Крестом своих рук ограждая живых,

Ни классовая борьба, ни ненависть не могут сплотить людей. Преодолеть ненавистную рознь мира сего может только святость.

Обычно, оценивая вклад Русской Православной Церкви в Победу в Великой Отечественной войне, говорят о ее материальном участии. Так, например, говорят о танковой колонне “Дмитрий Донской”, эскадрилье “Александр Невский”, о 300 миллионах рублей, собранных верующими в фонд обороны. Да, конечно, это факты, но нельзя считать, что они исчерпывают вклад Церкви в победу.

Танковая колонна – это 40 танков, а за годы войны было выпущено 130 тысяч танков. За годы войны было выпущено более 100 тысяч самолетов, а не одна эскадрилья. 300 миллионов рублей за четыре года войны – это, считая, что в стране было 100 миллионов верующих, три рубля с человека в годы войны, или 75 копеек в год. Разве эти ничтожные величины можно считать реальным вкладом Русской Православной Церкви в победу русского народа? Нет, это свидетельство обнищания народа, а также унижения и почти полного уничтожения Церкви, которую большевистская власть объявила своим врагом.

Церковь накануне войны

Действительно, «церковная организация была разгромлена. В 1939 году на своих кафедрах оставались глава Церкви — митрополит Московский Сергий, митрополит Ленинградский Алексий (Симанский), архиепископ петергофский Николай (Ярушевич), управляющий Новгородской и Псковской епархиями, и архиепископ Дмитровский Сергий (Воскресенский). Несколько архиереев совершали богослужения как настоятели храмов. Так, епископ Астраханский (Комаров), уволенный в апреле 1939 года на покой, в октябре того же года был назначен на место приходского священника в город Куйбышев. Вся церковная жизнь Куйбышевской епархии была сосредоточена тогда вокруг одной этой церкви.

Спустя годы митрополит Сергий (Воскресенский) писал, что главной задачей Патриархии всегда было «посильно замедлить, затормозить предпринятое большевиками разрушение Церкви. Она стремилась оградить догматическую чистоту и каноническую верность православия, одолеть схизмы, сохранить канонически законное преемство высшей церковной власти, удержать законное положение Российской Церкви среди прочих автокефальных Церквей и довести таким образом Церковь до лучшего будущего, когда после крушения большевизма, Церковь могла бы вновь воспрянуть… Работая в Патриархии, мы сравнивали свое положение с положением кур в сарае, из которых повар выхватывает свою очередную жертву — одну сегодня, другую завтра, но не всех сразу. Но ради Церкви мы все же мирились со своим унизительным положением, веря в ее конечную непобедимость и стараясь посильно охранить ее до лучших времен, до крушения большевизма».

Закрытие церквей приняло обвальный характер: в одном только 1937 году было закрыто более восьми тысяч церквей. К 1939 году во всей России осталось лишь около ста соборных и приходских действующих храмов. На Украине сохранилось 3% от числа дореволюционных приходов. «Во всей Киевской епархии оставалось два прихода с тремя священниками, одним дьяконом и двумя псаломщиками, в то время как в 1917 году епархия насчитывала 1710 церквей, 23 монастырей, 1435 священников, 277 диаконов, 1410 псаломщиков, 5193 монашествующих».[1]

Обращение митрополита Московского и Коломенского Сергия к народу

Несмотря на широкомасштабные гонения, начатые советской властью, приведшие практически к полному уничтожению Церкви, в первый же день войны, 22 июня 1941 года, митрополит Московский и Коломенский Сергий (Страгородский) обратился к «пастырям и пасомым Христовой Православной Церкви» с посланием:

«В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что военный пожар, охвативший едва не весь мир, не коснется нашей страны. Но фашизм, признающий законом только голую силу и привыкший глумиться над высокими требованиями чести и морали, оказался и на этот раз верным себе. Фашиствующие разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры и обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя, немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием принудить его пожертвовать благом и целостью родины, кровными заветами любви к своему отечеству.

Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие испытания. С Божией помощью и на сей раз он развеет в прах фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при худшем положении, потому что помнили не о личных опасностях и выгодах, а о священном своем долге пред родиной и верой и выходили победителями.

Не посрамим же их славного имени и мы — православные, родные им и по плоти, и по вере. Отечество защищается оружием и общим народным подвигом, общей готовностью послужить отечеству в тяжкий час испытания всем, чем каждый может. Тут есть дело рабочим, крестьянам, ученым, женщинам и мужчинам, юношам и старикам. Всякий может и должен внести в общий подвиг свою долю труда, заботы и искусства.

Вспомним святых вождей русского народа, например Александра Невского, Димитрия Донского, полагавших свои души за народ и родину. Да и не только вожди это делали. Вспомним неисчислимые тысячи простых православных воинов, безвестные имена которых русский народ увековечил в своей славной легенде о богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче, разбивших наголову Соловья-разбойника.

Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испытания несла, и утешалась его успехами. Не оставит она народа своего и теперь. Благословляет она небесным благословением и предстоящий всенародный подвиг».

Тост за здоровье русского народа

По всей стране в православных храмах служились молебны о даровании победы. Ежедневно за богослужением возносилась молитва «О еже подати силу неослабну, непреобориму и победительну, крепость же и мужество с храбростью воинству нашему на сокрушение врагов и супостат наших и всех хитрообразных их наветов…»[2].

Чтобы оценить реальный вклад Русской Православной Церкви в Победу в Великой Отечественной войне, сначала надо ответить на вопрос: кто одержал победу в этой войне?

В советское время считалось бесспорным, что победу одержал, обладавший самым справедливым социальным строем и самой совершенной идеологией, великий Советский Союз под мудрым руководством коммунистической партии и Советского правительства. Но даже сам товарищ Сталин считал иначе. Выступая на приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии, 24 мая 1945г. он сказал: “Товарищи, разрешите мне поднять еще один, последний тост. Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего Советского народа и, прежде всего, русского народа (Бурные продолжительные аплодисменты, крики «ура»). Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны. Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.

У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать Правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего Правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, — над фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу, за это доверие! За здоровье русского народа! (Бурные, долго не смолкающие аплодисменты)”.[3]

Русский народ побеждал под гнетом советской власти

Нельзя не согласиться с этой оценкой роли русского народа. Именно русский народ одержал великую Победу. Однако в наше время раздаются голоса, сожалеющие об этом. Так, в СМИ прозвучала мысль о победе Советского Союза над фашистской Германией, схожая с высказанной персонажем Достоевского, Смердяковым, который говорил о войне с Наполеоном: “…было на Россию великое нашествие и хорошо кабы нас покорили… Умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с”. Можно твердо утверждать, что если бы победила “умная” нация, то, действительно, “совсем даже были бы другие порядки”, а именно наступил бы “новый мировой порядок”, при котором нашему народу не было бы места на земле. По замыслу Гитлера и его сообщников он подлежал уничтожению.

Что же касается политики советского Правительства, то, по нашему мнению, далеко не всегда ее можно назвать правильной, а в каких-то моментах она была просто преступной. Так, еще в 20-е годы генерал-лейтенант А. А. Свечин, получивший генеральское звание еще в Императорской армии, предупреждал: “В настоящее время некоторые сомнения вызывает ленинградская промышленность. Невыгоды стратегического положения Ленинграда еще усугубляются удалением его от источников топлива, хлеба и сырья. Но в военное время придется считаться уже не только с накладными расходами, но с разрушающим транспорт длинным пробегом вагонов с сырьем, топливом и продовольствием, что представляет весьма нежелательное осложнение военной экономики”. Далее он писал, что “мудрая экономическая политика, последовательно проводимая в течение десятилетий, может постепенно перенести центр тяжести промышленности в районы, более выгодно расположенные с точки зрения экономических условий ведения войны. Точно так же постройка могучих источников электрической энергии – Днепрострой, Свирстрой – которым в будущем суждено индустриализировать целые районы, требует не только предварительной технической и экономической, но и компетентной стратегической экспертизы”.

Компетентная стратегическая экспертиза проведена не была, зато генерал Свечин попал в руки «компетентных» органов и был расстрелян в 1938 году. Как видим, высокообразованные специалисты, способные стратегически мыслить, могли многое предвидеть, но советская власть подобных людей уничтожала и их рекомендации не учитывала, обрекая множество людей на лишения и гибель, а весь народ на неслыханные страдания и жертвы.

В период Великой Отечественной войны в советских лагерях от голода, холода, лишений и непосильного труда умерло 930 тыс. человек. На фронте по приговорам военных судов было расстреляно 135 тыс. человек, т.е. в сумме более миллиона человек, которые могли бы участвовать в вооруженной борьбе с исключительно сильным противником.

Таким образом, можно утверждать, что победителем над германским фашизмом явился наш народ, и именно вследствие грубых ошибок советского руководства ему пришлось вести самую тяжелую войну за всю свою историю. Русскому народу пришлось вынести неслыханные гонения и гнет со стороны советской власти, цинично именовавшей себя народной, и одновременно вести смертельную схватку с исключительно сильным и беспощадным врагом — фашистской Германией. Но «разве есть на свете такие огни и муки и сила такая, которая могла бы пересилить русскую силу?»[4]

Крестом своих рук ограждая живых

Так что же это за сила, которую никакая сила пересилить не может? Она носит характер мистический, таинственный, поэтому ответ нужно искать в духовной сфере.

