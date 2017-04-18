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Как провести пасхальный флешмоб

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16 апреля более сотни детей отметили Пасху флешмобом в одном из столичных торговых центров, собравшись в большой хоровод. “Правмир” рассказывает, как провести удачный флешмоб.
Как провести пасхальный флешмоб
Фото: Ефим Эрихман

Умная толпа

Понятие «умной толпы» ввел в обиход в 2003 году американский социолог Говард Рейнольд. В одном из своих трудов он рассуждал об идее мобильной самоорганизации и описал реальный феномен: толпа, вооруженная средствами связи, обеспечивающими быстрое оповещение участников акции, способна к самоорганизации. Социолог не подозревал насколько быстро читающая публика подхватит его идею и воплотит в жизнь. В том же году первые флешмобы волной прокатились по Америке.

Обескуражить, вызвать недоумение и развеселить – главные цели флешмобов. Заранее продумав и обсудив сценарий в социальных группах, участники шокируют окружающих синхронностью, внезапностью и часто бессмысленностью своих действий. Большинство флешмобов – веселые акции молодежи.

Фанаты собрались на платформе, мимо которой проедет поезд с рок-звездой, и отчаянно машут платочками. Или из разных концов мебельного магазина люди вдруг стекаются к одному ковру и требуют продать именно его именно им.

Фото: izhlife.ru / Анастасия Малышева

Фото: izhlife.ru / Анастасия Малышева

Спонтанность происходящего – главный принцип флешмоба.

Окружающих должно окатить, как из душа, внезапным нарушением привычного порядка вещей.

Например, однажды японцы были шокированы поведением своих соотечественников в одном из аэропортов. Множество людей кудахтали с самым серьезным видом и разошлись, оставив после себя на мраморном полу по куриному яйцу.

Нет порядка – не жди успеха

На заре флешмоб-акций на специальных сайтах прописывались правила и условия участия. Излюбленными местами мобберов, как их еще называют, являются метро, вокзалы, аэропорты. С некоторых пор – торговые центры.

Строгое соблюдение регламента действий призвано обеспечить безопасность зрителей и участников и эффект от акции.

Вы стоите на длинном эскалаторе в метро и замечаете, что спускающиеся вниз люди держат в руках таблички. Слова этих табличек постепенно складываются для вас в предложение: Роб. Хочет. Дать вам. Пятерню. Это – Роб. Веселый молодой человек, над которым кто-то держит плакат со стрелкой, улыбается, протягивая поднятую для дружеского хлопка ладонь. Весело? Весело.

Как всякая идея, флешмобы развиваются во времени. Несмотря на девиз «вне политики и экономики», они трансформируются, наполняются идеологически, все еще сохраняют другой важный принцип – массовость участников и внешняя спонтанность.

У флешмобов есть сторонники и противники. Последние уверены, что флешмобы – занятие бессмысленное, оно взращивает в людях вседозволенность, привычку нарушать сложившийся порядок и устои, использоваться в корыстных целях и порождать массовые беспорядки.

Пасхальное яйцо

Среди флешмобов отдельным жанром стали арт-мобы. Это акции, которые имеют некоторую художественную ценность. Арт-моб помимо продуманного сценария, предполагает длительные репетиции. Многочисленность встреч и серьезная подготовка обеспечивает запоминающейся эффект. Но к участию приглашаются и непрофессионалы.

Таким арт-мобом на Пасху в 2015 году стал сбор юношей и девушек перед Храмом Христа Спасителя. Молодые люди выстроились в фигуру гигантского красного пасхального яйца с белой надписью «ХВ». По команде выпустили в небо разноцветные шары. Этот арт-моб приветственным словом открыл Патриарх.

Фото: mosmolod.ru

Фото: mosmolod.ru

Аналогичный флешмоб состоялся в 2016 году в Саранске. Его масштаб был чуть скромнее, чем в Москве, но видео, снятое с жужжащих квадрокоптеров, также выложили в интернет.

Телефон в помощь

Самое главное – снять происходящее на всевозможные носители информации. Случайные прохожие непременно попытаются заснять необычное действо на телефоны и выложить на собственных страничках в Фейсбуке, Вконткате, Одноклассниках, Инстраграмме. Но среди участников арт-мобов (хотя это и противоречит первоначальным правилам) теперь обязательно есть несколько человек, которые участвуют в акции своими камерами. Через несколько дней после флешмоба смонтированное видео выкладывают в сеть с соответствующими хештегами.

Самым ярким и растиражированным православным флешмобом был арт-моб группы «Ихтис» на Рождество 2011 года, который прошел в торговом центре «Атриум». Посетители, мирно попивавшие кофе в главном вестибюле магазина с неплохой акустикой, с удовольствием подпевали песне «Добрый вечер тоби».

Весной того же 2011 года знаменитый ансамбль и им сочувствующие исполнили «Христос Анести», «Да воскреснет Бог» и еще несколько песен в Камергерском переулке. На улице, по знаку «маяка» (специального человека, который дает отмашку акции) один за другим «дворники», «случайные девочки в костюмах фей», «прохожие» начали петь. Улица посреди Москвы на несколько минут превратилась в ликующее пасхальное многоголосие. Солист группы «Ихтис» Адриан Гусейнов, по совместительству “человек с метлой”, закончив свою партию, влился в толпу и продолжил наводить чистоту в переулке.

