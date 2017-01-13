Лингвалидол: неужд-то абвиволентно?

Лингвалидол – это средство для тех, кому плохо от современного уровня грамотности. Каждую пятницу «Правмир» рассказывает о самых невероятных способах написания слов. Просим увести детей и слабонервных граммар-наци от мониторов: то, что вы увидите, может быть опасно для вашего здоровья. Пятерка «лингвалидольных» слов этой недели выглядит так.

1. Неужд-то. “Неужд-то нет больше хороших актрис?” Такой возмущенный комментарий я прочла на днях на одном из форумов, посетители которого обсуждали популярный сериал. Такого написания частицы неужто мне еще не попадалось. Но, в общем, понятно, какой механизм тут сработал: все помнят школьную считалочку “то, либо, кое, нибудь — черточку не забудь!” Видимо, некоторые понимают это правило настолько буквально, что отделяют дефисом любой слог то. Это и случилось с частицей неужто. Правда, откуда там взялась еще и буква д, непонятно. Наверное, где-то живет какой-то таинственный неужд.

2. Абвиволентно. Этот пример нашей рубрике любезно предоставил главный редактор портала Грамота.ру Владимир Пахомов. На Грамоту пришел вопрос: пользователь спрашивал именно о значении слова абвиволентно. На самом же деле имеется в виду, конечно, наречие амбивалентно. Это слово происходит от немецкого Ambivalenz. Оно, в свою очередь, пришло из латыни: amb- означает «кругом, вокруг, около», а valentia — «сила, крепость». Термин Ambivalenz придумал и ввел в научный оборот в 1910 г. швейцарский психиатр Эйген Блёйлер.

3. Портнер. Гибрид партнера с портным. Очень удобное слово для обозначения коллег, которые работают вместе, например, в ателье и что-то шьют вместе: “Мы портнеры!” Но на самом деле, конечно, это партнер. И буква а в нем объясняется очень легко: это слово происходит от латинского partire — делить.

4. Дикорация. Дикая, очень опасная рация! Вероятно, она сама подает сигналы и пугает тех, кто ею пользуется. Впрочем, никакой дикости пишущие так слово декорация вовсе не подразумевают. Это не что иное, как декорация. Это слово происходит от латинского decēre «украшать, быть к лицу.

5. Оннонс. Это не слово прононс, которое где-то потеряло первые буквы и прихватило лишнюю н. Это анонс, объявление. Орфографическое “оканье” в начале слов в последнее время почему-то возникает довольно часто: в поисковых системах попадаются такие слова, как орена и отлеты. Оннонс — из этой же серии. Существительное анонс происходит от латинского annuntiare — объявлять, извещать.

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