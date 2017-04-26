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Митрополит Климент: Я видел читающую Россию

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26 апреля. ПРАВМИР. Глава Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Климент заявил, что не согласен с главой комитета Госдумы по культуре, режиссером Станиславом Говорухиным, назвавшим мифом утверждение о том, что СССР был самой читающей страной в мире.
Митрополит Климент: Я видел читающую Россию
Председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент

«Советский союз всегда считался самой читающей страной. В Советском союзе было присуще для всех стремление иметь библиотеку», — сказал митрополит Климент, его цитирует РИА Новости.

Представитель Русской церкви утверждает, что «в каждом классе была своя библиотека». Когда появлялись новые интересные книги, то советские граждане всегда их покупали. Книги читали, как заверил митрополит, читали повсеместно, в том числе и в транспорте.

«Когда в 80-х годах я прибыл в Нью-Йорк и там служил, то таких картин не видел. Газеты — да, читали, но и то не каждый», — вспоминает архиерей.

«Поэтому согласиться с ним я просто (не могу). У меня опыт другой. Я действительно видел читающую Россию. Не только в городах, но и в селах», — добавил он.

По его словам, Россия и сейчас является читающей страной. У ее граждан «сохранилась культура чтения, особенно среди старшего поколения».

Ассортимент книжных магазинов, по мнению священнослужителя, во многом превосходит тот, что был в годы СССР.

Глава Издательского отдела РПЦ отметил, что конкуренция на книжном рынке послужила тому, что книгоиздатели сдали более вдумчиво, более изобретательно подходить к использованию современных технологий, Поэтому книги становятся очень красочными и интересными.

«Современную книгу приятно взять в руки. Обложки разные и по качеству и по оформлению», — считает митрополит Климент.

Ранее Станислав Говорухин, выступая на форуме «Единой России» в Омске, заявил, что в последнее десятилетие существования СССР «число читателей резко сокращалось». Помимо этого режиссер отметил, что доверяет данным социологов о том, что 40% россиян за минувший год «не прочли ни одной книжки».

Он сравнил Россию с США и Германией, граждане которых читают в среднем в год по 12 и 11 книг соответственно. В России, по словам Говорухина, этот показатель составляет три книги.

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