Святитель Лука Войно-Ясенецкий в одной из проповедей говорил о Камне веры: «Но тот, кто упадет на этот Камень, разобьется; и на кого упадет он, того раздавит. Многие, многие спотыкались, и падали, и разбивались тяжко, и ушибались об этот Камень Краеугольный… Каждый, кто творит дела беззакония, кто извергает хулу из уст своих, кто малодушно отказывается исповедать перед людьми Господа нашего Иисуса Христа, падет на Камень Краеугольный и разбивается о него. И рушится дело жизни его, основанное не на этом Камне Краеугольном, а на стремлении к благоденствию земному.

На кого же падет Камень, на кого обрушивается всесожигающий, истребляющий гнев Божий? На тех, кто в делах диавольских дошел до предела, на тех, кого назвать можно слугами антихриста. И видим мы, как этот страшный камень истребляющего гнева Божия уже готов обрушиться на слугу дьявола – Гитлера и на народ, отвергший любовь Христову, сделавший знаменем своим смерть и разрушение; на народ, издевающийся над нашими святынями, разрушивший дивные храмы Божии и осквернивший тысячи и тысячи храмов наших. На этот народ уже готов упасть этот камень, и раздавит он его и сотрет его, как стирается глава змея. Скоро увидим и услышим мы этот праведный суд Божий». (20 сентября 1944 г).

Интересно отметить, что глубокий ответ прозвучал в творчестве талантливого советского поэта Константина Симонова. Талант — это дар Божий и как таковой он позволяет его обладателю проникать в духовную суть вещей. В стихотворении «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» Симонов пишет:

Как будто за каждою русской околицей,

Крестом своих рук ограждая живых,

Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся

За в Бога не верящих внуков своих.

Ни классовая борьба, ни ненависть не могут сплотить людей. Преодолеть ненавистную рознь мира сего может только святость. В годы между событиями 1917 года и Великой Отечественной войной пролег крестный путь Русской Православной Церкви и Русского Православного народа. Многие тысячи, сотни тысяч верующих людей своей жизнью и своей смертью засвидетельствовали верность Христу и Его Святой Церкви и увенчались венцами мученическими.

Нет силы сильнее веры

Великая Отечественная война началась в воскресенье 22 июня. В 1941 году в этот день праздновалась память всех святых в земле Российской просиявших. В их сонме многие прославленные и не прославленные, ведомые и неведомые, новые мученики и исповедники Российские во главе со святителем Тихоном Патриархом Всероссийским и Всероссийским императором Николаем Страстотерпцем. Теперь мы знаем, что за Россию молились и жившие тогда такие великие подвижники, как святители Афанасий Сахаров, Лука Войно-Ясенецкий, преподобный Серафим Вырицкий и многие другие в плену, в заточении и в горьких работах бывшие…

Благодаря подвигу новых мучеников и исповедников российских, принявших на себя натиск сатанинской злобы богоборческой большевистской власти и ценою своих страданий и крови, жизни и смерти одержавших нравственную победу в неравной борьбе, русский народ вновь обрел себя, ощутил свое духовное и национальное единство.

Убиение святителя Кирилла 7 (20) ноября 1937 года. Фрагмент иконы

То, что в результате революции было опорочено, осмеяно, поругано, вновь обрело свой смысл и значение. Потому и встала “страна огромная”, как один человек на “священную войну”, что «прадеды», победители в борьбе за веру и правду, вымолили у Господа верящим и не верящим в Бога «внукам своим» силу и стойкость победить в Великой Отечественной войне.

“Известна, какова в Русской земле война, поднятая за веру: нет силы сильнее веры. Непреоборима и грозна она, как нерукотворная скала среди бурного, вечно изменчивого моря. Из самой середины морского дна возносит она к небесам непроломные свои стены, вся созданная из одного цельного сплошного камня. Отвсюду видна она и глядит прямо в очи мимо бегущим волнам. И горе кораблю, который нанесется на нее! В щепы летят бессильные его снасти, тонет и ломится в прах все, что ни есть на них, и жалким криком погибающих оглашается пораженный воздух”.[5]

Великая Отечественная война – это не борьба идеологий или одного социального строя с другим, это борьба за веру и правду. Вклад Церкви огромен, он не поддается количественной оценке, и не может быть выражен в материальном эквиваленте. Удивительное самоотвержение, готовность «душу свою положить за други своя», великодушие, беспримерный подвиг, который явил наш народ в период Великой Отечественной войны, и есть вклад Русской Православной Церкви в Победу над чудовищной по своей жестокости и бесчеловечности богопротивной силой германского фашизма.

[1] Прот. В. Цыпин. История РПЦ. Издание Сретенского монастыря. М. 2006 с. 446.

[2] Прот. В. Цыпин. История РПЦ. Издание Сретенского монастыря. М. 2006 с. 451.

[3] Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М. 1947. С. 196-197.

[4] Н.В. Гоголь. Тарас Бульба.

[5] Н.В. Гоголь. Тарас Бульба.