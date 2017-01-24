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Мама, можно, я останусь на ночь?

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«Нет ничего страшного в том, что родители будут девочку контролировать, что она не будет гулять допоздна, ходить на дискотеку. Не будет, и все», – Наталья Ялтанская, мама девятерых детей, рассказывает о разных подходах к воспитанию дочерей и сыновей.
Мама, можно, я останусь на ночь?
Фото: ginagcounseling.com

Совсем без дискотек

Мне кажется, девочку нужно, в первую очередь, беречь. Хотя бывают такие периоды развития, когда некоторые девчонки сопротивляются: «Хочу делать сама, хочу жить отдельно». Поэтому бывает нужно даже немного насильно беречь, потом она выйдет замуж, и это станет заботой мужа.

У нашей старшей дочки как раз был такой момент, когда она начала сама зарабатывать, и тянуло ее к независимости, снимать квартиру, отделиться. Ну вот как это? Отпустить молодую девушку в этот большой, агрессивный мир одну! Как-то уговорили, дотерпели до замужества.

Нет ничего страшного в том, что родители будут девочку контролировать, что она не будет гулять допоздна, ходить на дискотеку. Не будет, и все. Никогда.

Если мы считаем, что нечто для ребенка вредно, нужно от этого его ограждать, пока сам не научится бороться.

Я знаю несколько историй, когда девочки, получив требуемую свободу, потом об этом горько пожалели. Многие думают, что ничего страшного, пройдет время, девочка перерастет, и все будет в порядке. Может перерасти, а может случиться непоправимое и остаться грязь в душе на всю жизнь.

Девушка, выйдя замуж, может легко переложить охранную функцию на мужа, а мальчику уже не на кого будет перекладывать. Мальчика должно потихонечку отпускать в мир, учить брать ответственность и принимать решения самостоятельно.

Мама, можно, я останусь на ночь?

Девочки гораздо более изобретательны в достижении своих целей, в умении плести интриги. Мальчик подойдет и прямо скажет: «Мама, я пойду к другу на Хэллоуин, и не удерживай меня завтра». А девочка может ту же ситуацию провернуть иначе: «Мама, а у меня завтра у подруги день рождения».

Следующий этап: «А можно, я останусь на ночь, ей одной страшно?». Надо все время быть начеку, какая подруга, будут ли родители, в курсе ли они вообще, что за компания…

Мне не нравится, когда мои дети не знакомят меня со своими друзьями. Мы стараемся дружить с семьями, где бывают наши девочки. То есть не запираем дома, а именно оберегаем от знакомств, которые нам кажутся нежелательными.

Семья Ялтанских

Семья Ялтанских

Мальчику падения придают сил

Мне кажется, девочки по своей природе более осторожны, поэтому беречь их легче: у них где-то это заложено на подкорке.

Когда мы переехали, в новом доме со всех сторон постоянно работали электродрели. Сравним реакцию. Маленькая девочка бежит оттуда, откуда раздается незнакомый звук. А мальчишки стремятся туда, посмотреть, что это такое жужжит.

Шатается одна половица на полу. Девочка это место тронет ножкой и дальше не пойдет, а парень, пока не пройдет – не успокоится.

Или велосипед: мальчик, пока научится, двести раз упадет, но не прекратит попыток. Падения придают сил, желания добиться своего. А девчонки зовут помочь, поддержать.

То, на что упорные девочки тратят часы, мальчики схватывают сразу. Если мальчик считает, что ему это нужно, он вцепляется в знания зубами. Девочки легко отвлекаются на концерты, постановки, переживания, красивое написание и прочую ерунду.

Девочки и папы, мальчики и мамы

Мама девочек наставляет, обучает, а папа для них существо неземное, из другого мира, и к папе они относятся с благоговением. Если девочке что-то от папы надо, она нежно, ласково добивается своего, так, что папа просто тает и готов выполнить ее просьбу.

Девочки более тонко чувствуют папино настроение. Так, наш папа категорически против, чтобы при детях обсуждать денежные вопросы, но, когда в семье случаются финансовые трудности, девочки чувствуют. Они в таких ситуациях ничего просить не будут, постараются поддержать папу.

Отношения между мамой и мальчиками более хрупкие, а с папой более утилитарные, папа обучает, говорит, как надо, папа требует, а мама просит. Но мальчики прекрасно чувствуют, от чего тает мамино сердце: сумки там подхватить, зонтик раскрыть, пальто подать.

Василий и Наталья Ялтанские

Василий и Наталья Ялтанские

Я зарабатываю, все отстаньте

Отец никогда не должен ограничиваться темой: «Я зарабатываю, и все отстаньте от меня». Если по каким-то причинам, в силу усталости, графика работы он перестает уделять внимание детям, его надо мягко и тактично вовлекать в это.

Без папы трудно решить вопрос гармонии отношений мальчиков и девочек. Когда возникает спорный вопрос между дочерьми и сыновьями, у папы получается лояльный, очень великодушный арбитраж.

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