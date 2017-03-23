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Минздрав исключает из списка анализов кровь и мочу. Что это значит?

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С 2018 года из программы обязательной диспансеризации будут исключены анализы мочи и крови, а также УЗИ органов брюшной полости и малого таза. Действительно ли эти меры не обязательны для выявления заболеваний, и как изменения отразятся на качестве диспансеризации, разбирался “Правмир”.
Минздрав исключает из списка анализов кровь и мочу. Что это значит?

Кто придумал исключить анализы крови и мочи из диспансеризации?

Как сообщили в Минздраве РФ, по итогам диспансеризации взрослого населения 2013–2016 годов подготовлен проект приказа «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения».

В приложении уточнен перечень обследований определенных групп взрослого населения с учетом международного и российского опыта проведения скрининговых обследований.

И что там, в этом перечне?

Действительно, в приложении к проекту приказа Минздрава анализы крови и мочи в перечне обследований отсутствуют.

Согласно документу, из первого этапа диспансеризации будут исключены общий анализ мочи, клинический и биохимический анализ крови и некоторые другие  исследования. Кровь, например, теперь будут проверять только на холестерин и глюкозу с помощью экспресс-метода.

Говорят, это снизит эффективность выявления болезней!

По мнению экспертов Фонда независимого мониторинга «Здоровье», которые проанализировали проект, это может ухудшить состояние профилактической работы и усугубить проблему позднего выявления опасных заболеваний.

«Как можно, отказавшись от анализов мочи и крови, выявить ранние признаки нарушений функций почек, печени, поджелудочной железы и так далее? Повышение уровня лейкоцитов в моче зачастую является единственным признаком туберкулеза мочеполовой системы на ранних стадиях, когда никаких других признаков нет. Исключая эти исследования, мы лишаемся возможности своевременной диагностики опасных заболеваний», – считает эксперт.

Зачем же тогда это сделали?

Представитель Минздрава в письме Фонду «Здоровье» обосновал необходимость исключения анализов крови и мочи, а также УЗИ некоторых внутренних органов из диспансеризации их недостаточной информативностью и риском возможных осложнений.

«Новый порядок предусматривает исключение ряда анализов, которые считаются неинформативными. Например, анализы крови и мочи не будут проводиться бессимптомным гражданам. Эти изменения вызваны тем, что данные анализы не имеют научных доказательств пользы и не проводятся с целью скрининг-обследования населения ни в одной стране мира. Они также отсутствуют в рекомендациях ВОЗ», – заявил главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава Сергей Бойцов.

Говорят, что так экономят деньги!

Директор Фонда «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов указывает на то, что предыдущие изменения, которые вносились два года назад, были направлены на расширение перечня, а сегодня происходит их уменьшение. «Не исключено, что сейчас министерство просто пытается сэкономить бюджетные средства на профилактической работе, а это может негативно отразиться на выявлении заболеваний у граждан», – заявил он.

И что, если я и правда болен, у меня не возьмут кровь и мочу?!

Как сообщили в Минздраве РФ «Правмиру», при выявлении у гражданина в процессе диспансеризации медицинских показаний к проведению осмотров врачами-специалистами, мероприятий (в том числе анализов крови и мочи), не входящих в объем диспансеризации, такие назначения будут сделаны.

Это что – теперь платно?!! Опять на нас экономят?!

Услуги будут оказаны бесплатно в соответствии с программой государственных гарантий.

Ну ладно, а что еще говорят врачи по этому поводу?

Антон Родионов

Антон Родионов

Почему исключение из диспансеризации (скрининга клинически здоровых людей) общих анализов крови и мочи – это правильно, рассказал доцент кафедры факультетской терапии №1 лечебного факультета ФГБОУ ВО Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова Антон Родионов.

– 1. Вероятность обнаружить какую-либо значимую патологию у клинически ЗДОРОВОГО человека БЕЗ ЖАЛОБ по (клиническому) анализу крови и мочи крайне невелика.

  1. Существует ощутимая вероятность обнаружить незначительные отклонения каких-либо показателей от референсных значений (например, небольшой лимфоцитоз в общем анализе крови или бессимптомную лейкоцитурию в анализе мочи).
  2. Существует ОГРОМНАЯ вероятность того, что незначительные и клинически незначимые изменения повлекут за собой ненужные дорогостоящие обследования и ненужное лечение (например, пациентка с бессимптомной лейкоцитурией получит антибиотики, а пациент с лимфоцитозом – иммуномодуляторы). А это уже ВРЕД. 
  3. По той же причине не надо молодым бессимптомным людям регистрировать ЭКГ (вероятность найти безобидные экстрасистолию или миграцию водителя ритма и получить ненужные рекомендации по дообследованию весьма высоки). 
  4. Если пациент имеет ЖАЛОБЫ, позволяющие заподозрить какое-то заболевание (т.е. он уже не здоров), то ситуация перестает быть скринингом и, разумеется, все необходимые исследования должны быть назначены.
Людмила Лапа

Людмила Лапа

Решение Минздрава вызывает недоумение, поскольку клинические анализы крови и мочи — это первые назначения, которые делают врачи, чтобы оценить состояние здоровья человека, выявить какое-либо воспаление в организме легче всего по ним, считает врач-терапевт, директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа.

– Я уж молчу об онкологии, потому что лейкоцитоз — это первый звонок, чтобы обратиться к онкологу. Это безобразие. К тому же исключение анализов существенно повысит нагрузку на врачей, которым станет в разы сложнее поставить пациенту диагноз, — отмечает врач.

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков)

Иеромонах Феодорит (Сеньчуков)

Необходимо вернуть анализы в программу диспансеризации, однако обеспечить их своевременное попадание на стол к специалисту, считает врач-реаниматолог иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

– Отношение к этому решению у меня двоякое. С одной стороны – да, действительно, и анализы, и УЗИ необходимы для ранней диагностики.

С другой – диспансеризации сейчас проводятся так, что сплошь и рядом анализы попадают на стол к терапевту уже после того, как пациент эту диспансеризацию пройдет. Предполагается, что доктор посмотрит, и, если его что-то настораживает – вызовет пациента снова. По факту же – до этого обычно не доходит.

А ранняя диагностика обычно происходит при осмотре специалиста – чаще всего гинеколога или хирурга.

Значит ли это, что анализы не нужны? Конечно, нет. Их необходимо вернуть. Но предусмотреть возможность их быстрого проведения и попадания к специалисту.

Андрей Хромов

Андрей Хромов

Исключение клинических исследований крови и мочи, а также некоторых видов УЗИ из диспансеризации — прямое нарушение их прав, уверен председатель совета Общества защиты пациентов Андрей Хромов.

— Я просто не понимаю, на каком основании врачи будут ставить диагноз и делать назначения. По визуальному осмотру? Он не дает ничего без клинических исследований. Я считаю, это профанация диспансеризации и нарушение конституционных прав пациентов, — сказал Андрей Хромов.

Тем не менее, диспансеризация в России очень часто носит формальный характер рассказал Правмиру врач-ординатор одной из московских больниц.

– Люди проходят ее, потому что нужно закрыть протокол, “для галочки”. Поэтому, с какой-то стороны, сокращение расходов на диспансеризацию может быть оправдано. В то же время нужно заметить, что в ответе Минздрава сказано: при наличии показаний необходимые исследования будут выполнены. Таким образом, отсекаются те, кто так или иначе не рассматривает диспансеризацию как средство контроля над здоровьем.

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