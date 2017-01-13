О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Как правильно провести Святки?
Как правильно провести Святки?
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Помочь порталу Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Школа для родителей: воспитание детей от 0 до 4. (2-е издание)
Екатерина Бурмистрова
Навигация
Важные темы:

Лингвалидол: неужд-то абвиволентно?

|
Лингвалидол – это средство для тех, кому плохо от современного уровня грамотности. Каждую пятницу «Правмир» рассказывает о самых невероятных способах написания слов. Просим увести детей и слабонервных граммар-наци от мониторов: то, что вы увидите, может быть опасно для вашего здоровья. Пятерка «лингвалидольных» слов этой недели выглядит так.
Лингвалидол: неужд-то абвиволентно?

1. Неужд-то. “Неужд-то нет больше хороших актрис?” Такой возмущенный комментарий я прочла на днях на одном из форумов, посетители которого обсуждали популярный сериал. Такого написания частицы неужто мне еще не попадалось. Но, в общем, понятно, какой механизм тут сработал: все помнят школьную считалочку “то, либо, кое, нибудь — черточку не забудь!” Видимо, некоторые понимают это правило настолько буквально, что отделяют дефисом любой слог то. Это и случилось с частицей неужто. Правда, откуда там взялась еще и буква д, непонятно. Наверное, где-то живет какой-то таинственный неужд.

snimok-ekrana-2017-01-13-v-11-46-51

2. Абвиволентно. Этот пример нашей рубрике любезно предоставил главный редактор портала Грамота.ру Владимир Пахомов. На Грамоту пришел вопрос: пользователь спрашивал именно о значении слова абвиволентно. На самом же деле имеется в виду, конечно, наречие амбивалентно. Это слово происходит от немецкого Ambivalenz. Оно, в свою очередь, пришло из латыни: amb- означает «кругом, вокруг, около», а valentia —  «сила, крепость». Термин Ambivalenz придумал и ввел в научный оборот в 1910 г. швейцарский психиатр Эйген Блёйлер.

3. Портнер. Гибрид партнера с портным. Очень удобное слово для обозначения коллег, которые работают вместе, например, в ателье и что-то шьют вместе: “Мы портнеры!” Но на самом деле, конечно, это партнер. И буква а в нем объясняется очень легко: это слово происходит от латинского partire — делить.

 

4. Дикорация. Дикая, очень опасная рация! Вероятно, она сама подает сигналы и пугает тех, кто ею пользуется. Впрочем, никакой дикости пишущие так слово декорация вовсе не подразумевают. Это не что иное, как декорация. Это слово происходит от латинского decēre «украшать, быть к лицу.

5. Оннонс.  Это не слово прононс, которое где-то потеряло первые буквы и прихватило лишнюю н. Это анонс, объявление. Орфографическое “оканье” в начале слов в последнее время почему-то возникает довольно часто: в поисковых системах попадаются такие слова, как орена и отлеты. Оннонс — из этой же серии. Существительное анонс происходит от латинского annuntiare — объявлять, извещать.

 

Принимайте “Лингвалидол” вовремя и не забывайте присылать свои наблюдения по адресу lingvalidol@gmail.com.

Теги:
Понравилась статья? Помоги сайту!
Правмир существует на ваши пожертвования.
Ваша помощь значит, что мы сможем сделать больше!
Любая сумма
Пожертвовать
300
Пожертвовать
Автоплатёж  
Подписаться
500
Пожертвовать
1 000
Пожертвовать
Пожертвования осуществляются через платёжный сервис CloudPayments.
Комментарии
Обсудить на форуме
Похожие статьи
Лингвалидол: мефический дикабрь
Лингвалидол: мефический дикабрь
Ксения Туркова

Просим увести детей и слабонервных граммар-наци от мониторов

Лингвалидол: Соцапрос на паздбище
Лингвалидол: Соцапрос на паздбище
Ксения Туркова

Просим увести детей и слабонервных граммар-наци от мониторов

Лингвалидол: А кондедату не в дамек…
Лингвалидол: А кондедату не в дамек…
Ксения Туркова

Блютень вици президента бродит по Сети… Страшно? Не бойтесь - примите “Лингвалидол”.

Благотворительный фонд
Динара Мухтарова: снова двигаться
Динара Мухтарова: снова двигаться
72% собрано / 100290 руб. осталось
Александр Ефимов: срочно нужен «КиберНож»!
Александр Ефимов: срочно нужен «КиберНож»!
65% собрано / 121760 руб. осталось
Проект "Правмира"
Мифы о православии
Мифы о православии
Подробнее
Другие статьи автора
"
Божемяка, софруктыльник и предскажулики (тест)
Ксения Туркова

Поймете ли вы значение неологизмов? Проверьте себя!

"
Лингвалидол: мефический дикабрь
Ксения Туркова

Просим увести детей и слабонервных граммар-наци от мониторов

"
Лингвалидол: Соцапрос на паздбище
Ксения Туркова

Просим увести детей и слабонервных граммар-наци от мониторов

Все статьи автора
Статьи Дня
«Каждый из нас рисует в себе изображение Христа»
Архимандрит Андрей (Конанос)

Архимандрит Андрей (Конанос) о том, как сказать отчаянию твердое «нет»

История старой квартиры: 100 лет неодиночества
Настя Дмитриева

Дедушкина табуретка, чугунный утюг и другие символы русской семьи в книге года

Колядка из Торонто для недоношенных младенцев (+видео)
Лорен Энрикес

Канадские медсестры поздравили своих подопечных с Рождеством

самое читаемое

«Ватрушка» как родительский кошмар: 15 вопросов травматологу о детских переломах12,654

Священник из Ставропольского края запрещен в служении на пять лет12,201

Зачем детей приносили в жертву?10,556

Константин Хабенский: Простить – значит идти дальше9,542

И вдруг мама исчезла. Что пережила дочь Нилуфар из Узбекистана7,320

Епархия разъяснила причины запрещения иерея Андрея Соковых в служении5,702

В эти дни Бог прижимает нас к Своей груди5,541

Фотограф Юрий Храмов: Я учусь у детей жить каждый день, как последний5,420

Почему наши дети лгут: 4 главные причины5,135

Осужденную за репост видео воспитательницу детского сада посадили в карцер4,878

лучшие авторы

Новостная служба58,623

Валерия Михайлова21,909

Ольга Шульчева-Джарман10,556

Редакция портала "Православие и мир"7,577

Анна Уткина7,320

Священник Константин Камышанов5,540

Ксения Кнорре Дмитриева5,420

Дмитрий Емец5,135

Катерина Мурашова4,348

Настя Дмитриева1,513

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
LiveJournal
Подписка на рассылку
Почта Pravmail
О проекте
Помочь порталу
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса Фонд Возращение Каталог Православное Христианство.Ру
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Перепечатка материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта