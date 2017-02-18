Летающее такси – уже не кино о будущем

...Они есть, и любой желающий сейчас может купить автомобиль с автопилотом. Беспилотные метро и трамваи тоже существуют. Но с наземным беспилотным транспортом случались аварии, даже со смертельным исходом. Будет ли безопасным воздушное автоматическое такси?

Уже не кино

В 2017 году в Дубае, вероятно, появится то, о чем на протяжении более века мечтали и писали фантасты, о чем снимали кино и яростно спорили (и спорят) в интернете – летающее автоматическое такси.

Управление по дорогам и транспорту (RTA) Дубая в сотрудничестве с китайской компанией EHANG объявило о проведении первого пробного пуска автономного летательного аппарата под названием EHANG184. Сеть летающих такси может заработать уже в июле: всего на год позже первого в мире беспилотного наземного такси, которое начало свою работу в августе в Сингапуре.

Но с беспилотными автомобилями уже вроде бы все понятно: они есть, и любой желающий сейчас может купить автомобиль с автопилотом. Беспилотные метро и трамваи тоже существуют. Но с наземным беспилотным транспортом случались аварии, даже со смертельным исходом. Будет ли безопасным воздушное автоматическое такси?

Нажал на кнопку и полетел по городу

Вообще, если говорить о статистике, то, конечно, самолеты сейчас безопаснее маршруток. Управляют ими профессионалы, перед каждым рейсом самолет осматривают, а авиационная техника гораздо надежнее. Но это касается пилотируемой техники. Что же из себя представляет EHANG184?

Это огромная капсула-октокоптер. Размер транспортного средства – 3,9 метров в длину, 4 метра в ширину, чуть выше, чем полтора метра в высоту, почти квадратное устройство. Весом около четверти тонны, оно может поднять пассажира весом до 110 килограммов (увы, есть ограничения) на высоту чуть более километра и везти его до получаса со скоростью 100-150 километров в час. Вполне нормальный городской транспорт. На внутренней сенсорной панели управления пассажиру можно будет выбрать одну из доступных точек назначения и просто нажать на нее, подтвердив поездку.

После этого процесс управления со стороны человека заканчивается. Сам дрон при помощи восьми винтов довезет пассажира до выбранной точки (как вы понимаете, вариант «от дома к дому» тут не проходит), после чего он выбывает из строя на полтора-два часа. Именно столько времени потребует зарядка аккумулятора.

Вряд ли опаснее поездки по МКАДу

Восемь винтов и восемь электродвигателей дают большой резерв безопасности: если один выйдет из строя, аппарат сам направится к месту ближайшей возможной посадки. Если же случится какая-то чрезвычайная ситуация, то дроном можно управлять из Центра контроля за полетами. Самый большой интерес представляет навигационная интеллектуальная система управления такси и предотвращения столкновений, а также система распределения транспорта. Но и здесь ничего невозможного для нынешних технологий нет.

Так что ничего сверхсложного, и вряд ли перелет из одной части Дубая в другую будет опаснее (когда наберется статистика) поездки по МКАДу. Тем не менее, психологически это будет важнейший шаг для того, чтобы ощутить себя в будущем.