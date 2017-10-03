О портале
Страницы
Проекты «Правмира»
Февраль 2014
Перейти в календарь →
Правмир
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру Подписаться на рассылку
Книги
Правмира
Счастья много не бывает. Многодетная жизнь
Оксана Головко
Навигация
Важные темы:

Минздрав передумал штрафовать родителей за отказ прививать детей

|
3 октября. ПРАВМИР. Министерство здравоохранения России отказалось от инициативы вводить штрафы для родителей за отказ от вакцинации детей.
Минздрав передумал штрафовать родителей за отказ прививать детей

«Конечно, мы говорили о том, что в мире существует разный опыт, в том числе и наказание рублем. Но дело в том, что мы же не можем наказывать через родителей детей. Это механизм, который может сработать совсем не так, как теоретически он должен сработать», – цитирует ТАСС главу Минздрава Веронику Скворцову.

По ее словам, «любые запретительные меры всегда уступают мерам разъяснительным».

«Мы настроены на то, чтобы очень терпеливо разъяснять, используя различные психологические выверенные приемы для разных групп населения – в зависимости от образовательного уровня, социального уровня и так далее. Будем надеяться, что это сработает», – добавила она.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на слова Скворцовой, что Минздрав рассматривает возможность материального воздействия на родителей, отказавшихся от прививок детям без медицинских показаний для отказа. Ведомство рассматривало возможность совместно с Фондом социального страхования включить механизмы финансовой стимуляции, а именно – изменить оплату больничных родителям непривитых детей. Против этой инициативы выступила уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

Теги:
, , , ,
Подписаться на рассылку
Помочь Правмиру
Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.
Помочь Правмиру работать дальше!

Похожие статьи
Прививки и аутизм: как возник миф
Прививки и аутизм: как возник миф
Пол Оффит

Глава из книги Пола Оффита «Смертельно опасный выбор»

Священник Алексей Уминский: До сих пор существует такое предубеждение, что прививки – это что-то такое ужасное
Священник Алексей Уминский: До сих пор существует такое предубеждение, что прививки – это что-то такое ужасное
Новостная служба "Православие и мир"

Интервью священника Алексея Уминского радио «Эхо Москвы»

Каждый десятый младенец в мире не получил нужные прививки – ВОЗ
Каждый десятый младенец в мире не получил нужные прививки – ВОЗ
Новостная служба "Православие и мир"

Показатели России составляют 96-98% по основным прививкам

Благотворительный фонд
Не инвалид: За жизнь после травмы!
Не инвалид: За жизнь после травмы!
38% собрано / 969967.05 руб. осталось
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
Захарченко Антон: Лекарства от отчаяния
28% собрано / 268550 руб. осталось
Другие статьи автора
"
В 2017 году выявлено почти 1,5 тысячи «групп смерти»
Новостная служба "Православие и мир"

Задержаны 19 «кураторов» и администраторов суицидальных групп

"
Глава Минобрнауки будет добиваться увольнения директора гимназии, где отказались учить онкобольного ученика
Новостная служба "Православие и мир"

«Люди, которые работают в школе и которые могут себе позволить подобные вещи, так работать не должны»

"
Минздрав: мы ищем способы лечить детей с ВИЧ, даже если родители против
Новостная служба "Православие и мир"

Глава Минздрава Вероника Скворцова: согласно нормам закона есть возможность заставить родителей лечить детей

Все статьи автора
Статьи Дня
Епископ Тихон (Шевкунов): Мы не собираемся «шельмовать историю»
Епископ Тихон (Шевкунов)

И чем глубже и честнее, не обманываясь, мы будем знать ее, тем…

Каталония и “проклятые вопросы”
Протоиерей Андрей Кордочкин

Где грань между готовностью к политическому диалогу и защитой территориальной целостности?

«Не могу ничего изменить» – что такое выученная беспомощность
Алиса Орлова

Психолог о том, как утереть слезы тщетности и начать действовать

самое читаемое

“Мать ходит в храм с детства, но я не хочу быть как она”9,953

Человек становится свободным: и это главный груз каждого4,131

Индийский доктор, который может уменьшить голову3,766

Клайв Льюис: “Я вижу проблески во тьме”3,717

Октябрьская революция: сто лет одиночества3,715

Нобелевская премия за биоритмы – что открыли три американца2,618

Что Церковь может дать молодежи?2,608

«Не могу ничего изменить» – что такое выученная беспомощность2,572

«Наши ученики — не дети из гетто»2,466

Чтобы люди жили: 20 лучших интервью «Правмира» с врачами2,009

лучшие авторы

Новостная служба10,296

Архимандрит Андрей (Конанос)9,970

Священник Дионисий Костомаров4,521

Наталия Константинова3,773

Клайв Стейплз Льюис3,727

Владимир Лучанинов3,722

Алексей Паевский2,631

Алиса Орлова2,627

Сергей Худиев2,624

Этери Чаландзия2,483

Первые шаги в храме Христос Троица Крещение Крещение ребенка Как выбрать крестных Именины Как выбрать имя ребенку Исповедь Причастие Венчание Соборование Отпевание Панихида Святая вода Библия Евангелие Толкование Евангелия Молитвы Отче наш. Молитва Господня Молитвослов Вопросы священнику
Святые и чтимые иконы Святитель Николай Святой апостол Петр Александр Невский Серафим Саровский Матрона Московская Спиридон Тримифунтский Ксения Петербуржская Георгий Победоносец Иоанн Кронштадтский Сергий Радонежский Андрей Рублев Петр и Феврония Муромские Святая Ольга Иоанн Креститель Иоанн Златоуст Новомученики Владимирская икона Казанская икона
Православные посты и праздники Рождество Богородицы Воздвижение Креста Покров Введение во храм Рождество Крещение Сретение Благовещение Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим Пасха Троица Вознесение Татьянин день Великий пост Рождественский пост Успенский пост Петров пост Рецепты постных блюд Масленица Прощеное воскресенье
Темы Смысл жизни Смерть и жизнь после смерти Конец света Рай Ангелы Дьявол Православный взгляд на аборты Заговоры Самоубийство Депрессии Обиды Ревность Атеизм Крещение Руси День Победы Песни Победы День святого Валентина Новый год
Персоналии Патриарх Кирилл Патриарх Алексий Патриарх Павел протодиакон Андрей Кураев Николай Второй Лев Толстой Галилей Высоцкий
Семья Семья Создать семью Мужу, жене Воспитание детей Многодетные семьи Бесплодие, усыновление Рождение ребенка Развитие ребенка Пережить развод, измену
Проекты Матроны.ру Не инвалид.ру Pravmir.com Форум Библиотека Календарь Лекторий
Мы в соц.сетях
Vkontakte
RSS
YouTube
Instagram
Помочь Правмиру
Подписка на рассылку
О портале
Контакты
Реклама
Друзья и партнёры
Rambler's Top100 Яндекс цитирования  Рейтинг@Mail.ru Непридуманные рассказы о войне Храм Всемилостивого Спаса
Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
© 2003-2017 АНО «Православие и Мир»
Лицензия Минпечати Эл № ФС77-44847

Мнение авторов статей портала
может не совпадать с позицией редакции.
Републикация материалов сайта в печатных изданиях
(книгах, прессе) возможна только с письменного
разрешения Редакции.

Реклама
Сайт создан компанией Hamburg Church Studio
Дизайн сайта
Памяти основателя
Дорогие друзья!

Сегодня мы работаем благодаря вашей помощи – благодаря тем средствам, которые жертвуют наши дорогие читатели.

Помогите нам работать дальше!
Помочь Я уже помогаю Закрыть