Кулебяка с пельменями: знаете ли вы слова славянского происхождения?

В каждой тройке слов одно имеет славянские корни. Угадайте, какое?
В каждой тройке слов одно имеет славянские корни. Угадайте, какое?
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