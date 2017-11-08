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Клайв Льюис: «Сейчас не стыдятся прелюбодеяния, предательства, лжи»

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Свидетельство трогательной дружбы писателя Клайва Стейплза Льюиса и монаха Джованни Калабриа, которые ни разу в жизни не виделись, но надеялись на встречу после смерти.
Клайв Льюис: «Сейчас не стыдятся прелюбодеяния, предательства, лжи»
К.С. Льюис

Фрагменты переписки на латыни Клайва Стейплза Льюиса и дона Джованни Калабриа, ныне святого Католической церкви, из книги “Соединенные духом и любовью. Латинские письма”, вышедшей недавно в издательстве “Никея”.

Модлин-колледж
Оксфорд
17 марта 1953 года

Возлюбленный отец, как и всегда, я весьма обрадован твоим письмом. Удивительное дело и укрепляющее для веры, что две души, разделенные пространством, народом, языком, конфессией и возрастом, оказались соединены в приятном общении! Вот насколько духовное начало превосходит начало материальное. Это делает понятнее то важнейшее учение, согласно которому мы неразрывно связаны и с грешным Адамом, и с праведным Иисусом, хотя (и по плоти, и по времени, и по месту) мы так далеки от обоих. Эта связь объединяет весь род человеческий; о, если бы он знал и то лучшее единство, о коем пишешь ты! Я не провожу ни дня без молитвы о достижении этой желанной цели.

То, что ты говоришь о нынешнем состоянии человечества, правда: все даже хуже, чем ты говоришь. Ведь сегодня пренебрегают не только Христовым законом, но даже законом природы, известным и язычникам. Сейчас не стыдятся прелюбодеяния, предательства, лжи, воровства и прочих преступлений, которые осуждают не только христианские учителя, но и сами язычники и варвары.

Ошибаются те, кто говорит: «Мир снова обращается в язычество». О, если бы это было так! На самом деле мы падаем на куда более низшую ступень. Человек «постхристианский» не похож на человека «дохристианского». Они отличаются так же, как вдова и девица, между которыми нет ничего общего, кроме отсутствия мужа. Но сколь велика разница между отсутствием мужа, которому надлежит явиться, и мужа, который потерян!

Я все еще работаю над книгой о молитве. Тот вопрос, о котором я тебе писал, я задаю всем богословам: до сих пор тщетно.

Будем непрестанно молиться друг о друге, отец мой.

Прощай.
К. С. Льюис

 

Верона
3 сентября 1953 года

Джованни Калабриа

Возлюбленный во Христе, благодать и мир да умножатся для тебя и твоих близких.

Вместе со многими братьями общины бедных служителей Божественного Провидения я провожу эти дни в духовных упражнениях. Их цель — в преобразовании характера, в достижении совершенства, в обновлении духовной жизни.

В молчании и созерцании вечных истин я внимаю голосу Божию, побуждающему наши сердца к большей любви. Молись, возлюбленный брат, чтобы я не впустую получил благодать Божию, но чтобы, приняв благодать Божию в страхе и радости, сумел ее приумножить.

В эти дни благодати и истины, когда я размышляю о Боге и о своей душе, я особым образом вспоминаю тебя; в особенности твои слова, что ты мне когда-то написал, постоянно в моем сердце: «…они не знают, какому Духу следуют… недостаток любви они принимают за рвение».

Эти слова подсказал тебе Святой Дух; они глубоко отзываются в моих ушах и в сердце. Поистине Господь одарил тебя Своей особой любовью; поистине у Господа есть для тебя особое задание в наше тяжкое время, чтобы ты трудился ради блага братьев, ради славы Божией и Христовой, ради обновления душ в любви. Я считаю и буду считать тебя блаженным! Ибо Бог желает употребить тебя для совершения Своих дел.

А теперь у меня есть к тебе некая просьба, неизменно актуальная, хоть время бежит и торопит: мне бы хотелось, чтобы ты, ради твоего ко мне расположения, соблаговолил написать, что ты думаешь о моральном положении нашего века, какие у тебя мысли о причине и источнике трудностей, о разделении людей между собой, о тревогах за спасение мира и проч., что Господь тебе подскажет. Мне бы хотелось, чтобы ты указал спасительные меры, какие тебе кажутся подходящими для исправления и уничтожения нынешних зол, для обновления душ, для укрепления единства сердец в любви… Коротко говоря: что ты думаешь о духовной стороне этого вопроса и что считаешь необходимым делать, — вот чего я от тебя хочу.

