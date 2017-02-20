О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Комиссия Госдумы по этике проверит высказывания Виталия Милонова

|
20 февраля. ПРАВМИР. Думская комиссия по этике проверит высказывания депутата от «Единой России» Виталия Милонова.
Комиссия Госдумы по этике проверит высказывания Виталия Милонова

«Комиссия начала проверку. Для депутата последствия такой проверки в любом случае неприятные. Комиссия может решить попросить его принести публичные извинения либо ее решением он может быть даже лишен на время права голоса», – сообщил зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный, его цитирует РБК.

Милонов подтвердил факт проверки, при этом подчеркнув, что от своей позиции не отказывается. «Церковь в разные века подвергалась гонениям. Это были римляне, это были большевики, а сейчас это так называемые либералы», — сказал он.

Депутат Госдумы 12 февраля после крестного хода в Петербурге в поддержку передачи Исаакиевского собора Церкви сказал, что «христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям».

Вишневский и Резник – депутаты Законодательного собрания Петербурга, которые выступают против передачи собора Церкви.

Позже Милонов извинился за «не слишком удачную фразу» относительно передачи Исаакиевского собора РПЦ, однако Борис Вишневский извинения не принял.

Теги:
,
Помоги Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Милонов извинился за свои слова
Милонов извинился за свои слова
Новостная служба "Православие и мир"

Депутат Госдумы ранее заявил, что предки Бориса Вишневского и Максима Резника «варили христиан в котлах»

Протоиерей Александр Степанов: Высказывание Милонова развращает христиан и поощряет безнаказанность
Протоиерей Александр Степанов: Высказывание Милонова развращает христиан и поощряет безнаказанность
Протоиерей Александр Степанов

Завтра пойдут устраивать погромы и демонстрировать праведный гнев

Представитель РПЦ стал советником спикера Госдумы
Представитель РПЦ стал советником спикера Госдумы
Новостная служба "Православие и мир"

Вячеслав Володин назначил советником на общественных началах Александра Щипкова

Благотворительный фонд
Максим Матвиенко: чтобы пилот смог ходить
Максим Матвиенко: чтобы пилот смог ходить
83% собрано / 25464 руб. осталось
Ремиссия для Юлии Гриценко
Ремиссия для Юлии Гриценко
93% собрано / 15700 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Блогер Варламов инициировал кампанию по восстановлению храм Флора и Лавра в Москве
Новостная служба "Православие и мир"

Сейчас на месте храма начато строительство второй очереди театра Et Cetera

"
Блаженнейший митрополит Онуфрий освятил храм в скиту Киево-Печерской лавры
Новостная служба "Православие и мир"

Закладка храма в честь иконы Божией Матери «Печерская» была сделана в 2011 году

"
Минобрнауки: экзамен по истории должен быть обязательным
Новостная служба "Православие и мир"

Ольга Васильева выступила за введение ЕГЭ по истории для всех школьников

Все статьи автора
Статьи Дня
“Ты что, думаешь, я маньяк?” – тренируйте своих детей, пока не поздно
Ксения Кнорре Дмитриева

Правила безопасности от "Лизы Алерт", написанные кровью и слезами

Крестный ход: кто был у Исаакиевского (+фото)
Андрей Гореликов

- Мы - православные мотоциклисты! - Смотрите, ведите себя хорошо!

Группы смерти: пароль на вход
Вера Тихонова

“Синие киты” маскируются. Как распознать беду в соцсетях

самое читаемое

Страшный Суд или примитивный вымысел11,764

Группы смерти: пароль на вход8,728

Протоиерей Георгий Завершинский: «Одиночество – это привилегия»8,188

Родительская суббота: Зачем молиться об умерших?7,381

10 проверенных рецептов блинов7,043

“Ты что, думаешь, я маньяк?” – тренируйте своих детей, пока не поздно5,156

“Папка с мамкой сидели, брат сидел, так что Бог – это прокурор”4,600

Священник Андрей Мизюк: Мы носим в себе суд как радиацию4,242

Архиепископ Амвросий: Видя наши промахи, гибнут наши братья, за которых умер Христос4,154

Крестный ход: кто был у Исаакиевского (+фото)3,605

лучшие авторы

Новостная служба13,547

Священник Константин Камышанов11,847

Вера Тихонова8,871

Анна Голубицкая8,204

Священник Сергий Круглов8,116

Протоиерей Андрей Ефанов7,387

Редакция портала "Православие и мир"7,119

Ксения Кнорре Дмитриева5,413

Священник Андрей Мизюк4,250

Андрей Гореликов3,648

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть