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Как видит нас Христос с полотна великого Леонардо (видео)

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Шедевр Леонардо да Винчи был выставлен на всеобщее обозрение, и с помощью камеры организаторы выставки уловили реальные эмоции, которые созерцание этой картины вызвало у людей.
Как видит нас Христос с полотна великого Леонардо (видео)
Фото: cbsnews.com

Более 20 тысяч человек пришли посмотреть на картину “Спаситель мира” Леонардо да Винчи. После столетий, проведенных в коллекциях королей и частных владельцев, она была представлена публике – огромные очереди окружали выставки аукциона Christie’s в Лондоне, Гонконге, Сан-Франциско и в Нью-Йорке.

На выставке в Рокфеллеровском центре под полотно особым образом была установлена камера – так удалось записать видео-портрет людей, которые пришли, чтобы посмотреть на шедевр. Из различных вариантов человеческих эмоций был создан единый фильм, который показывает “божественный момент связи между этой мощным, таинственным, загадочным изображением Христа и теми, кто лицзрел его”.

Таким образом можно представить, что Сам Спаситель Мира делится с нами тем, что Он видел за эти последние несколько недель.

Фильм сокращен до 4 минут и 14 секунд, чтобы отразить, что на картине Леонардо Христос представлен так, как это описано в Евангелии от Иоанна (4:14): “И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру”.

Знаменитая картина “Спаситель мира” художника Леонардо да Винчи, выставленная на торгах Кристис в Нью-Йорке, была продана за 450,3 миллиона долларов США 16 ноября 2017 года.

По материалам Christies.com

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