свечи; включите радиоприемник для получения информации управления ЧС и ГО и комиссии по чрезвычайным ситуациям, по возможности, находитесь в углубленном укрытии, в убежищах, погребах и так далее. Если буря, ураган или же смерч застали вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно подальше от легких построек, мостов, зданий, эстакад, мачт электропередачи. передачи.

Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных укрытиях, которые есть в населенных пунктах. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра. При снежной буре укрывайтесь в зданиях.

Чего не следует делать при смерче, буре или урагане?

При буре, смерче или урагане не следует:

1. Пользоваться в доме газовыми плитами или какими-либо электрическими приборами.

2. Заходить внутрь ветхих, поврежденных зданий.

3. Укрываться от ветра за рекламными щитами, деревьями, заборами и ветхими постройками.

4. Находиться вблизи мачт и столбов, а также объектов с легковоспламеняющимися и ядовитыми веществами.

5. Прикасаться к трубам газоснабжения, водоснабжения, центрального отопления, а также к оборванным проводам линий электропередачи.

6. Находиться на мостах, возвышенных местах, а также вблизи линий электропередачи и трубопроводов.

После смерча, бури или урагана следует:

1. Опасаться поваленных деревьев, а также раскачивающихся транспарантов, вывесок, рекламных щитов, ставен.

2. Быть осторожным, обходя оборванные провода линий электропередачи, так как они могут быть под напряжением.

3. Опасаться утечек газа в домах, нарушений в электрической сети.

4. Пользоваться какими-либо электрическими приборами разрешается лишь после того, как они будут проверены и тщательно просушены.

5. В случаях, если буря сопровождается грозой, опасайтесь поражения электрическим разрядом (молнией).

Что делать, если поступило штормовое предупреждение?

Прежде всего — внимательно выслушать инструкции штаба ГО и ЧС.  В них будет сообщено предполагаемое время и сила урагана, рекомендации по использованию убежищ и эвакуации. Затем надо принимать личные меры самозащиты:

– с наветренной стороны здания плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия; стёкла окон оклеить, по возможности защитить ставнями или щитами; чтобы уравнять внутреннее давление, с подветренной стороны двери и окна открыть и закрепить в этом положении;

– подготовить автономный запас воды и пищи, медикаментов; взять фонарик, керосиновую лампу, свечу, походную плитку или керосинку, приёмник на батарейках; взять с собой документы и деньги;

– убрать с балконов, подоконников и лоджий вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком; то же касается предметов во дворе или на крыше;

– погасить огонь в печах, подготовиться к выключению электросети, закрыть газовые краны;

– оставить включёнными радиоприёмники и телевизоры: по ним может поступить новая важная информация;

– из лёгких зданий перейти в более прочные или убежища ГО.

Дети из детских садов и школ должны отправиться по домам, все мероприятия отменяются; если штормовое предупреждение поступило слишком поздно, дети размещаются в подвалах или центральной части зданий.

Лучше всего переждать ураган в убежище, заранее подготовленном укрытии или хотя бы в подвале. Если это не удалось и вам приходится встречать наступление стихийного бедствия в здании, нужно выбрать наиболее безопасное место — в средней части дома, в коридорах, на первом этаже. Ранить могут осколки разлетающихся окон, поэтому следует встать в простенке, вплотную к стене, спрятаться во встроенном шкафу или защититься матрасами.

Насколько опасен ураган, можно судить заранее, если известна его сила. Ураган, шторм, буря — все это, в общем-то, названия для одного и того же ветра. Но между ними важнейшая разница — в скорости.

Если во время урагана или бури вы оказались на улице, нужно находиться как можно дальше от зданий и спрятаться в кювете, яме, канаве, прижавшись плотно к земле. Это спасёт от летящих осколков черепицы, шифера, стекла, различных предметов, сорванных дорожных знаков и кирпича — наиболее вероятных источников опасности. Разумеется, если есть возможность оказаться в убежище или подвале ближайшего здания, то надо сделать это как можно быстрее.

Крупных сооружений — мосты, эстакады, трубопроводы — нужно избегать во что бы то ни стало. Надо иметь в виду, что техногенные катастрофы и пожары — обычный результат сильных стихийных бедствий, поэтому лучше оказаться в стороне от химических и нефтеперегонных заводов, различных объектов повышенного риска и линий электропередачи. Кстати, возможно и поражение атмосферным электричеством, так как вместе с бурей очень часто приходит гроза.

Когда ветер стих, не стоит сразу же выходить на улицу: через несколько минут шквал может повториться. Потом, когда станет ясно, что ураган закончился, выходя из дома, вначале осмотритесь — нет ли нависающих предметов и частей конструкции, оборванных проводов. Нет ли запаха газа. Огонь нельзя зажигать до тех пор, пока не будет уверенности, что обошлось без утечек. Нельзя также пользоваться лифтами.

Одна из разновидностей стихийного бедствия — снежная буря. Она может длиться несколько суток, но даже и за несколько часов метель может серьёзно нарушить жизнь города. В это время можно выходить из дома лишь в исключительных случаях и никогда в одиночку. Сообщите соседям, куда вы идёте и когда вернетесь.

В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. Если вы потеряли ориентацию и хотите осмотреться, нельзя отходить от машины за пределы видимости. А вообще лучше переждать снежную бурю в ближайшем населённом пункте.

Ураган, буря, смерч: советы спасателей

Только подготовившись заранее можно предотвратить колоссальный ущерб от разбушевавшейся стихии. В нашей статье мы поговорим о том, как советуют спасатели вести себя во время наступления бури, смерча или урагана.

Итак, если вы заметили, что надвигается буря, ураган или смерч, необходимо как можно быстрее найти укрытие: станцию метро, подвальное помещение, подземный переход, котлован строящегося здания.

Если вы находитесь на открытой местности, где нет зданий, на помощь вам могут прийти железнодорожные насыпи, придорожные кюветы, балки, лощины и канавы. Найдите любую выемку на вашем пути, лягте на ее дно лицом вниз, постарайтесь как можно плотнее прижаться к земле.

Если вы находитесь в доме, поскорее закройте все форточки и створки окон, опустите жалюзи и зашторьте окна. Вазы и вазоны с цветами уберите предварительно с подоконников. Во время бури лучше держаться подальше от окон, иначе можно пораниться стеклами, если окно разобьется.

Относительно безопасными местами в доме можно считать дверные проемы, ниши, встроенные шкафы. Во время бури, смерча или урагана запрещено пользоваться какими-либо электрическими приборами.

Если непогода застала вас врасплох на улице, остерегайтесь поваленных и поврежденных деревьев, а также раскачивающихся транспарантов, вывесок и ставен.

Если буря пришла не одна, а вместе с грозой, остерегайтесь поражения молнией. Постарайтесь найти надежное укрытие, где вы могли бы спрятаться.

Внутренние комнаты и коридоры – лучшее укрытие. Центральные лестницы подходят, но лифты – нет. Если здание будет обесточено, вы останетесь запертым.

Источник – МЧС  России

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