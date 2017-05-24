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Кулебяка с пельменями: знаете ли вы слова славянского происхождения?

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24 мая отмечается День славянской письменности и культуры. Вы уверены, что слово «изба» — это наше, родное? Проверьте себя! Тест от «Правмира».
Кулебяка с пельменями: знаете ли вы слова славянского происхождения?
Фото: Карина Киль / /35photo.ru/ipkarina

В каждой тройке слов одно имеет славянские корни. Угадайте, какое?

1. Кулебяка, ямщик или изба?

 
 
 

2. Сахар, голубцы или лапша?

 
 
 

3. Свекла, сельдь или сало?

 
 
 

4. Баня, морж или облучок?

 
 
 

5. Обои, кнут или пурга?

 
 
 

6. Ясень, хутор или чулок?

 
 
 

7. Ябеда, котел или черемуха?

 
 
 

8. Пельмени, ворковать или гораздо?

 
 
 

9. Ларь, аршин или ячмень?

 
 
 

10. Жемчуг, сыр или верстак?

 
 
 

 

 

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