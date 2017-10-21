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Как молодой узурпатор Византийскую империю спас (видео)

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О деяниях императора Алексея Комнина - вторая лекция Сергея Брюна из цикла «Хранители христианского Востока. Люди диалога».
Как молодой узурпатор Византийскую империю спас (видео)

В конце XI века Византийская империя погибала, раздираемая на части внешними врагами и внутренними распрями. С востока наступали тюрки-сельджуки, с севера – печенеги, с запада – нормандцы. Тем не менее, молодой узурпатор – Алексей Комнин – сумел вывести Ромейскую державу из череды тяжелейших испытаний и подарить Византии еще столетие процветания, прерванное лишь на рубеже XII-XIIIвеков. Деяния императора Алексея вызывают оживленную полемику среди историков. Именно этому василевсу суждено было столкнуться с началом крестовых походов – которые, в конечном итоге, сломили старую империю.

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