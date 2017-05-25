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Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет в Москве с 3 по 6 июня

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25 мая. ПРАВМИР. Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет в Москве с 3 по 6 июня на главной площади страны. В этом году фестиваль проводится в третий раз и приурочен к дню рождения А.С. Пушкина и Дню русского языка.
Книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет в Москве с 3 по 6 июня

«Четыре дня вся Красная площадь будет для одних огромным литературным салоном, для других необычным культурным центром под ясным (надеемся, верим!) небом, третьи предпочтут здесь театральные подмостки, для четвертых площадь откроется концертной сценой», – говорится в сообщении.

В ходе фестиваля состоится около 500 событий на 12 площадках. Будут представлены 400 издательств со всей России — от Якутии до Крыма. Также свои книги презентуют издатели из Республики Беларусь.

«Встречи с писателями и поэтами, историками и учеными, артистами и музыкантами. Дискуссии и лекции, презентации книжных новинок сезона, музыкально-литературные композиции, кинопоказы и спектакли. Все это — книжный фестиваль «Красная площадь», – сообщают организаторы.

В этом году помимо традиционных площадок: «Главная сцена», «Художественная литература», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Регионы России», «Электронная книга», «Москва — литературный мегаполис» — появятся и новые.

Прямо напротив Исторического музея расположится площадка «Отечественная история» — выставочный проект, посвященный столетию русской революции.

У храма Василия Блаженного разместится «Главная сцена», где сконцентрируются самые яркие события фестиваля. Это выступления поэтов и писателей, музыкантов и актеров — звезд литературы, театра и кино. Всего в программе этой площадки запланировано более 30 событий.

На «Главной сцене» состоится также концерт Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением художественного руководителя, дирижера и солиста, Народного артиста РФ Юрия Башмета.

Вечер памяти Евгения Евтушенко объединит актеров, телеведущих и всех поклонников творчества поэта.

За четыре дня перед зрителями на «Главной сцене» выступят звезды Большого театра, МХТ имени А.П. Чехова, театра «Современник», «Геликон-оперы».

Завершится фестиваль концертом «Пушкин-гала». На сцене прозвучат арии солистов «Геликон-оперы» из опер по литературным произведениям А.С. Пушкина («Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Золотой петушок», «Борис Годунов», «Руслан и Людмила», «Алеко»). Режиссер концерта — художественный руководитель театра, Народный артист РФ Дмитрий Бертман.

С полной программой фестиваля «Красная площадь» можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия. Карта фестиваля представлена по следующей ссылке.

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