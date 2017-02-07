МГУ объявил 2017 год Годом журналистского образования в России

7 февраля. ПРАВМИР. Московский государственный университет им. Ломоносова объявил 2017 год Годом журналистского образования.

«В этом году исполняется 70 лет журналистскому образованию в МГУ и 65 лет факультету журналистики. Используя эту площадку, я хочу объявить Год журналистского образования в России, который ученым советом нашего университета назван в 2017 году», – сообщила декан факультета журналистки МГУ Елена Вартанова в ходе международной научно-практической конференции «Журналистика в 2016 году».

Она добавила, в 2017 году планируется провести ряд конференций и мероприятий.

«Мы не первый факультет журналистики в России, но мне кажется, что если мы обратимся к нашим более старшим и более молодым коллегам поговорить о журналистике в контексте творчества и профессии, мы очень быстро ответим на вопросы общества и индустрии», – цитирует декана факультета агентство новостей «Москва».