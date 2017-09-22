Почему Бог любит каждое Свое творение и чем будут недовольны злодеи на Страшном Суде – размышляет Сергей Худиев.

Бог любит все Свое творение

В ответ на одну из своих последних статей я получил вопрос, который мне кажется очень важным — и я попытаюсь на него ответить. Любит ли Бог злодеев? Или, как этот вопрос подробнее формулирует человек, который его ставит:

«Вы утверждаете: “Бог любит всех людей — трезвенников и пьяниц, почтенных отцов семейств и блудников с мужеложниками, врачей-подвижников — и наемных убийц, все они являются Его творениями, и Он всем им желает временного и вечного блага. Нет человека настолько ужасного, чтобы Бог его не любил. Этот человек не существовал бы, если бы Бог не любил его”. Будьте добры, скажите, пожалуйста, как сказанное Вами согласуется со словами из Пс. 10:5, где о Боге говорится, что “нечестивого и любящего насилие ненавидит душа Его”? И еще. Гитлер, на Ваш взгляд, ужасный человек? А Пол Пот? А Сталин с Лениным в придачу, одним росчерком пера приговаривавшие к смерти тысячи людей? А сатанисты, совершающие ритуальные жертвоприношения? А сексуальные извращенцы и совратители детей? А современные политики, которые для удовлетворения своих амбиций и желания удержаться у власти принимают решения, в результате которых страдают ни в чем не повинные люди? А религиозные руководители, современные саддукеи и фарисеи, лицемерно говорящие одно, думающие другое, а поступающие по-третьему (или Вам такие не знакомы?)? Их тоже Бог любит?»

Итак, любит ли Бог дурных людей? Определенно, да, Бог любит все Свое творение. Все, что существует, поддерживается в бытии исключительно силой Его любви — никто и ничто не могло бы просуществовать следующее мгновение, если бы не любовь Божия. Каждый следующий вдох, который делает человек — даже человек самый дурной — есть дар любви Божией. «Ибо мы Им живем и движемся и существуем» (Деян. 17:28).

Творение есть дело любви, и Искупление есть дело любви — Христос умирает за злобных, порочных, враждебных Богу и друг другу грешников. Как говорит апостол:

«Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего» (Тит. 3:3-6).

Бог любит погибшие души в аду, Бог любит сатану и бесов. Бог не питает ненависти ни к одному из Своих творений.

Абсолютно все сотворенное погружено в океан Его любви и не могло бы существовать иначе.

В то же время Писание говорит, что Бог ненавидит злодеев и сурово накажет их. Как это понимать? Одна и та же реальность выглядит любовью и гневом — в зависимости от того, откуда мы на нее смотрим.

Теперь он с благодарностью вспоминает, что его посадили в тюрьму

Я как-то разговаривал с одним человеком, который в молодости избрал скользкую дорожку и стал профессиональным преступником. Кончилось это, предсказуемо, тем, что до него добрались начальствующие, которые не напрасно носят меч, и стражники отвели его к судье, а судья вверг его в темницу — что, несомненно, было крайне тяжелым и мучительным опытом, гневом Божиим и гневом человеческим, который пришел на его беззакония. Но в тюрьме он услышал проповедь Евангелия, раскаялся в своей прежней жизни и вышел на волю уже совершенно другим человеком.

Теперь он с благодарностью вспоминает, что его посадили в тюрьму и тем спасли от дальнейшего возрастания во зле. Он понимает, что именно любовь Божия, ища его спасения, устроила его арест. «Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню… Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим» (Пс. 118:67, 71).

С точки зрения озлобленного преступника, заключенного под стражу, он претерпевает ярость и гнев, и тяжкое наказание; с точки зрения преступника раскаявшегося, который научился смотреть на вещи с точки зрения его подлинного блага, и это тоже было делом спасающей любви Божией.

Но что, если бы преступник не раскаялся, а закоснел бы в упорной ненависти к Богу и людям, и уж точно не видел бы в своем заключении дело любви? Увы, так тоже бывает. Было бы его наказание делом любви к нему Божественного Промысла? Да, конечно — в любом случае Промысл бы сдерживал его возрастание во зле и ограждал бы других людей.

То, что со стороны Бога (и человека, который встал на сторону Бога) выглядит как дело любви и милости, со стороны злодея выглядит как проявление ненависти и гнева — еще недавно он, гордый и довольный собой, проводил время в дорогих ресторанах с шикарными женщинами — а теперь идет по тюремному коридору, руки взяв назад.

Суд Божий будет делом любви

Как-то я работал в организации, один из сотрудников которой постоянно придирался, критиковал, унижал других и создавал невыносимую атмосферу. Долгое, слишком долгое время его терпели — а потом уволили, что нужно было сделать гораздо раньше. Но он сам не увидел себя как человека, чрезвычайно злоупотребившего добротой, миролюбием и терпением других — он видел себя справедливым и благочестивым человеком, пострадавшим от негодяев за правду.

То, что на самом деле является проявлением любви и долготерпения, озлобленный грешник видит как ненависть, ярость и гнев.

Конечно, любой человеческий суд погрешим — я просто использую эту аналогию, чтобы показать, что любовь по отношению к злодею может проявиться в том, что он пострадает, и что он сам может отказаться видеть в этом проявление любви.

Страшный Суд Божий будет делом любви — и спасенные души, ангелы, и все, кто видит его со стороны Бога, именно так его и увидят. В псалмах суд — невероятно радостное событие. «Скажите народам: Господь царствует! потому тверда вселенная, не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса и да торжествует земля; да шумит море и что наполняет его; да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные пред лицем Господа; ибо идет, ибо идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде, и народы — по истине Своей» (Пс. 95:10-13).

Со стороны озлобленных, нераскаянных грешников все будет выглядеть совершенно иначе: «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» (Откр. 6:15-17).

Любовь Божия положит предел неисцельному злу, окажет последнюю милость тем, кто не дает оказать себе другой милости, даст им столько блага, сколько они в состоянии принять. Потому что существование — это благо, познание истины — это благо, быть остановленным на пути возрастания во зле — это благо. То, что сами злые будут воспринимать это как мучительную кару, будет результатом вовсе не того, что Бог их ненавидит и желает мучить — это ни в коем случае не так, а того, что грех настолько извратил их восприятие реальности.

Но обычно они вовсе не считают себя злодеями

Из того, что Бог любит злодеев, никак не следует, что злодеи будут довольны — они как раз будут недовольны. Такова трагедия и чудовищная глупость греха.

Но у злодеев есть еще одна особенность — обычно они вовсе не считают себя злодеями; чем в худшем духовном состоянии человек находится, тем труднее ему заметить, что с ним что-то не в порядке.

Злодеи — это всегда другие, и когда нас неприятно царапает мысль о том, что Бог может любить злодеев, то это потому, что мы себя к таковым не относим.

Библия говорит, что напрасно — мы все грешники, виновные, испорченные и глубоко мятежные. Но Бог неизменно любит нас и ищет спасти — то есть восстановить нас в отношениях с Ним и изменить нас так, чтобы мы стали райскими, а не адскими существами.

Для этого нужно признать, что дурные люди — это не только они. Это мы тоже, и нам следует смириться, раскаяться, возложить свое упование на Христа и довериться Святому Духу в том, чтобы глубоко изменить нашу жизнь.