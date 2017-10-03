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Минздрав: мы ищем способы лечить детей с ВИЧ, даже если родители против

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3 октября. ПРАВМИР. Минздрав с общественными структурами ищет способы обеспечить лечением ВИЧ-положительных детей, чьи родители отказываются принимать меры для борьбы с болезнью, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
Минздрав: мы ищем способы лечить детей с ВИЧ, даже если родители против

«Рассматриваем это вместе с общественными структурами, здесь тонкая грань: родители отвечают за своих детей, нам надо сделать так, чтобы не было нарушения прав человека, а, с другой стороны, чтобы мы обеспечивали детям возможность своевременного получения лечения», – цитирует Скворцову РИА Новости.

Она напомнила, что согласно нормам закона, есть возможность заставить таких родителей лечить детей.

«Это делается через суд. Нет механизма быстрого подключения, чтобы ребенок не страдал, — приходиться идти через длительную цепочку», — сказала Скворцова.

В конце сентября стало известно, что петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти в Петербурге малолетней девочки, больной ВИЧ.

По данным следствия, девочка с ВИЧ была удочерена в четыре года и, «несмотря на прогрессирование врожденного заболевания, приемные родители всячески уклонялись от помещения ребенка на лечение и прохождение им высокоактивной антиретровирусной терапии, скрывали от медицинских работников факт наличия у нее СПИД».

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