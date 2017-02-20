Комиссия Госдумы по этике проверит высказывания Виталия Милонова

20 февраля. ПРАВМИР. Думская комиссия по этике проверит высказывания депутата от «Единой России» Виталия Милонова.

«Комиссия начала проверку. Для депутата последствия такой проверки в любом случае неприятные. Комиссия может решить попросить его принести публичные извинения либо ее решением он может быть даже лишен на время права голоса», – сообщил зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный, его цитирует РБК.

Милонов подтвердил факт проверки, при этом подчеркнув, что от своей позиции не отказывается. «Церковь в разные века подвергалась гонениям. Это были римляне, это были большевики, а сейчас это так называемые либералы», — сказал он.

Депутат Госдумы 12 февраля после крестного хода в Петербурге в поддержку передачи Исаакиевского собора Церкви сказал, что «христиане выжили, несмотря на то, что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям».

Вишневский и Резник – депутаты Законодательного собрания Петербурга, которые выступают против передачи собора Церкви.

Позже Милонов извинился за «не слишком удачную фразу» относительно передачи Исаакиевского собора РПЦ, однако Борис Вишневский извинения не принял.