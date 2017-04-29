Митрополит Иларион: Церковь не принимала участия в запрете “Свидетелей Иеговы” в России

Тем не менее, решение о запрете “Свидетелей Иеговы” – положительный шаг в деле борьбы с распространением сектантских идей, не имеющих общего с христианством, считает он.

“То, что сектанты останутся и будут продолжать свою деятельность, в этом сложно сомневаться. Но то, что, по крайней мере, они перестанут открыто приравнивать себя к христианским конфессиям, – это к лучшему”, – заявил иерарх.

Он также отметил, что “деятельность “Свидетелей Иеговы” нарушает гражданское законодательство”, сообщает ТАСС.