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Малоимущим помогут баллами для обмена на продукты

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7 февраля. ПРАВМИР. Программа адресной продовольственной помощи может заработать уже в этом году.
Малоимущим помогут баллами для обмена на продукты

Она предполагает поддержку нуждающихся граждан, которым на специальные карты будут перечисляться «эквиваленты денежных средств» – баллы, на которые можно будет покупать продукты российского производства: овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, а также семена и саженцы.

«Программа рассчитана на то, чтобы потребитель обязательно израсходовал средства, которые ему предоставляются. Если в течение месяца ты не потратил эти деньги, они сгорают», — сказал глава Минпромторга Денис Мантуров, его цитирует РИА Новости.

Мантуров надеется, что программа будет запушена в этом году. Он подчеркнул, что это не накопительные система и люди, получившие эквиваленты денежных средств, будут обязаны их потратить. Эта программа позволит малоимущим приобретать здоровое питание и таким образом поддерживать промышленников, занятых в агропромышленном секторе.

Ранее Минпромторг оценивал запуск программы на уровне 140 миллиардов рублей.

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