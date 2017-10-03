Минздрав передумал штрафовать родителей за отказ прививать детей

3 октября. ПРАВМИР. Министерство здравоохранения России отказалось от инициативы вводить штрафы для родителей за отказ от вакцинации детей.

«Конечно, мы говорили о том, что в мире существует разный опыт, в том числе и наказание рублем. Но дело в том, что мы же не можем наказывать через родителей детей. Это механизм, который может сработать совсем не так, как теоретически он должен сработать», – цитирует ТАСС главу Минздрава Веронику Скворцову.

По ее словам, «любые запретительные меры всегда уступают мерам разъяснительным».

«Мы настроены на то, чтобы очень терпеливо разъяснять, используя различные психологические выверенные приемы для разных групп населения – в зависимости от образовательного уровня, социального уровня и так далее. Будем надеяться, что это сработает», – добавила она.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на слова Скворцовой, что Минздрав рассматривает возможность материального воздействия на родителей, отказавшихся от прививок детям без медицинских показаний для отказа. Ведомство рассматривало возможность совместно с Фондом социального страхования включить механизмы финансовой стимуляции, а именно – изменить оплату больничных родителям непривитых детей. Против этой инициативы выступила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.