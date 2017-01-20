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Лингвалидол: Акунуться и свитить бонан

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Лингвалидол – это средство для тех, кому плохо от современного уровня грамотности. Каждую пятницу «Правмир» рассказывает о самых невероятных способах написания слов. Просим увести детей и слабонервных граммар-наци от мониторов: то, что вы увидите, может быть опасно для вашего здоровья. Пятерка «лингвалидольных» слов этой недели выглядит так.
Лингвалидол: Акунуться и свитить бонан

1. Свитить. Что только не делают с водой на праздник Крещения! И светят, и даже свитят вместо того, чтобы святить. Свитить, конечно, более редкая ошибка. И более удивительная! Получается, что есть некое освищение. Видимо, что-то связанное с художественным свистом. Кстати, можно пристроить это отглагольное существительное и к какой-нибудь другой ситуации: «Любой начинающий актер должен пройти обряд освищения…»

2. Акунуться. Сначала можно подумать, что кто-то просто поменял местами буквы и написал акунуться вместо аукнуться. На самом деле никакой путаницы тут нет: речь идет именно о глаголе окунуться, просто написанном через а. Частота использования этого глагола возрастает ближе к празднику Крещения. Возможно, это в каком-то смысле отражает происходящее: как люди бросаются в ледяную воду с криком: «Аааа!»

3. Небоскреп. Многоэтажный дом, который не «скребет» небо, а скрепляет его. А еще это неправильное написание слова «небоскреб», конечно, отсылает нас к скрепам (духовным). Вероятно, имеется в виду какой-то особый вид небоскребов — особенно благочестивый. (см. первый отзыв)

4. Омудриться. Очень полезный неологизм, которому легко можно найти применение: омудриться — стать более мудрым, поумнеть, набраться опыта: «Я, конечно, за эти годы омудрилась…» Правда, встречается этот глагол, к сожалению, все-таки гораздо чаще в значении «умудриться» — просто вместо у пишут о: «И как ты это умудрился сделать?»

5. БонанМожет быть, это кто-то вроде бонны, только мужского пола? Нет, это самый обычный, хорошо знакомый нам фрукт. Как говорится, иногда бонан — это просто банан.

Принимайте «Лингвалидол» вовремя и присылайте свои наблюдения по адресу lingvalidol@gmail.com

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