Я прошу слишком многого? Будь снисходителен: я прошу, будучи уверен в нашем взаимном расположении и в твоей доброте ко мне. И уже сейчас шлю тебе свою благодарность.

Божественное Провидение связывает нас сладкими узами любви, хотя лично мы не знакомы. Но в любви, в молитве друг за друга мы знакомы не просто хорошо, а превосходно. Увидимся на небесах в обителях Божиих, по милости Господа, нас искупившего.

Прощай, и моли обо мне Бога, чтобы в этой жизни я приумножил данную Им благодать.

Я постоянно за тебя молюсь, чтобы все твои желания исполнялись в мире и благополучии, которое от Господа.

Во Христе Иисусе,
Свящ. Дж. Калабриа
Модлин-колледж

 

Оксфорд
15 сентября 1953 года

Отец возлюбленный, благодарю тебя за твое письмо от 3 сентября, а также за экземпляр книги под названием «Всеобщее обновление во Христе».

О состоянии морали в наше время — раз уж ты велишь мне болтать — я думаю вот что. Старики, как мы с тобой, всегда «хвалят минувшие дни», всегда считают, что мир стал хуже, чем был в пору их молодости. Потому будем осторожнее, чтобы нам не совершить ошибки. С этой оговоркой признаюсь: я, конечно, вижу, что над нами нависли серьезные опасности. Происходят они оттого, что большая часть Европы отступила от христианской веры. А потому это положение хуже, чем то, в котором мы пребывали до принятия веры. Ибо, оставив христианство, ты оказываешься не в том же положении, в котором был до его принятия, но в куда худшем: между язычником и отступником разница такая же, как между незамужней женщиной и прелюбодейкой. Ибо вера делает природу совершенной, потерянная же вера повреждает. Посему многие в наше время потеряли из виду не только сверхъестественный свет, но и тот естественный, который имели язычники.

Но Бог, который есть Бог милосердия, и сейчас не до конца оставил род человеческий. И хотя мы видим среди молодежи много жестокости и страстей, но вместе с тем видим и многочисленные проблески добродетелей, которых наше поколение, пожалуй, было лишено. Сколько мы видим отваги, сколько заботы о бедных! Не стоит отчаиваться! И (между нами говоря) немалое число из них уже возвращаются к вере.

Это что касается настоящего положения вещей: вопрос о средствах исцеления более трудный. Я полагаю, что нужно усердно заниматься не только евангелизацией (это определенно так), но также и подготовкой к Евангелию. Прежде чем говорить о Боге, многих нужно сначала призвать к исполнению естественного закона. Христос обещал отпущение грехов, но что это значит для тех, кто, не зная естественного закона, не ведает, что согрешил? Кто станет принимать лекарство, если не будет знать, что смертельно болен?

Релятивизм — враг морали, и его мы должны победить прежде, чем отправимся в поход против атеизма. Осмелюсь сказать: прежде сделаем молодежь нашу хорошими язычниками, а потом уже христианами. Я безумствую? Но ты сам этого просил, получай.

Ты и община твоя всегда в моих молитвах.

Прощай.
К. С. Льюис

Перевод с латыни Николая Эппле и Бориса Каячева

Об авторах

Клайв Стейплз Льюис (1898–1963) — британский ученый, писатель, поэт, богослов. Принадлежал к Англиканской Церкви. Был близким другом Дж. Р. Р. Толкина. Оба они были активными членами литературной группы, известной под названием «Инклинги». Более 30 лет преподавал историю английской литературы в Оксфорде, затем в Кембридже. Автор книг «Просто христианство», «Чудо», «Страдание», «Письма Баламута», цикла «Космическая трилогия» и других. Однако самое известное произведение К. С. Льюиса — «Хроники Нарнии».

Джованни Калабриа (1873–1954) — итальянский католический священник, основатель Конгрегации бедных служителей Божественного Провидения. Активно занимался благотворительностью, особенно детьми-сиротами. Большое значение придавал участию мирян в жизни Церкви. Вел активную переписку с представителями различных конфессий. Был беатифицирован в 1988-м и канонизирован в 1999 году папой Иоанном Павлом II.

 

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