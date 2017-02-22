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Минкультуры: в России «театральный бум»

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22 февраля. ПРАВМИР. Посещаемость федеральных театров за четыре года увеличилась на 20%, сейчас в России происходит «театральный бум», заявил министр культуры России Владимир Мединский.
Минкультуры: в России «театральный бум»

«В целом я могу сказать, что за последние четыре года работы нашего министерства количество гастролей наших репертуарных театров по стране выросло на 60%, больше чем в полтора раза. Посещаемость, например, федеральных театров увеличилась на 20%», – сказал Мединский во время «Часа с министром» в Общественной палате, его цитирует Интерфакс.

По его словам, в России сейчас происходит настоящий «театральный бум», так как посещаемость театров выше, чем когда-либо. При этом их внебюджетные доходы возросли почти в два раза — на 80%.

Мединский добавил, что проводить реформы в театральной системе следует лишь после оценки того, насколько нововведения будут востребованы и какие преимущества они дадут.

«Классическая музыка и театральное искусство очень востребованы в нашей стране, надо их поддерживать. Прежде чем реформировать что-то, надо понять, какие конкурентные преимущества мы имеем и насколько это востребовано зрителями», – продолжил он.

Министр в качестве примера привет бродвейский опыт с отсутствием государственных театров и европейский опыт. «Все театры на Бродвее – это частные прокатные площадки без постоянной труппы. Театральное здание и площадка сдаются на время. Европейский опыт – смешанный. Там есть государственные театры. Мы унаследовали смешанный имперско-советский опыт большого числа императорских театров. Они (современные российские театры) почти все имеют постоянные труппы», – пояснил Мединский.

Он пояснил, что речь идет о Большом, Александринском и Мариинском театрах.

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