Мощи Николая Чудотворца в Москве посетили более 100 тысяч человек

27 мая. ПРАВМИР. Количество паломников, посетивших мощи Николая Чудотворца в Москве превысило 100 тысяч человек.

Согласно статистике, опубликованной на сайте, посвященном принесению мощей Николая Чудотворца в Россию, в пятницу, 26 мая, святыню посетили 26600 человек, а за шесть дней, с 21 по 26 мая включительно, в Храм Христа Спасителя пришли почти 120000 тысяч человек.

Накануне Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал опрос, согласно которому к мощам Николая Угодника хотели бы приложиться 72% россиян.

Часть мощей Николая Чудотворца, которые хранятся в базилике города Бари (Италия), была доставлена в Россию 21 мая. Мощи пробудут в Москве до 12 июля, а затем их отвезут в Петербург, где они будут находиться до 21 июля.