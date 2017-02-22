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Мединский: при передаче Исаакиевского собора надо действовать в интересах граждан

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22 февраля. ПРАВМИР. Министр культуры России Владимир Мединский считает, что при рассмотрении вопроса о передаче Исаакиевского собора Церкви, необходимо действовать осмотрительно, в интересах граждан.
Мединский: при передаче Исаакиевского собора надо действовать в интересах граждан

«Что касается форм управления Исаакиевским собором, то, в частности, Российская империя подходила к этому делу достаточно комплексно. Существовали даже целые светско-церковные советы по управлению. Надо подойти к этому вопросу осмотрительно, в интересах граждан», – сказал министр, выступая в Общественной палате, его цитирует ТАСС.

Он отметил, важность того, чтобы при передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви «возможность для посещения собора не сузилась, а расширились».

«Чтобы музейные фонды, хранящиеся в соборе, были сохранены и оставались все необходимые условия для поддержания собора на должном уровне, сохранности коллекций», – сказал министр.

Правительство Петербурга в начале 2017 года объявило о передаче Исаакиевского собора Московскому патриархату РПЦ. Здание находится в собственности Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

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