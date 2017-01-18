Крещенские купания: 10 вопросов врачам

Крещенские купания все-таки больше относятся к народной традиции, чем к религиозной. А для многих они становятся отправной точкой для закаливания. Но для кого-то - и дорогой в больницу. Мы попросили рассказать о крещенских купаниях и правилах закаливания двух врачей: Юлию Каленичину, врача-педиатра неотложной помощи, имеющую 10-летний опыт закаливания, и Алексея Маранова, врача Скорой помощи, неоднократно дежурившего на крещенских купаниях.

Юлия Каленичина, врач-педиатр неотложной помощи: «Впервые я облилась холодной водой в память о маме: она практиковала моржевание»

– Кому точно не стоит лезть в прорубь на Крещенские купания?

– Во-первых, острые заболевания, температура являются здесь противопоказанием. Во-вторых, я бы поосторожничала, если у человека сердечно-сосудистые заболевания. И, наконец, – мне кажется, это самое главное – если человек не чувствует в себе желания, его тянут туда, а он не хочет, лучше не окунаться. Для этого нужно созреть самому.

– Разогреть тело перед окунанием – обязательно?

– Можно разогреться за счет гимнастики, например (или за счет теплой воды, если вы дома обливаетесь холодной водой). «Разогреваться» за счет алкоголя – просто опасно. Почему? Человеку труднее адекватно оценить нагрузку на свой организм. Мозг – в эйфории, а вот организму не так хорошо: давление поднимается, возникает тахикардия – сердце начинает биться чаще, желудок, скорей всего, полный – люди же закусывают, теплоотдача неадекватная – человек просто не почувствует, что замерзает. И работа сосудов может нарушиться – вплоть до инфаркта, когда происходит нарушение сердечного кровообращения. Может быть и остановка сердца – внезапная коронарная смерть.

Известны случаи, когда человек долго загорал на пляже, перегревался, зашел в море, и у него случилась внезапная остановка сердца – потому что температура воды, допустим, 26-27 градусов, а он сам разогрелся до 40 – разница большая. Чем это по сути отличается от окунания в прорубь?

– Маленьких детей окунают в прорубь – это полезно или не очень?

– При быстром окунании в прорубь ребенок не замерзнет. Но вот испугать его можно. Какой тогда от этого толк? Сказать, что это очень вредно, я не могу – у меня нет таких научных данных, но я б этого делать не стала. Потому что в такой ситуации ребенок – подневольный, он становится воплотителем идей своих родителей. А закаливание – вещь, к которой приходят осознанно, которая должна приносить удовольствие.

Вот обычное купание ребенка с понижением температуры можно применять даже для новорожденных – допустим, искупали ребенка в комфортной температуре, а после – обливание водичкой на 1-2 градуса прохладней, не ледяной, конечно. Ребенку это нравится – он смеется, улыбается. Процедура должна приносить удовольствие. Если ребенок кричит, активно сопротивляется – можно попробовать сделать перерыв и предложить ему эту же процедуру через месяц.

Понимаете, маленький ребенок смотрит, в первую очередь, на состояние взрослого. Я всем родителям говорю: новорожденный младенец – это уже человек, с ним надо общаться, надо ему что-то объяснять, говорить. Даже месячный ребенок понимает улыбку, считывает тембр голоса. Поэтому если мама держит его на руках, аккуратно обливает чуть более прохладной водой, не думаю, что малыш испугается. Это ему только на пользу. Самое главное для младенцев, мне кажется – не испугать. Сама процедура такого закаливания не опасна.

– Как Вы начали закаляться?

– Впервые я облилась холодной водой в память о маме, которая занималась моржеванием – это было около 10 лет назад. Поскольку у меня бронхиальная астма, я убеждала маму, что мне закаливание противопоказано. При том что у меня достаточно слабый организм – я постоянно болела, простужалась часто. Живя в Норильске, очень тяжело переносила холод – куталась по самые глаза, всегда мерзла. Мама так и не смогла меня переубедить. Но когда мамы не стало, я в память о ней, стиснув зубы, полезла под холодный душ. Как бы посвятила ей свое первое обливание. И… поняла, что она была права: это действительно здорово! Я ежедневно обливаюсь холодной водой и очень это люблю. Ничего, кроме положительных эмоций, закаливание не вызывает – никакого вреда для здоровья нет. Сейчас я не боюсь морозов и гораздо реже болею.

– Говорят, закаляться нужно с подготовкой?..

– Я делаю это без всякой подготовки: принимаю обычный утренний душ, комфортной температуры – надо немного разогреться перед обливанием. А потом отворачиваю от себя душ, перекрываю полностью горячую воду, даю холодной стечь – чтоб она была ледяная – и обливаюсь полностью, начиная с макушки. Так – несколько раз. Появляется столько энергии! Видимо, это связано с гормоном радости, который выделяется в этот момент.

– Почему мы реже болеем, когда закаляемся?

– Я думаю, любое удовольствие подстегивает иммунитет. В момент приема холодного душа вырабатывается большое количество эндорфинов, человек испытывает удовольствие. Кроме того, улучшается кровообращение. Заметьте, кожа становится ярко-пунцового цвета, горит огнем, значит, улучшилось ее питание, трофика тканей.

– Закаливание – гарантия от болезней?

– Вовсе нет: закаливание не спасает от вирусной инфекции. Но от переохлаждения оно защитит. Закаленный организм гораздо лучше адаптируется к условиям переменчивой погоды, а это очень важный фактор.

Алексей Маранов, врач Скорой помощи: «Одноразовое окунание, скорее, понизит иммунитет, чем повысит»

– С какими жалобами обращаются люди к врачам Скорой помощи во время Крещенских купаний?

– Жалоб обычно почти не бывает. Случается, еще до окунания подходят люди с повышенным давлением, с головной болью. В основном, проблемы возникают у тех, кто окунается в состоянии алкогольного опьянения. Они могут потерять сознание, например, бывали случаи летального исхода. На фоне приема алкоголя, особенно у людей, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, сердце может остановиться, может случиться инфаркт, инсульт. Бывает, человек искупался, вылез, все нормально, пошел к своей машине одеваться и в машине умер – произошла остановка сердца.

– Говорят, диабет, глаукома – диагнозы, которые являются противопоказанием для окунания в проруби?

– Мы не сталкивались с такими проблемами. Диабет просто влияет на сосуды, особенно сосуды головного мозга. Глаукома тоже связана с сосудами. Видимо, когда идет резкий перепад температур, это влияет на сосуды головного мозга. Одноразовое окунание не может повысить иммунитет, наоборот, может его ослабить. Если человек лезет в прорубь с легкой простудой в надежде на то, что выздоровеет, это может дать обратный эффект.

– В последние годы условия для крещенских купаний стали лучше?

– Сейчас площадки для крещенских купаний оборудованы палатками для переодевания, людей бесплатно поят горячим чаем – все продумано. Раньше не было такого, люди могли голыми стоять в очереди, мерзнуть. А сейчас – выходишь из тепла, ныряешь и – сразу обратно в тепло. У проруби дежурят водолазы на случай, если человек не сможет самостоятельно выбраться или потеряет сознание. Поэтому опасность минимальна. Сколько раз мы дежурили, в последние 2-3 года смертей и обращений к врачам с серьезными жалобами зафиксировано не было.

Подготовила Валерия Михайлова