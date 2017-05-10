Кинокритик Даниил Дондурей: “Мы должны обсуждать все, что происходит со страной”

10 мая умер российский кинокритик и культуролог Даниил Дондурей. Самые яркие высказывания о современной культуре и общественной жизни - в выдержках из его интервью.

Культуру нельзя потерять

Культуру нельзя терять, тем более потерять. Она всегда существует, непрерывно воспроизводится. Речь идет, надеюсь, не о культуре в узком смысле слова, когда к ней относят в основном артефакты высокого достоинства – произведения искусства, традиции, обстоятельства, связанные с созданием великих творений, селекцию и жизнь гениев. Очень редко даже в этой ограниченной версии культуры речь заходит о потреблении ее благ, продуктов и услуг.

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Культура определяет все типы отношений, приоритетов, коммуникаций во всех сферах бытия. Всюду, где существует живой человек. Невозможно же экономическими или технологическими причинами объяснить, почему в России производительность труда в два с половиной – три раза ниже, чем в европейских странах, а государственная собственность большинством граждан воспринимается как более моральная и ответственная, чем частная. Никто ведь не предписывал телевидению восемь из каждых десяти бизнесменов, героев сериалов, представлять злоумышленниками, а часто и просто моральными уродами.

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Наши соотечественники живут в 1937 году

Пока будет господствовать убеждение, что культура – это в основном благородный отдых, развлечение и преклонение перед великими именами, ничего в нашей жизни не изменится. На самом деле это ведь не только трансляция смыслов, но всегда концепция человека. Свободного или закрепощенного, самостоятельного или рассчитывающего на собес. Драма состоит в том, что подавляющее большинство наших соотечественников не считывают вызовы времени. Живут не в 2013 году, а в 1977-м и даже 1937-м. Проклинают «лихие девяностые», приватизацию, считают, что бизнесмены – аморальные люди, а лиц нетрадиционной ориентации готовы сажать в тюрьму. Нас приучают все модели будущего искать исключительно в прошлом. Результат очевиден – почти 70% сограждан, уповая на «особый путь» России, не считают ее европейской страной.

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О чем думают герои телевидения?

Не стоит думать, что есть культура “высокая” и “низкая”, “хорошая” и “плохая”, “столичная” и “захолустная”. Любые модели, цели, образцы поведения, ценностные системы, разрешения и запреты, которые определяют индивидуальное, групповое, общественное, национальное поведение, – это все культура. К примеру, телевидение только в своих сериалах производит более пятисот сюжетов в год – 4 тысячи часов. Кто герои этих историй? О чем они думают, куда стремятся? Кто-нибудь это изучал?

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Вы не найдете ни одного фильма, сериала, где были бы упоминания о красном терроре, заложниках, массовом доносительстве или, скажем, о судьбе “лишенцев”. А ведь действующая в стране Конституция зиждется на прямо противоположном. Это как если бы Сталин в 1937 году узнал, что три из каждых четырех вверенных ему строителей “светлого будущего” сожалеют о свергнутой монархии.

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За последние 15 лет у нас не было ни одного такого мощного культурного проекта или программы, разве что редкие примеры каких-то конкурсов. Но и у нас при помощи того же ТВ можно сделать модным, “крутым” чтение русской классики, мировых экономических бестселлеров или посещение концертов Генделя. Тем более что это, правда, круто. И не очень дорого. Можно сделать хорошее чтение престижным.

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Мы привыкли к идеологической помойке

К примеру, есть такое “имя России” – Сталин. Одновременно – тиран, гений политики, аморальное чудовище, несчастный муж и отец, но, главное, – очень эффективный менеджер. Вот и пойди с этим разберись. Мы ведь неспроста привыкли жить в ситуации идеологической каши, если не помойки. Люди, особенно молодые, у нас так и не знают: “красные” несли добро и справедливость или только убивали братьев и гадили в вазы Эрмитажа. А “белые” – это интеллектуалы – выпускники лучших юнкерских училищ или психологически больные каратели? Через 23 года после прихода Горбачева к власти мы так и не можем решить, что с нами на самом деле произошло в XX веке. На каждое “нет” есть свое и столь же аргументированное “да”.

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Молодые зрители хотят знать, как жить в мирное время

Сколько бы кинопродюсеры ни взывали: «Победа любой ценой! Готовься жертвовать собой ради Родины», для них эти материи сегодня не являются смыслом жизни. Зрительницы хотят понять, как им жить в мирное время. Как устраиваться на работу? Нужно ли всегда подлизываться к начальнику, предавать свою подругу? Как познакомиться с приличным парнем и стоит ли ложиться в койку прямо на первом свидании? Как вести себя с родителями, которые тебя достали? Как тратить свой бюджет? И ещё великое множество жизненных «как». Эти юные создания хотят, чтобы кинематограф увлекательно учил их правилам жизни.

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Желтизна – самый легкий, доступный и быстрый способ продажи главного товара – переживания информации. И под это – продажи “картин мира”. Это один из самых скоростных и масштабных способов омассовления. Лишь 100 человек читают “Улисса” Джойса, а тут рассказ о чем-то таком, что сразу даст мне внимание 5 миллионной аудитории сегодня к вечеру. Мы ведь живем в массовом обществе. Именно в нем медиасобытия собирают огромные рейтинги. Это же не аристократическая культура начала 19 века, когда было важно обращение к тем, кто приходит на бал в Зимний дворец. А сегодня и ученые, и миллиардеры могут быть членами массового общества. Это не связано ни с научными степенями, ни с жизнью в пределах Садового кольца.

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Нет обсуждения того, что происходит со страной

Люди должны учиться быть самостоятельными, учиться тому, что в советское время называли самодеятельностью. Они должны сами собирать деньги, писать бумаги, выходить на акции, в том числе и волонтерские. В школе этому не учат. По телевизору никогда не показывают акции, демонстрирующие самостоятельность людей.

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А если серьезно, мы не можем решить стоящие перед страной и президентом задачи без серьезного публичного обсуждения, причем на самых разных площадках, всех важных для страны идей. Чтобы не при встрече с журналистами Бразилии или Чили узнавать, что все-таки с нами со всеми происходит, и не на встрече с журналистами трех каналов. Аналитики, простые люди, эксперты, а не только “профессиональные интепретаторы” из пишущей братии должны обсуждать все происходящее со страной, этого обсуждения невероятно не хватает

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