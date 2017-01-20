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Мэрия Москвы опровергла массовые проверки в приемных семьях

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20 января. ПРАВМИР. Информация о тотальных проверках приемных семей в Москве не соответствует действительности, заявил Владимир Петросян, руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Мэрия Москвы опровергла массовые проверки в приемных семьях
Владимир Петросян. Фото: РГ

«Один исключительный случай не дает нам повода устраивать “маски-шоу” для наших приемных семей», – сказал Петросян, его цитирует Интерфакс.

«В социальных сетях широко обсуждается вопрос о якобы имевшем место поручении органам опеки и социальным службам организовать массовую проверку приемных семей. Хочу заявить, что таких поручений никто не давал. Их в принципе быть не может», – добавил чиновник.

Органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, часть из которых инфицированы ВИЧ. Поводом стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении приемного отца по статье 116 УК РФ («Побои»). Кроме того, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки.

Всего в семье Дель проживали 13 детей – 8 приемных, четверо усыновленных и один кровный ребенок.

Светлана и Михаил Дель побои отрицают. По их словам, изъятие детей из семьи проходило с многочисленными нарушениями.

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