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Лингвалидол: Оналис энформации

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Лингвалидол – это средство для тех, кому плохо от современного уровня грамотности. Каждую пятницу «Правмир» рассказывает о самых невероятных способах написания слов. Просим увести детей и слабонервных граммар-наци от мониторов: то, что вы увидите, может быть опасно для вашего здоровья. Пятерка «лингвалидольных» слов этой недели выглядит так.
Лингвалидол: Оналис энформации

1. Оналис. Тайный миллиардер, младший брат Аристотеля Сократа Онассиса. Согласитесь, в этом неизвестном словарям слове слышится что-то греческое. Не удивительно: и у слова «анализ», превращенного в «оналис», — греческие корни. В переводе с древнегреческого это означало растворение, разложение. Правда, в ряд европейских языков «анализ» пришел из латыни.

2. Энформация. Интересно, что такой вариант слова «информация» попадается довольно часто не как ошибка, а как сознательная игра. Энформация — это информация + энергия, что-то большее, чем просто факты. Может, вот она, постправда?

3. Скатердь. По всей видимости, родственница стерляди, редкая рыба, деликатес. Украсит любой стол и любую скатерть. А если серьезно, это скатерть и есть. Почему-то такое написание этого слова время от времени встречается в интернете. Что же касается стерляди, то с ее написанием действительно большие проблемы. Это подтвердил последний «Тотальный диктант». Организаторы этой акции, проверив работы, выяснили: самыми сложными для участников стали слова «коньяк» и «стерлядь».

4. Осоциация. Ассоциация ос, или Осиная ассоциация. Тот случай, когда пишущие начинают необоснованно «окать». Букве о там взяться неоткуда: слово «ассоциация» происходит от латинского associatio — «товарищество, общество».

5. Нолок. Загадочное слово с неясным ударением. Но стоит поменять всего две буквы — и все встанет на свои места. Первую о меняем на а, в конце вместо к ставим г. Получается налог! Который надо платить. Хорошо бы придумать еще и налог для тех, кто забывает заглядывать в словари. Кстати, известный лингвист Михаил Эпштейн «языковым налогом» считает придумывание новых слов. Пользуешься родным языком — помогай ему развиваться! Сам Эпштейн придумывает новые слова каждый день, и многие из них приживаются.

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