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Лужи духовной весны

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Почему не надо терзать себя за близких, которые идут к Богу иначе, и как помочь им на пути – размышляет протоиерей Александр Акулов.
Лужи духовной весны
Фото: Kirill Samurskiy

Шли в одном направлении, а путей оказалось множество

Протоиерей Александр Акулов. Фото: orthodox.org.ua

Протоиерей Александр Акулов. Фото: orthodox.org.ua

Как-то я наблюдал из окна церкви, как по весне, в самый разгар оттепели, когда растаявший снег превратил землю в неприятную грязевую массу, люди шли в сторону метро по нашему парку. Деваться было некуда. Только один путь – через парк, иначе обходить будет далековато и не совсем удобно. Многие так и поступили, заранее просчитав свой маршрут.

Но я не о них. Таких немного: расчетливых и основательных. Большинство все-таки действует по наитию и по привычке. Но главное то, как люди справлялись с этими «грязевыми» трудностями. Подчеркну, что шли в одном направлении, а путей оказалось великое множество! Кто смело топал напрямую, не замечая грязи и не жалея своей обуви. Это были в основном молодые люди, которым не до особой аккуратности.

Женщины в этом списке были самыми придирчивыми и основательными. Они пересекали лужи и грязь такими сложными путями, что сразу и не поймешь, в какую сторону они шли. Обходные пути, видимо, были оправданы чистотой сапожек. Часть мужиков пыталась идти за ними, но долго плутать с дамами не выдерживали. Видимо, не позволяло время и мужские принципы жизни. Экономя время, они шли на прорыв, не жалея обуви. Как хорошо, что мы такие разные!

Но никто не останавливался и не поворачивал назад. Дела подгоняли вперед, что бы кто ни думал в это время про погоду, коммунальные службы и свою несчастную жизнь. Думаю, что благодарных людей среди них было мало. Я не слышал, что они говорили, но примерно догадывался, какими словами были встречены первые признаки весны. Не сомневаюсь, что возмущенных людей было значительно больше, чем новоизбранных дорог вокруг островка этой весенней распутицы.

Чтобы обойти лужи, каждый должен принять свое решение

А ведь, как ни странно, я пытаюсь рассуждать о духовной жизни. О путях к Богу в любой период нашей жизни. Во-первых, какие мы разные. А во-вторых, сколько у нас путей в одном направлении и к одной цели, которая есть Царство Небесное. И, конечно, я о Господе, без Которого нам не жить, да и не умереть.

Ведь, как оказывается, только небольшая часть людей решила не идти по тому сложному и «грязному» пути в парке, просчитав заранее свои потери и выгоды, обойдя парк стороной. И такое меньшинство принципиально отвергает Бога и Его существование, если брать духовную составляющую нашей жизни.

Остальные, осознанно или нет, все-таки идут по зову души в направлении Бога, Которого пока не знают, но и не отвергают. Возможно, из-за боязни ошибиться или «молодости духовных поисков». Но пути их настолько различны, что их и не перечесть.

Они различны у мужчин и женщин, у детей и стариков, у богатых и бедных…

Эта очевидность становится ясной, лишь когда ты все это видишь и понимаешь в храме, общаясь с разными людьми в различные периоды их жизни. Радуешься за прихожан верных и крепких. Переживаешь за тех, кого всего лишь пару раз видел, а потом они исчезают надолго или даже навсегда. Мучаешься, думая, что это случилось из-за тебя. Вспоминаешь, что неправильно сделал и сказал. Или не уделил должного времени этому человеку. Или совсем не нашел времени, чтобы поговорить с людьми, пришедшими в храм к священнику. А сам себя оправдал отсутствием времени или предательской усталостью…

Но позже, успокаивая себя молитвой и рассуждением, начинаешь понимать, что у каждого свой и абсолютно неизменный человеческими усилиями путь к Богу. Это не оправдывает моей лени, маловерия и пренебрежения к людям. Не дай Бог стать таким! Просто многое, как оказывается, не в наших человеческих силах. Чтобы обойти «лужи духовной весны» оптимальным путем, каждый должен принять свое исключительное решение. Это требует особого осмысления и неимоверных усилий. Но именно этого человека!

tatarstan-mitropolia.ru

Фото: tatarstan-mitropolia.ru

Почему не надо терзать себя

Мы, конечно, нужны, чтобы помочь человеку не пропустить указатель на этот царский истинный путь, чтобы не потерять цель и направление из вида. А потом идти вместе, держась за руки… Но не за наши, а за ладони Самого Спасителя.

«Христос посреди нас!» Вот смысл нашей православной жизни! А мы по обе стороны от Него. Не впереди и не среди отстающих, а рядом, вцепившись в Его ризы.

Так должно быть. Но опять же, этот путь у каждого свой, неподвластный осмыслению даже самого близкого человека.

Поэтому не надо терзать себя за то, что твои родные и близкие пока не ходят в храм. Не возмущайся тем, что твоя семья не постится вместе с тобой, как ты этого хочешь. Задайся вопросом – а Богу это угодно, чтобы ты так считал, говорил и поступал? Откуда у тебя благословение осуждать того, кто тебя любит, но его путь к Богу оказывается чуть длиннее и сложнее, чем у тебя?

Все мы разные, несмотря на единую физиологию и определенные жизненные цели. И в отношении нашего образа и подобия вроде бы нет особых вопросов. Мы – Его дети, которых Он без сомнения любит больше всех созданий в мире! А вот как к Нему и к этому осознанию истинных духовных ценностей прийти, это вопрос не только времени, но и всей нашей жизни.

Настоящий христианин любит, а не упрекает

И неважно, как и сколько времени каждый из нас будет обходить эти неизбежные «лужи поисков и сомнений». Просто вспомни себя и вернись к той «луже», которую тебе удалось обойти быстрее, чем другому. Вспомни, с чего и как начались твои поиски Бога. Возлюби Бога и ближнего, как самого себя после Исповеди и Причастия. Наслади свою душу заботой о любимом человеке. Прими всё как есть с надеждой на лучшее. Стань светом и проводником ради Христа, чтобы быть примером для тех, кто тонет в «луже сомнений».

Главное, чтобы мы не смеялись над теми, кто делает это (ищет путь к Богу) не так, как мы.

Думается, что лучше всего заниматься своим греховным состоянием, чтобы нас не боялись люди. Хватит уже отпугивать «брата и ближнего своего» пустыми словами о праведности, скудными и обрывочными знаниями о ней…

Помоги близкому перейти «лужу» кратчайшим путем без упреков и обид. Осуши ее молитвой и жертвенной заботой о родных. Ведь кроме них, у нас мало подлинных смыслов жизни. Настоящий христианин – человек любящий, а не упрекающий. И не важно, как ты сам обошел «лужу», чтобы достичь Цели… Главное, чтобы Господь оценил твой путь как богоугодный. А для этого надо быть просто хорошим человеком, любящим Христа и людей!

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