Крушение самолета в Хабаровском крае: шесть человек погибли, ребенок выжил

15 ноября. ПРАВМИР. В Хабаровском крае потерпел крушение самолет с пятью пассажирами и двумя членами экипажа на борту.

Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю получил информацию о пропавшем с радаров самолете L-410 в 6.30 часов (13.30 по местному времени). По данным ведомства, самолет перестал отвечать при заходе на посадку в 2 км от аэропорта п. Нелькан Аяно-Майского района.

Прибывшие на место пожарные и «скорая помощь» обнаружили поврежденный самолет и сообщили о пострадавших. В ходе поисково-спасательных работ сотрудникам МЧС удалось спасти выжившего в катастрофе ребенка. По данным РИА «Новости», ребенок госпитализирован в больницу тяжелом состоянии.

Как сообщает пресс-служба МВД Хабаровского края, при крушении погибли шесть человек.

По имеющейся информации, самолет совершил жесткую посадку, не долетев до взлетно-посадочной полосы.

Самолет принадлежал авиакомпании «Хабаровские авиалинии». L-410 это 19-местный самолет чешского производства, он часто используется в мире для местных авиаперевозок.