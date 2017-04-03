Люди ничего не поняли, они были оглушены

-Я видел яркую вспышку.
– В каком вагоне произошло?
– Второй вагон взорвался. Электровоз и второй.
– Вы ехали в каком вагоне?
– Я в третьем. Через один.
– Что произошло дальше?
– Тот вагон, который взорвался, сдулся, он неправильную форму имеет.
– Много людей было?
– Человек 20, 19 лежали.
– Один вагон пострадал только?
– Да. И первая дверь. Взрыв был между первой и второй дверью. По направлению движения с левой стороны.
– Как люди начали себя вести? Началась паника?
– Люди ничего не поняли, они, видимо, оглушены были.
– Как контузия, да?
– Да. Сейчас плохо слышу. Сейчас с товарищем вертолет смотрели – вертолет летает, а слышно плохо.
– Как вы вышли, вам помогли?
– Я вышел. Я мальчик крепкий еще. 60 лет скоро.
– Вы работаете в метро или как? Вы как-то уверены в себе.
– Нет, мы с сородичем приехали из Пушкино.
– Как вас зовут?
– Назар Джораев. Я пять миллионов рублей гуманитарную помощь дал. Когда Южную Осетию бомбили.
– Расскажите нам еще раз, пожалуйста, что было?
– Была яркая вспышка. Был хлопок. Нашего народа погибло человек 20. Жалко. Молодые, такой возраст. Лица были обожжены, как будто опаленные, как палили. Вот это лицо, нормальное лицо, волосы нормальные, а эта сторона – были опалённые, обожженные. Как будто шашлыком пахнет, как будто шерсть сожгли и очень много запаха такого…