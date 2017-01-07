Ксения Симонова опубликовала «снежное» рождественское поздравление (+видео)

7 января. ПРАВМИР. Художница Ксения Симонова опубликовала «снежное» поздравление с Рождеством Христовым.

Фильм «Рождество» – это комбинация рисования снегом и реальных съемок на заснеженном берегу Черного моря в Евпатории. Это история о встрече с Чудом.

«Великий Праздник, Святая Ночь, когда в мир пришел Господь. Он пришел маленьким, беззащитным существом, в Нем не было ни гордости, ни желания покорять. Только Любовь. Фильм полон снега… Мне это нравится. Мы с сыновьями так любим снег, а его нет почти у нас (в Крыму. – Ред.), – говорит Ксения Симонова. – И я подумала, что было бы неплохо, если бы в рождественском фильме меня окружали два бесконечно любимых компонента – снег и море».

Художница также поздравила зрителей с праздником: «Мне очень хочется, чтобы эта маленькая работа порадовала и вас… С Рождеством вас! Я хочу, чтобы вы все почувствовали, что в мир приходит Чудо. И всё не зря. Любите и будьте любимы!»