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Колядка из Торонто для недоношенных младенцев (+видео)

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Первое впечатление родившейся раньше срока маленькой Ани – две добрые женщины в забавных шапках, распевающие над ней Рождественскую песнь. Мариенет Монтенегро и Лиза Сэмпсон – медсестры в неонатальном отделении больницы Саннибрук при Медицинском университете и Исследовательском центре медицинских наук в Торонто. В свой рабочий день они изо всех сил помогают младенцам подрасти и окрепнуть. Любыми способами.
Колядка из Торонто для недоношенных младенцев (+видео)
Скриншот видео

Аня родилась недоношенной два дня назад, на видео она слушает песню «Have Yourself a Merry Little Christmas» и засыпает. Ролик с исполнением рождественской песни мгновенно стал популярным в соцсетях и получил множество откликов.

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Скриншот видео

«Младенцам нравится слышать голос, – рассказала CBC Toronto координатор Кэйт Робсон, – и особенно им нравится пение. Оно успокаивает и снимает стресс».

Дети различают голоса, уже находясь во чреве матери, задолго до рождения. Согласно исследованию 2013 года, через звуковое общение, еще до появления на свет, у ребенка формируется так называемая глубинная память. Именно это открытие подтолкнуло врачей рекомендовать родителям читать, петь и разговаривать с детьми, находящимися в утробе, а затем продолжать общаться с ними таким образом все детство для оптимального развития.

К сожалению, согласно канадским и американским законам об абортах, мать может прервать беременность на любом сроке. Именно поэтому видео кажется столь печально-шокирующим – маленькая Аня слушает рождественскую песню и чувствует заботу и любовь, а другие дети на том же сроке безжалостно лишаются жизни.

«Have Yourself a Merry Little Christmas» – одна из самых знаменитых рождественских песен, авторами которой являются Хью Мартин и Ральф Блейн. Популярной песня стала после исполнения Джуди Гарденд в фильме 1944 года «Встреть меня в Сент-Луисе».

Have Yourself a Merry Little Christmas

Have yourself a merry little Christmas
Let your heart be light
From now on, your troubles will be out of sight, yeah
Have yourself a merry little Christmas

Make the Yuletide gay
From now on, your troubles will be miles away, ooh
Here we are as in olden days
Happy golden days of yore

Faithful friends who are dear to us
They gather near to us once more
Through the years we all will be together
If the fates allow

Hang a shining star upon the highest bough
Ooh, and have yourself a merry little Christmas now
Faithful friends…

Маленькое Рождество (перевод Алексея Иващенко)

Дай нам Боже радости и счастья
В этот светлый час.
Пусть минуют горести-напасти нас.
Пусть нам светят звезды с небосклона
В праздничную ночь.
Пусть умчатся беды и невзгоды прочь.

Дружбой связаны нежною
Мы, как в прежние года.
Словно в той старой песне мы,
Будем вместе мы всегда.

Пусть и впредь наш парусник упрямый
Мчится по волнам.
Пусть поможет время сбыться нашим снам.
Пусть подарит небо светлый нам

Пусть подарит небо светлый праздник,
Пусть подарит небо светлый праздник,
Пусть подарит небо светлый праздник
нам…

Перевод с английского Марии Строгановой

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