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Любовь россиян к Сталину достигла исторического максимума за 16 лет

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15 февраля. ПРАВМИР. Одобрение Сталина достигло исторического максимума за 16 лет, сообщили социологи.
Любовь россиян к Сталину достигла исторического максимума за 16 лет

Если с «восхищением», «уважением» и «симпатией» к генсеку ЦК ВКП(б) Сталину в марте 2016 года относились 37%, то в январе 2017 года это число выросло до 46%, что является историческим максимумом за 16 лет, пишет РБК со ссылкой на данных социологов Левада-центра.

При этом снижается число безразличных к советскому вождю (с 32 до 22% за год) и растет количество недовольных Сталиным – с 17% в 2016 году до 21% в 2017 году.

Рейтинг любимых исторических лидеров россиян советского и российского периода занимают Владимир Путин, Леонид Брежнев и Иосиф Сталин. Поддержка Брежнева выросла с 39% в 2006 году до 47% в 2017 году.

Рейтинг симпатий к Владимиру Путину вырос за тот же период с 76% до 83%.

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