Инструкция

Как провести флешмоб самому? Какие сложности могут возникнуть? Рассказывает фольклорист Константин Некрасов, организатор детского пасхального флешмоба “Древо”.

Почему флешмоб?

Это современная форма. Одно дело – концерт, на который дети по заданию партии идут выступать. Другое – флешмоб, необычная и новая форма, которая дает им дополнительную мотивацию.

Флешмоб – короткая мысль, которую быстро, четко и ясно выражаешь. Мы люди современные, у нас теперь все короткое: фразы, мысли, кино…

Флешмоб для детей – вспышка чего-то увлекательного и модного, возможность лаконично и красиво донести свои идеи городу и миру.

Дети находятся в предвкушении внезапности и того обескураживающего эффекта, который они произведут.

Фото: Ефим Эрихман

Фото: Ефим Эрихман

Как это было

Сто с лишним детей завели хоровод, взявшись за руки. В финале выстроились в рисунок Дерева. Устройство мироздания наши предки представляли деревом. Корни – предки, ствол – мы, ветки и листья  – потомки. Мировое древо изображалось на костюмах, в резьбе и в хороводе.

В такой хоровод вставало до четырехсот человек, он мог длиться несколько часов. В деревне Лопотня, где я был в экспедиции, находилось 800 дворов, и хороводы, по рассказам местных жителей, насчитывали много сотен человек.

Танки водила не только молодежь, но и замужние люди. Старики участвовали по возможности, если физическое состояние позволяло. Считалось, что энергия участников скапливается и благотворно друг на друга действует. Бабушки нам рассказывали, что больных старались ставить в конец – он был выходом энергии. Говорят, что даже выздоравливали. А еще из хоровода выйти нельзя. Если ты вставал, значит принимал на себя определенный крест, включался в общее дело, которое все осознавали.

Фото: Ефим Эрихман

Фото: Ефим Эрихман

Где проводить и откуда лучше наблюдать

Идея сочетать современные ритмы города и народные пасхальные (волочебные) песни у нас появилась давно и зрела долго. Мы решили, что делать это нужно в торговом центре. Зрителей там гораздо больше, чем, скажем, в переулке. На улице в праздники много других активностей, которые перетягивают на себя внимание. Да и звук разлетается, слова непонятны. Торговый центр – это сосредоточение большого числа людей, что обеспечивает привлечение внимания к чему-то одному, в нашем случае к детям, которые водят огромный хоровод.

Торговый центр – огромное пространство со вторым светом и большой площадкой. За происходящем можно наблюдать с балконов. Танок «Древо» – красивый и живой, двигающийся рисунок, который можно наблюдать с любой точки. Но снимать на видео, конечно, лучше сверху.

Фото: Ефим Эрихман

Фото: Ефим Эрихман

Как готовиться

Наш флешмоб – спонтанная и не вполне запланированная акция. Дети не всегда могут приехать на репетиции, поэтому руководителей фольклорных ансамблей, которых мы пригласили, просто предупредили, что мы заведем танок. Идея флешмоба не в том, чтобы отрепетировать, а в том, чтобы на месте создать совместное действо, атмосферную реальность. И спонтанно раствориться.

Обсуждать ли планы с руководством торговых центров

Конечно. Мы провели множество совещаний с руководством «Авиапарка». Без решения администрации ничего нельзя сделать. На детей должно работать множество служб: усилена охрана, привлечена полиция, обеспечена медицинская помощь. Музыку в торговом центре должны отключить вовремя, сотрудники магазинов должны понимать, что сейчас будет что-то происходить, и не пугаться. Внезапным все является только для посетителей торгового центра. Для остальных – это подготовленное мероприятие, пусть и продолжительностью в 5-10 минут.

Фото: Ефим Эрихман

Фото: Ефим Эрихман

Как публика реагирует на флешмобы

Пару лет назад, на святки, я участвовал в арт-мобе с ансамблем «Рамада» в другом торговом центре. Публика реагировала круто. Все снимали, кто-то включался в нашу кадриль.

Такие флешмобы привлекают внимание к традиционной культуре нефольклорную аудиторию (то есть людей далеких и фольклора, и от народной культуры). Можно сколько угодно между собой собираться и петь песни, но если не пополнять сообщество, не включать новых людей, то грош нам цена. Традиционная культура действительно в этом случае становится мертвым искусством.

Фото: Ефим Эрихман

Фото: Ефим Эрихман

Почему флешмоб на Пасху

Я человек верующий, пою на клиросе и вижу, что число людей в храмах растет. Немало тех, кто от церкви далек, хотя понимает, что как-то причастен к церковным событиями, потому что русский или потому что родители крещеные. Последних больше. Задумываясь, что на Пасху нужно куда-то выйти, такие люди пойдут не в храм. На улицу, в парк, но скорее – в торговый центр. Мне кажется, что людям нужно показать – вот есть Пасха, ее можно и нужно праздновать.

Фото: Ефим Эрихман

Фото: Ефим Эрихман

Можно ли выносить пасхальную радость в торговый центр

Мы не поем тропарь, не христосуемся с посетителями магазина.Исполняем светские песни. Сейчас они называются народными, а раньше их пели все и не в храме. Для кого-то целью флешмоба может стать прославление Воскресения Христа, для кого-то – желание порадоваться вместе в общем хороводе.

Пасхальное ликование – не единственная цель. Нам важно создать для детей среду, в которой они учатся самостоятельно взаимодействовать посредством традиционной культуры.

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