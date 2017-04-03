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Люди ничего не поняли, они были оглушены

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Сегодня произошли взрывы в поезде метро Санкт-Петербурга. Очевидец Назар Джораев, который ехал в этом поезде, рассказал корреспонденту "Правмира", что произошло.
Люди ничего не поняли, они были оглушены
Фото: vk|com - ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Назар Джораев. Фото: my.mail.ru

Назар Джораев. Фото: my.mail.ru

-Я видел яркую вспышку.

– В каком вагоне произошло?

– Второй вагон взорвался. Электровоз и второй.

– Вы ехали в каком вагоне?

– Я в третьем. Через один.

– Что произошло дальше?

– Тот вагон, который взорвался, сдулся, он неправильную форму имеет.

– Много людей было?

– Человек 20, 19 лежали.

– Один вагон пострадал только?

– Да. И первая дверь. Взрыв был между первой и второй дверью. По направлению движения с левой стороны.

– Как люди начали себя вести? Началась паника?

– Люди ничего не поняли, они, видимо, оглушены были.

– Как контузия, да?

– Да. Сейчас плохо слышу. Сейчас с товарищем вертолет смотрели – вертолет летает, а слышно плохо.

– Как вы вышли, вам помогли?

– Я вышел. Я мальчик крепкий еще. 60 лет скоро.

– Вы работаете в метро или как? Вы как-то уверены в себе.

– Нет, мы с сородичем приехали из Пушкино.

– Как вас зовут?

– Назар Джораев. Я пять миллионов рублей гуманитарную помощь дал. Когда Южную Осетию бомбили.

– Расскажите нам еще раз, пожалуйста, что было?

– Была яркая вспышка. Был хлопок. Нашего народа погибло человек 20. Жалко. Молодые, такой возраст. Лица были обожжены, как будто опаленные, как палили. Вот это лицо, нормальное лицо, волосы нормальные, а эта сторона – были опалённые, обожженные. Как будто шашлыком пахнет, как будто шерсть сожгли и очень много запаха такого…

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